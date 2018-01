Von Verena Langegger

Innsbruck, Wien – Gerade wenn es um sensible Daten im Internet geht, dann ist Sicherheit wichtig, sagt der Geschäftsführer der ITSV, der Tiroler Hubert Wackerle. Seine Internettechniker haben tatsächlich höchst sensible Daten zu betreuen. Die ITSV erarbeitet nämlich IT-Lösungen für das Sozialversicherungs- und Gesundheitswesen, erledigt werden zudem Aufgaben für das System der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA­. Datenschützer kritisieren etwa bei ELGA, dass mit dem elektronischen Zugriff auf Patientendaten, Befunde und Medikationen das Gesundheitssystem zum Überwachungsstaat wird. Gläserne Ärzte und gläserne Patienten seien die Folge. Diese Kritik gab es auch schon 2005 bei der Einführung der E-Card, die aber, wie sich gezeigt hat, eher zur Vereinfachung eines Arztbesuches geführt hat.

„Auch das Konzept zur ELGA-­Datenspeicherung ist sicher“, sagt Wackerle. Es gebe keinen – viel kritisierten – zentralen Datenspeicher, im Gegenteil. „Die Daten sind in der Klinik oder beim jeweiligen Arzt.“ Noch ist ELGA nicht flächendeckend eingeführt, in öffentlichen Krankenhäusern und Pflegeheimen ist sie jedoch schon in Verwendung. Was noch fehlt, sind Ambulatorien, private Krankenanstalten, niedergelassene Ärzte und Apotheken.

Ist die Elektronische Gesundheitsakte tatsächlich eingeführt, dann sind die Daten in Österreich in 14 Bereiche aufgeteilt, mit dabei etwa eine Tirol-Domain. Dadurch werden die Gesundheitsdienst-Anbieter miteinander vernetzt. Wer Zugriff auf persönliche Daten von Patienten haben darf, das müsse vom behandelnden Arzt persönlich freigegeben werden. „Das ist bewusst so gemacht“, sagt Wackerle. Dezentrale Gestaltung des Systems zur Risikostreuung. Das System sei nicht das billigste, eben wegen seiner dezentralen Struktur.

Hundertprozentige Sicherheit gebe es – wie überall im Leben – auch im Internet nicht. Die höchstmögliche Sicherheit sei aber gegeben, verspricht Wackerle. Das System sei ISO-zertifiziert, werde also nach den höchsten Standards geprüft. Zudem werde es jährlich adjustiert. Und auch die zuständigen Rechenzentren klingen nicht nur nach Serverraum, sondern nach Hochsicherheitstrakt. Zwei der Rechenzentren sind in Wien, das andere ist – aus Sicherheitsgründen – in Linz, die Entfernung muss mindestens fünf Kilometer betragen. Wer hineinwill, braucht mehr als einen Schlüssel. Ein Venenscan wird mit einer Sicherheitscodekarte kombiniert. Doch das ist ebenfalls noch nicht genug. Personen mit Zutrittsberechtigung müssen zwischen den Zutrittstüren auf die Waage, Irrtum also ausgeschlossen.

Doch Wackerle betont erneut, dass es hundertprozentige Netzsicherheit nicht gebe. Täglich würden Tausende schadhafte E-Mails von so genannten CERTs (Computer Emergency Respond Teams) abgefangen. Doch nicht nur Viren, auch einfache Stromausfälle können Computersysteme zum Absturz bringen. Deshalb sind die Serverräume mit Glasfaserkabeln miteinander verbunden, die Daten laufen synchron. Wenn ein Serverraum abstürzt, gehen die Daten nicht verloren, sondern werden vom nächsten aufgefangen. Der Datenstand in den einzelnen Standorten ist also immer gleich, sagt Wackerle.

Auch die ITSV setzt in Zukunft auf K.I., auf Künstliche Intelligenz, also auf Systeme, die lernen. So soll die Kostenerstattung in Zukunft von „intelligenten Computersystemen“, nicht mehr von Sachbearbeitern abgewickelt werden. Da das Abrechnungssystem nach einer immer gleichen Logik funktioniert, sollte die Abrechnung mit K.I. noch schneller funktionieren. In Betrieb gehen sollen die intelligenten Computerprogramme Ende dieses Jahres. Für Wackerle sind diese intelligenten Systeme keine Bedrohung, „die Technologien sind so weit, also sollten sie auch eingesetzt werden“. Ähnlich stark wie die Computertechnologie hat sich auch Wackerles IT-Abteilung entwickelt. Gestartet wurde mit sechs Personen, mittlerweile arbeiten 700 in der ITSV.