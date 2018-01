Von Evelin Stark

Warum werden Sprossen gerade im Winter als Nahrungsmittel empfohlen?

Sprossen und Keimlinge sind an Nährstoffen kaum zu übertreffen und trumpfen auch geschmacklich auf. Diese Superhelden unter den Superfoods sind echte Kraftpakete. Durch das Keimen der Saaten erhöht sich ihr Nährstoffgehalt um ein Vielfaches. Der Vorteil, den sie gegenüber dem oft weither gereisten Gemüse aus dem Supermarkt im Winter haben, ist, dass sie frisch sind: „Da die Sprossen in frischem Wasser gezogen werden, kann man sie zu jeder Jahreszeit genießen“, sagt Maria Pircher, Mitgründerin und Chefin von Tonis Sprossengarten in Landeck. Die Firma beliefert seit 20 Jahren den Gastro-Großhandel in Tirol und Vorarlberg mit den unterschiedlichsten Sprossen und Keimlingen und bietet im eigenen Online-Shop Keimsamen zum Verkauf an.

Wo liegt der Unterschied zwischen einem Keimling und einer Sprosse?

Ein Keimling ist das frisch geschlüpfte junge Pflänzchen. Er beinhaltet die komplette spätere Pflanze, von der Wurzel bis zu den oberirdischen Teilen. Die Sprosse wiederum ist nur der oberirdische Teil des Keimlings. Dazu werden der Stängel und die späteren Blätter gezählt.

Welche Sorten gibt es?

„Alfalfa ist die Königin unter den Sprossen. Sie hat die höchsten Nährwerte und ist für ihren milden Geschmack bekannt“, erklärt Maria Pircher. Im Handel findet sich außerdem eine große Auswahl an weiteren Keimsaaten. Neben Getreidekörnern wie Hafer, Weizen, Roggen und Mais eignen sich Hülsenfrüchte wie Soja- und Mungbohnen, Kichererbsen, grüne Erbsen und Linsen zum Selberziehen. Sonnenblumen- und Sesamsamen sind ebenso begehrt wie die Samen von Rettich, Gartenkresse und Zwiebel.

Wie können die knackigen Pflänzchen zu Hause gezogen werden?

Zuallererst: Es braucht keinen grünen Daumen. Das Ziehen von Keimlingen und Sprossen daheim ist unkompliziert und lohnt sich. Die wichtigsten Zutaten sind ungebeizte Keimsamen (landwirtschaftliches Saatgut eignet sich hier nicht), frisches Wasser und etwas Geduld. Welches Gefäß für die Zucht gewählt wird, ist Geschmackssache: Vom Teller über Etagère bis zum Sprossenglas ist alles möglich. Wichtig ist es, die Sprossen zweimal täglich zu spülen. Nach ca. zwei bis zehn Tagen sind sie erntereif.

Gibt es Risiken bezüglich möglicher Krankheitserreger in den Keimlingen? „Nein. Es gibt inzwischen sehr strenge Kontrollen bei den Keimlingen, um mögliche Krankheitserreger auszuschließen“, sagt Martina Santer, Diätologin vom Arbeitskreis für Vorsorgemedizin. Gekaufte Keimlinge sind in gekühltem Zustand durchschnittlich sieben bis acht Tage haltbar. Zieht man die Sprossen daheim, gilt: „Wenn die Keimlinge fertig sind, sollten sie innerhalb von zwei Tagen gegessen werden“, so Santer. Menschen mit schwachem Immunsystem – kleine Kinder, Senioren und Schwangere – sollten die Sprossen allerdings nur gekocht genießen.

Und was macht man nun mit den Sprossen?

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Um möglichst viele der Nährstoffe zu sich zu nehmen, die in den verschiedenen Sprossen enthalten sind, rät die Ernährungsexpertin dazu, zu variieren und für Abwechslung zu sorgen. Sprossen eignen sich als Salat, als Gemüsebeilage, in der Suppe oder im Smoothie. Oder einfach ganz klassisch und unkompliziert als leckeres Topping auf dem Butterbrot. So schmeckt es vielleicht auch den kleinen Sprösslingen.