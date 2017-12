1. Was muss beim Kauf beachtet werden? Bunt, laut und fertig ist das Feuerwerk. Damit die Stimmung in der Silvesternacht nicht im Keim erstickt wird, sollte man nicht auf illegale Feuerwerkskörper setzen. In Österreich werden jedes Jahr drei Tonnen beschlagnahmt und anschließend vom Entschärfungsdienst des Bundeskriminalamtes vernichtet. „Gut 80 Prozent der Feuerwerkskörper stammen aus asiatischer Produktion, viele sind per Hand gefertigt. Da kann es zu Fehlfunktionen kommen“, warnt Entschärfungsspezialist Thomas Csengel.

2. Wie wichtig ist das Feuerwerk? Verzichten wollen die Österreicher nicht auf die Knallerei. Eine market-Umfrage hat ergeben, dass jeder Zweite das Silvesterfeuerwerk als „kulturelle Brauchtumspflege“ wahrnimmt. Den Handel freut’s. Die Wirtschaftskammer erwartet zum Jahreswechsel zehn Millionen Euro Umsatz mit Feuerwerkskörpern, das sind 80 Prozent des Jahresumsatzes – und das fast nur in einer Nacht.

3. Wie laut kann eine Rakete werden? Abgesehen vom Feinstaub, der alle Jahre wieder nach dem Feuerwerk für dicke Luft sorgt, ist die Lautstärke ein großes Problem. Gefährlich wird es für die Ohren, wenn man sich nicht weit genug entfernt hat. So ist die Schallenergie bei zwei Metern Abstand zu einem Böller oder einer Rakete zehnmal so hoch wie bei einer Distanz von acht Metern. Doch auch bei einer vermeintlich sicheren Distanz ist der Schallpegel mit bis zu 155 dB weit über der Schmerzgrenze von 135 dB. Wer zu nahe an der Explosion steht, riskiert ein Knalltrauma, also einen akuten Hörschaden. Bei rascher Behandlung erholt sich das Gehör in den meisten Fällen. „Idealerweise beginnt sie innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Lärmbelastung“, sagt Herbert Riechelmann, Direktor der HNO-Abteilung der Uniklinik Innsbruck.

4. Wie viele Menschen verletzen sich? Etwa 150 Personen erleiden im Schnitt in der Silvesternacht ein Knalltrauma, die am häufigsten vorkommenden Verletzungen mit Pyrotechnik sind aber offene Wunden und Verbrennungen. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) gibt an, dass 80 Prozent der Fälle Finger und Hände betreffen. Rund die Hälfte aller Verletzten sind 15 bis 24 Jahre alt und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit (95 Prozent) sind sie männlich. Nicht nur Polizei, Ärzte und KFV predigen einen sachgemäßen Umgang mit den Raketen, auch die Versicherungen. „Silvester zählt zu den schadensträchtigsten Nächten des Jahres“, sagt etwa Doris Wendler, die Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen. Unfälle, Haftpflicht-, Gebäude-, Kfz- und Brandschäden machen jedes Jahr durchschnittlich 4,8 Mio. Euro Schaden aus.

5. Gibt es heuer wieder Einschränkungen? Vor einem Jahr war die Trockenheit in vielen Gemeinden Tirols der große Spielverderber. Heuer dürfte das Wetter passen, trotzdem sind Feuerwerkskörper der Kategorie F2 im Ortsgebiet im Prinzip verboten – der Bürgermeister kann dieses Verbot aufheben. In Innsbruck gibt es so eine Ausnahmeverordnung nicht. Offiziell darf es also eigentlich nur das Bergsilvester krachen lassen – zum endgültig letzten Mal. Die Idee einer Licht- und Lasershow wurde auf nächstes Jahr verschoben. (chris, APA, dpa)