München – Unter dem Motto „No Pants Subway Ride“ sind am Sonntagnachmittag Dutzende Menschen ohne Hosen – also nur in Unterwäsche – U-Bahn gefahren. In Großstädten wie Prag, Warschau, London, München und Berlin nahmen Dutzende Menschen an dem jährlich stattfindenden Flashmob teil. Die besten Bilder gibt‘s in der Bildergalerie.

„Es geht darum, die Blicke der anderen Leute zu sehen und den Spaß am Leben“, sagte Initiator Daniel P. am Sonntag in München. Auf seinen Aufruf hin hatten sich rund 30 junge Menschen auf dem Marienplatz versammelt, um ohne Hose mit der Linie U3 nach Moosach zu fahren.

Nicht provozieren, sondern „zum Schmunzeln bringen“

In Berlin beteiligten sich etwa 70 bis 80 Menschen. Sie trafen sich dort am U-Bahnhof Frankfurter Tor und fuhren von dort in Unterhose zum Bahnhof Kaiserdamm. Schlusspunkt der Fahrt sollte der Alexanderplatz sein. Die Organisatoren wollen nach eigenen Angaben niemanden provozieren und auch keine Party-Fahrt veranstalten. Die Teilnehmer wurden daher gebeten, nicht zu knappe Unterwäsche zu tragen und sich nicht zu betrinken.

Die U-Bahn-Fahrt ohne Hose fand den jeweiligen Organisatoren zufolge in Berlin und München bereits zum siebten Mal statt.

Die Performance-Art-Gruppe Improv Everywhere aus New York hatte die Aktion 2002 ins Leben gerufen. Seitfindet er jährlich im Jänner statt – denn im Sommer würde es kaum auffallen, dass die Teilnehmer keine Hosen anhaben. Die Aktion, an der jeder teilnehmen kann, soll wie improvisiertes Straßentheater wirken und andere Fahrgäste zum Schmunzeln bringen. (dpa)