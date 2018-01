Von Klaus Kühlewind, srt

Die Jenner-Bahn in Berchtesgaden ist Schnee von gestern. In diesem Winter schwebt keine Gondel mehr vom Schönauer Ortsteil Königssee bis knapp unter den Gipfel des Jenner (1874 Meter). Die Bahn wird abgebaut und bis Mai nächsten Jahres durch eine modernere ersetzt. Das Berchtesgadener Land nutzt die Gelegenheit, bewährte Attraktionen aufzupolieren und den Winterurlaub jenseits der Pisten zu stärken. Dabei setzt die Region unter anderem auf Wandern auf historischen und wildromantischen Pfaden, auf das Eintauchen in die salzigen Berge und eine Tour mit dem Ranger durch Deutschlands einzigen Nationalpark in den Alpen.

Der Blick von Josef Egger schweift über den Königssee. „Ja, könnte sein“, antwortet der Nationalpark-Ranger und weicht damit wohl bewusst einer Antwort auf eine Frage aus, die in jedem Winter aufs Neue tausendfach gestellt wird: Friert der See zu oder nicht?

Entlang der felsigen Ufer zieht sich der milchig-weiße Rahmen Tag für Tag weiter zu. 2006 war der vereiste Königssee zum bisher letzten Mal zum Spazieren und Eislaufen freigegeben. Vor zwei Jahrzehnten wechselte der Waldarbeiter Egger in den Nationalpark Berchtesgaden. „Es war mein Interesse an der Natur, in der schönen Landschaft draußen zu sein“, sagt er.

Führungen durch den geschützten Wald, entlang des Königssees oder auf den Spuren der Tiere waren in jenen Jahren nicht an der Tagesordnung. „Ich hatte viel mit der Klimaforschung zu tun“, sagt Egger, der ein Netz von Messstellen betreute. Ergebnis? „Da kam heraus, was eh schon die Spatz’n von den Dächern pfeifen: Es wird wärmer“, sagt der 49-Jährige und liefert die Zahl gleich hinterher: „Um knapp zwei Grad in 30 Jahren.“ Gut möglich also, dass es mit dem Eislaufen auf dem Königssee wieder nichts wird.

Wo sich Adler wohl fühlen

Doch mit dem Klimawandel und seinen Folgen möchte Egger die Urlauber nicht schrecken. Zumal es Themen zuhauf gibt, mit denen sich die Botschaft verpacken lässt, wie die etwa vier Adlerpaare. Seit den 80er-Jahren sind sie im Naturpark zu Hause, „ziemlich konstant und stabil“, sagt Egger. „Die fühlen sich wohl hier.“ Wenn die Gäste das hörten, dann wollten sie, dass es so bleibt, schließlich würde eine weitere Erwärmung dem Ökosystem zusetzen.

Auf offene Ohren stößt auch Hans Neumayer. Wenn der pensionierte Bergmann aus dem Salzbergwerk am Soleleitungsweg plaudert, klingt jede Schilderung selbst erlebt. Die Geschichte des Pfads und des Bergwerks Berchtes- gaden hat der 62-Jährige sich nicht mühsam erarbeiten müssen. „Das ist ein Hobby von mir“, sagt er, strahlt und blättert in Gedanken zurück: „Heute feiern wir drei Jubiläen.“ 500 Jahre zurück reicht die Geschichte des Salzbergwerkes Berchtesgaden, es ist das älteste aktive Salzbergwerk in Deutschland. 100 Jahre jünger ist die Zunft der Berchtesgadener Bergknappen. Und mit 200 Jahren fast noch im Teenie-Alter ist der Soleleitungsweg. Auf dieser frühen Pipeline plätscherte das Wasser mit einem sehr hohen Salzgehalt vom Salzbergwerk zur Alten Saline nach Bad Reichenhall hinunter.

Der Weg entlang der historischen Trasse ist für Wanderer und Rodler, die es gern weniger steil mögen, ein sonniger und aussichtsreicher Pfad. Vom Bergsteigerdorf Ramsau aus lässt sich der im Winter geräumte Weg in zwei Richtungen begehen. Die mit etwa zwölf Kilometern etwas längere Variante mit Blick auf Watzmann und Hochkalter führt westwärts zur Mordaualm. Die Gasthäuser am nahen Taubensee laden zur Einkehr und zum Aufwärmen.

Auf den Spuren der Bergmänner

Mit knapp sechs Kilometern ist die Tour ostwärts etwa halb so lang. Auch diese Etappe startet am Gasthof Zipfhäusl und führt an sonnigen Südhängen entlang über die Gerstreit bis zum Söldenköpfl. Wer gerade keinen kundigen Begleiter hat wie Neumayer, erfährt am Infostand einiges über die technische Meisterleistung seiner Zeit, sieht zudem ausgehöhlte Baumstämme, in denen die Sole dereinst floss, und kann durch einen kleinen Tunnel schreiten.

Der Leitungsweg ist ein Bauwerk, dem Neumayer noch immer Respekt zollt. Seinen Worten ist das anzuhören, wenn er von der Wassersäulenmaschine erzählt, mit der die Sole, die wässrige Salzlösung, 90 Meter hinaufgepumpt wurde, um über die Leitungen vom Bergwerk nach Bad Reichenhall zu fließen. Neben den technischen Aspekten der Salzgewinnung spickt Neumayer seine Erzählungen über das weiße Gold mit spannenden Geschichten.

Eine Passion ganz anderer Art hat Christl Kurz. Die 75-Jährige bietet eine Einkehr jenseits von Zwiebelrostbraten und Kalbsrahmlüngerl und setzt dabei auf vegetarische Küche mit Pfiff. Auf Fleisch verzichtet sie seit vier Jahrzehnten, aus ethischen Gründen, wie sie sagt. „Ich koche schon mein Leben lang, und mit Gemüse ist mehr möglich als mit Fleisch.“

Eine Erfahrung, die auch der frühere Nachbar in Bischofswiesen des Öfteren gemacht hat: Er war Metzger und kam gelegentlich zum Essen, wenn Christl Kurz in der Küche ihrer Frühstückspension für Freunde und Nachbarn vegetarisch kochte.

Kochkurse im alten Hause

Vor sieben Jahren zog sie nach Berchtesgaden, eröffnete in einem 500 Jahre alten Haus ihr Biohotel mit Kochschule. Doch selbst Hand anlegen ist für angemeldete Gäste eher die Ausnahme. Sie schauen und hören kurz zu, wenn sie bei einer ihrer Kochvorführungen den Rote-Rüben-Tartar vermengt.

Manchmal kommt sie ins Philosophieren und Schwärmen, etwa über ihre Tochter, die im luxuriösen Fünf-Sterne-Resort Madinat Jumeirah in Dubai die vegetarische Küche etablierte. Oder über ihr Buch „Die vegetarische Kochschule“, das für sie völlig überraschend im Jahr 2012 mit der Goldenen Feder des „Gourmand World Cookbook Award“ ausgezeichnet wurde. Und wenn sie am Tisch vor den Gästen die Spinatknödel formt, ist sie gern bei ihrem Lieblingsthema: dem Bewusstseinssprung in puncto Essen mit hochwertigen Nahrungsmitteln und gerne auch ohne Fleisch, den leider noch nicht alle Menschen gemacht hätten.

Einen Sprung nach vorn macht auch die Jennerbahn. „Am 5. März ist der letzte Tag des Gondelbetriebes“, sagt Maria Stangassinger, Geschäftsführerin der Berchtesgadener Land Tourismus-Gesellschaft. Dann wird die 1953 in Betrieb genommene Seilbahn zum letzten Mal auf den 1874 Meter hohen Jennergipfel fahren. Bis Mai 2018 soll sie ersetzt werden durch einen 40 Millionen Euro teuren Neubau. Bis dahin fällt das Skifahren, das im Berchtesgadener Land ohnehin eine Nebenrolle spielt, erst einmal flach.

„Wir haben wirklich ein paar sehr schöne Fleckerl hier“, sagt Stangassinger und beginnt aufzuzählen, was es an Sehenswertem noch so gibt: die Ramsau, das erste und einzige Bergsteigerdorf Deutschlands, die Stollen im Bergwerk mit dem Salzheilstollen, Touren mit einem Schneeschuh-Guide, die Drehorte von Hansi Hinterseer, die Bobbahn am Königssee und das Winter-Outdoor-Festival am ersten Märzwochenende. Die Liste ist lang und jeder Eintrag ist eine ganz eigene Geschichte.