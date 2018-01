Von Hubert Daum

Mieming – Vier Jahre lang hat sich die „Stöttelhex“, die Symbolfigur der jungen Mieminger Fasnacht, im Stöttelwald versteckt und notierte alles, was im Dorf passierte. Am 11. Februar werden bei der Mieminger Fasnacht die noch geheimen Geschichten gelüftet. Als Startschuss für die Regentschaft der Fasnacht flog die Stöttelhex am Dreikönigstag publikumswirksam am Obermieminger Sportplatz ein.

„Wir haben keine historische Tradition“, gibt Wolfgang Schatz, Obmann des Fasnachtskomitees, gerne zu, „im Vordergrund steht nicht die Mystik, sondern der Spaß.“ So kommen die Mieminger ohne Scheller, Roller und die typischen Ordnungsmasken aus. Vielmehr dreht sich alles um die sieben Gruppen, die am Fasnachtstag bei den insgesamt vier Aufführungen an verschiedenen Orten das Publikum unterhalten.

Immerhin sind rund 200 Aktive in das Geschehen involviert, auch Frauen dürfen maskiert mitmachen – als Männer verkleidet, versteht sich. Schatz weiter: „Initiiert hat die Mieminger Fasnacht ein Imster in den 1960er-Jahren. 2011 gründeten wir das Komitee. Die Fasnacht neu findet heuer erst zum dritten Mal statt.“ Das Einfliegen der Stöttelhex wollten jedenfalls rund 500 Mieminger miterleben. Die sahen auch die Übergabe des Gemeindeschlüssels von BM Franz Dengg als Zeichen der Machtübernahme.