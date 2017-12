Widder: 21.03. — 20.04.



Liebe: Saturn im Steinbock bremst etwas ein. Entscheidungen sollten daher nicht voreilig getroffen werden. Veränderungen, die Sie 2018 in die Tat umsetzen, haben jedoch Bestand. Ab dem Spätherbst steht einem Happy End ohnehin nichts im Weg.

Beruf: Auch in dem Bereich hat Saturn seine Finger im Spiel — das heißt: „Ohne Fleiß, kein Preis!" Aber dank Ihrer Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit, werden Sie in allen Punkten überzeugen und dadurch Ihre Ziele locker erreichen.

Gesundheit: Regelmäßige Bewegungseinheiten stehen an erster Stelle. Im Februar, Juli und Mitte November unterstützt Mars mit seiner Energie. In dieser Zeit sollten Sie jedoch gezielt Ruhephasen einplanen!

Stier: 21.04. — 20.05.

Liebe: Die Venus regiert das Jahr 2018 und genau das bringt Ihnen Glück - das heißt: die Liebe steht an erster Stelle! Besonders leichtes Spiel mit ihrem Gegenüber haben Sie im Jänner, April, Juli und ganz leidenschaftlich wird's dann zusätzlich im September. Mut wird belohnt!

Beruf: In diesem Jahr erhalten Sie zusätzlich die Unterstützung von Saturn, der zwar Ihren Einsatz fordert, aber mit seiner Belohnung nicht hinterm Berg hält. Bereits im August werden die ersten Erfolge sichtbar.

Gesundheit: Sie wurden letztes Jahr ziemlich gefordert, daher sollten Sie in den nächsten Monaten ganz bewusst den Schongang einlegen und regelmäßig Entspannungsübungen praktizieren.

Zwillinge: 21.05. — 21.06.

Liebe: Zu Beginn des Jahres könnte es zu Spannungen kommen. Aber spätestens im Sommer sind Sie ein gern gesehener Gast auf allen Partys - und genau das stärkt Ihr Selbstwertgefühl enorm und fördert andererseits bei Gebundenen Eifersuchtsattacken.

Beruf: Sie können Ihre Ziele in diesem Jahr ganz ohne große Anstrengungen erreichen. Sie sind genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ergreifen Sie die Chancen, die sich bieten, dann gehören Sie am Ende des Jahres zu den Gewinnern. Mündliche Versprechen genau hinterfragen!

Gesundheit: Ein guter Freund kann für Sie so etwas wie eine „Gesundheitsvorsorge" sein. Dank guter Kommunikation fühlen Sie sich im Nu wie neugeboren.

Krebs: 22.06. — 22.07.

Liebe: Saturn blickt in Ihre Richtung, daher werden Sie sich zu Beginn des neuen Jahres eher zurückhaltend geben. Aber spätestens, wenn Sie ab Mitte Februar die Venus positiv unterstützt, gibt es kein Halten mehr. Sie zeigen Gefühl und sind bereit, Nägel mit Köpfen zu machen.

Beruf: Mit Uranus im Gepäck könnte es 2018 hin und wieder unruhig werden. Keine Sorge — Sie haben den nötigen Weitblick und dadurch entscheiden Sie sich rechtzeitig evtl. für einen neuen Weg. Auf Ihre Erfahrungen und Intuition ist immer Verlass!

Gesundheit: Entspannung finden Sie garantiert in der Natur. Wanderungen im Grünen sollten daher im kommenden Jahr an erster Stelle stehen.

Löwe: 23.07. — 23.08.

Liebe: Sie haben 2018 das große Los gezogen: Sie flirten gerne und werden deshalb von anderen sehr bewundert. Gebundene Löwen könnten dadurch in eine kurze Krise geraten. Missverständnisse bitte gleich klären!

Beruf: Nehmen Sie den Schwung von 2017 mit ins neue Jahr, dann kann Ihnen die Flaute im Jänner nichts anhaben. Bereits im Februar und im April erhalten Sie wieder intensive Unterstützung von den Sternen. Neue Projekte daher spätestens im August, wenn Merkur unterstützend wirkt, unter Dach und Fach bringen.

Gesundheit: Sportliche Unlust könnte sich einstellen. Nutzen Sie bewusst den Februar, um neue Aktivitäten zu starten oder Ihren Urlaub zu planen.

Jungfrau: 24.08. — 23.09.

Liebe: Mit Saturn an Ihrer Seite können Sie mit Beständigkeit rechnen. Spätestens im April sorgt Venus im Stier für genussvolle und aufregende Stunden, die unvergesslich bleiben. 2018 wird daher garantiert noch lange in bester Erinnerung bleiben.

Beruf: Dank ihrer Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit werden Sie auch im kommenden Jahr punkten können. Sie erhalten nun jene Unterstützung, die Sie benötigen, um den nächsten Schritt zu wagen. Nur zu! Nur der Februar könnte anstrengend werden.

Gesundheit: Hinterfragen Sie verstärkt Ihre Ernährungsgewohnheiten. Ausreichend frisches Obst und Gemüse fördert die Verdauung und das ist wiederum Balsam für Ihre Gesundheit.

Waage: 24.09. — 23.10.

Liebe: Bereits im Jänner und Februar können Sie mit einem Liebeshoch rechnen. Auch Singles kommen da garantiert auf Ihre Rechnung. Und der Sommer wird Dank Venus zauberhaft. Spätestens Mitte September wissen Singles, ob Sie sich auf etwas Dauerhaftes einlassen möchten.

Beruf: Sie sind 2018 voller Tatendrang — und so viel Einsatz bleibt natürlich nicht unbemerkt. Daher können Sie bei entsprechendem Einsatz spätestens im Spätherbst mit einer Beförderung rechnen. Freuen Sie sich!

Gesundheit: Mars wirkt unterstützend, wenn Sie mit einer neuen Sportart beginnen möchten. Sie haben grünes Licht! Nur im August und September sollten Sie längere Erholungsphasen einplanen.

Skorpion: 24.10. — 22.11.

Liebe: Die Liebe steht in diesem Jahr dank Jupiter absolut im Vordergrund. Daher ist es auch kein Wunder, wenn Sie die meiste Zeit auf Wolke 7 schweben. Zusätzlich sorgt Saturn für den nötigen Zusammenhalt. Hochzeit und Nachwuchs nicht ausgeschlossen!

Beruf: Dank Ihrer Ausstrahlung und dank Jupiter und Saturn haben Sie auch in diesem Bereich die Nase vorne. Nur von Mitte Mai bis Mitte August könnte es etwas stressig werden. Spätestens im Herbst ist die beste Zeit, um zu verhandeln und neue Verträge unter Dach und Fach zu bringen.

Gesundheit: Mit Mars im Rücken starten Sie sportlich ins neue Jahr. Achtung: zwischen Mitte Mai und August unbedingt längere Regenerationsphasen einplanen.

Schütze: 23.11. — 21.12.

Liebe: Das Venusjahr 2018 ist ganz besonders gut geeignet, um der Liebe mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Bereits im Februar spüren Sie für wen ihr Herz schlägt. Nehmen Sie sich genügend Zeit, um die wunderschönen Stunden des Lebens zu genießen.

Beruf: In dem Bereich erhalten Sie die Unterstützung von Mars und Uranus. Sie können sich auf ein Jahr freuen, dass garantiert mit vielen neuen erfreulichen Herausforderungen punkten wird. Erfolg garantiert!

Gesundheit: Venus verleitet zum Genießen und Mars unterstützt Ihren Bewegungsdrang. Finden Sie daher die richtige Balance, damit Ihr Körper fit und gesund bleibt. Dehnungsübungen unterstützen Ihre Beweglichkeit enorm.

Steinbock: 22.12. — 20.01.

Liebe: Dank Saturn und Venus wird das Bedürfnis nach einer dauerhaften Beziehung enorm verstärkt. Genießen Sie die Zweisamkeit in vollen Zügen. Auch Singles haben 2018 das Glück gepachtet — ab Mitte Februar geht's los mit Herzklopfen und mehr.

Beruf: Saturn unterstützt Sie tatkräftig dabei, Verantwortung zu übernehmen. Und das zahlt sich im kommenden Jahr garantiert aus. Sie fühlen sich wohl, sind voller Energie und bewältigen Ihre Aufgaben daher mit Bravour. Gratulation!

Gesundheit: Sorgen Sie abwechselnd für ausreichend Bewegung und Entspannung. Aber auch Phasen des Rückzuges sollten Sie sich gönnen — Ihr Körper wird es Ihnen in Form von Vitalität danken!

Wassermann: 21.01. — 19.02.

Liebe: Glückwunsch! Sie sind dank Venus und Mars bereits in der dritten Jännerwoche voller Glücksmomente. Und das Gute daran: In dieser Tonart geht es fast durchgehend bis Mai weiter. Singles werden vor allem im September und Oktober von den Sternen verwöhnt. Happy End inklusive!

Beruf: Auch 2018 werden Sie vieles zu erledigen haben. Zusätzlich sorgt Uranus immer wieder für neue Herausforderungen, die Sie evtl. an Ihre Grenzen bringen. Planen Sie unbedingt genügend Erholungsphasen ein.

Gesundheit: Einem Luftzeichen wird nicht so schnell langweilig. Sie fühlen sich durchwegs fit und haben von sich aus das Bedürfnis in Bewegung zu bleiben. Achten Sie auf Ihre Ernährung!

Fische: 20.02. — 20.03.

Liebe: Das Venusjahr ist Balsam für Ihre Seele - Sie starten voller Liebe und Harmonie ins neue Jahr. Dieses Hochgefühl hält bis Juni an. Dann könnte es zu kleineren Streitigkeiten kommen, die jedoch bereits im September wieder der Vergangenheit angehören.

Beruf: Mit Saturn im Rücken haben Sie die besten Chancen Ihre Talente und Stärken voll zum Einsatz zu bringen. Hüten Sie sich jedoch davor, Risiken einzugehen. Spätestens im Herbst bleibt dann dank dem Förderer Jupiter kein Wunsch mehr offen.

Gesundheit: Mars unterstützt Sie bereits zu Jahresbeginn, wenn Sie mit neuen Sporteinheiten beginnen möchten. Und Saturn sorgt dafür, dass Disziplin im kommenden Jahr kein „Fremdwort" bleibt. Wohlbefinden garantiert!