Tannheim – Ballonfahrern aus aller Herren Länder ist auch heuer kein Weg zu weit. Sie wollen nur eins: beim 23. internationalen Ballonfestival vom 13. bis 28. Januar im Tannheimer Tal dabei sein. Sie werden bei ihren Fahrten bunte Farbtupfer in das verschneite Panorama der Region setzen. Der Verlauf der tatsächlichen Flugroute bleibt bis zuletzt spannend, denn wohin die Reise geht, bestimmen in erster Linie ein gutes, stabiles Wetter, die Thermik und der Wind. Sind diese den Piloten wohl gesonnen, steht einer unvergesslichen Ausfahrt ins benachbarte Allgäu oder mit ein wenig Glück auch einer Alpenüberquerung nichts im Weg. Täglich zwischen 11 und 12 Uhr heben die Ballone unter den bewundernden Blicken zahlreicher Zuschauer lautlos ab und zeichnen ein buntes Kunstwerk in den Himmel, ehe sie am Horizont verschwinden. Wer als Passagier mitfahren möchte, kann sich bei Rudi Höfer unter 0676/9490250 melden. Das traditionelle Ballonglühen findet am 16. Januar in Nesselwängle und am 23. Januar in Jungholz statt. (TT)