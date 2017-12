Von Theresa Mair

Innsbruck – 41 Prozent der Österreicher haben sich für 2018 vorgenommen, mehr für ihre Fitness zu tun. Damit führen bei den Neujahrsvorsätzen „Bewegung und Sport“ in der Umfrage der IMAS-Meinungsforscher unter 1070 Teilnehmern – gefolgt von „Bewusster leben“ (34 %) und „Gesünder ernähren“ (31 %) – haushoch an.

Ein guter Plan, hat doch die Weltgesundheitsorganisation festgestellt, dass sich weltweit jeder vierte Erwachsene und 81 Prozent der Kinder im Schulalter zu wenig bewegen. 2,4 Lebensjahre verliert man Untersuchungen zufolge, wenn man nur rastet und vor sich hinrostet.

Wenn man sich nach langer Zeit oder gar zum ersten Mal zum Sport aufrafft, führt vor der Piste, der Laufstrecke oder der Loipe aber zuvor kein Weg am TÜV vorbei. In diesem Fall holt man sich beim Sportmediziner das Fitness-Pickerl ab.

Erst wenn der Arzt die Gesundheits- und Leistungsdaten sowie die Körperzusammensetzung mittels Bioelektrischer Impedanzanalyse (BIA) erhoben hat, kann er auf Basis der Grund­fitness optimale Empfehlungen geben. Über- und Unterforderung müssen vermieden und mögliche Gesundheitsrisiken (z. B. Bluthochdruck bei körperlicher Belastung) aufgedeckt werden.

„Training ist individuel­l. Die Grundsatzfrage ist immer nach dem Ziel. Danach richtet sich alles. Möchte ich einmal einen Zehn-Kilometer-Stadtlauf schaffen oder mehr, oder möchte ich gesund bleiben oder werden?“, sagt Wolfgang Schobersberber vom Institut für Sport-, Alpinmedizin und Gesundheitstourismus (ISAG) der Tirol Kliniken und der UMIT Hall.

Nach diesen Vorstellungen werden die Rahmenbedingungen abgesteckt. „Wenn jemand sagt, er will Gesundheitssport machen, dann gibt es klare Vorgaben“, so Schobersberger.

Hält man seinen Trainingsplan erstmal in der Hand, ist dieser nicht auf ewig in Stein gemeißelt. Es gilt nicht nur den inneren Schweinehund zu besiegen, sondern auch das Pensum und die Intensität anzupassen. Wie wirkungsvoll das Training ist, kann man „über eine Teststrecke kontrollieren, die ich bei vergleichbarer Herzfrequenz oder Belastungsempfinden rascher absolvieren kann, oder durch die Steigerung von Kraft und Dehnungsfähigkeit“, gibt Sportwissenschafter und Arzt Martin Burtscher von der Uni Innsbruck einen Tipp.

Nach einem halben Jahr heißt es dann noch einmal beim Sportmediziner zur Kontrolle anzutanzen. Bei der Ausbelastung-Ergo­metrie am Fahrrad gilt es bei der Erfolgsüberprüfung, der Wahrheit ins Auge zu schauen.

Welcher Sport passt am Anfang?

Ausdauersportarten wie Wandern, Joggen, Walking, Schneeschuhwandern, Schwimmen und Radfahren eignen sich. „Am Anfang sollten es einfache Sportarten sein, die mit einem geringen Verletzungsrisiko verbunden und gut dosierbar sind“, sagt Sportwissenschafter Martin Burtscher. Zudem sind ein leichtes, angeleitetes Krafttraining, Dehnungs- und Gleichgewichtsübungen empfehlenswert.

Was untersucht der Sportarzt?

Am Anfang steht eine ausführliche Anamnese. Es folgen Ruhe-EKG, Lungenfunktionstest, Harn- und Blutuntersuchung, ein orthopädischer Check sowie eine Ausbelastungs-Ergometrie. „Nicht jeder, der beim Sport keine Beschwerden hat, ist automatisch gesund. Genauso werden manche Lungen- oder Herzkreislaufbeschwerden erst unter Belastung sichtbar“, erklärt Wolfgang Schobersberger.

Wie motiviere ich mich?

Spaß ist der beste Motivator. Burtscher empfiehlt z. B. Winterwanderungen in reizvoller Umgebung. Erfolgserlebnisse im Sinne von Leistungssteigerung und positive gesundheitliche Effekte wie Gewichtsabnahme, Blutdruck- und Blutzuckersenkung treiben an und helfen dabei, durchzuhalten – auch wenn es anfangs etwas Geduld brauche, bis sich die Wirkung einstellt

Wie kann der Trainingsplan aussehen?

„Wenn es um die Gesundheit geht, reichen drei- bis viermal pro Woche 45 Minuten Ausdauersport plus ein leichtes Krafttraining“, sagt Wolfgang Schobersberger. Damit das Training auch im Sinne einer Leistungsverbesserung etwas bringt, sollte die Herzfrequenz beim Ausdauersport 65 bis 75 Prozent der maximalen Herzfrequenz (grob geschätzt: 220 minus Alter) betragen und kurze Intervalle mit höherer Intensität eingebaut werden. Wichtig ist ein Mindestreiz, damit der Körper trainiert wird.

Welche Fehler passieren häufig?

Überforderung kann gefährlich werden und der Spaß an der Bewegung geht flöten. Bei Unterforderung bleiben die positiven Effekte aus. Es gilt: schrittweise Steigerung der Intensität sowie „Laufen und Lächeln“. Wer beim Sporteln noch reden kann, liegt nicht falsch. Wer mit dem Mountainbiken beginnen will, startet in hügeliger Landschaft und nicht mit 20-Grad-Steigungen. Jeder sollte sich eine gute Ausrüstung und eventuell eine Technikschulung gönnen, um Überlastung zu vermeiden.