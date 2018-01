Von Kathrin Siller

Axams, Montagmorgen, kurz vor acht Uhr. 30 behelmte Vier- bis Sechsjährige und zwei Dreijährige kraxeln gackernd in den Bus. Bunte Monturen, dicke Handschuhe – alles sitzt bereits, wo es sitzen soll. Der erste von fünf Skikurs-Tagen kann für den Kindergarten Elisabethinum beginnen. Ein eingemummelter Knirps will seine Mama so gar nicht loslassen, eine Vierjährige winkt ihren Eltern mit wässrigen Augen zu, einer wehrt sich gegen das Anschnallen. Kindergarten-Leiterin Carmen Neuner stimmt ein Schneelied an und schon sind die kleinen Dramen vergessen. Pädagoge Matthias Haslwanter verteilt Zuckerln. Das sorgt für Heiterkeit.

Aufgeregt plappern die Dreikäsehochs über flotte Opas, die auch Helm tragen, Tellerlift-Ambitionen und den versteckten Müsliriegel in der Jackentasche .

Neuner freut sich, dass heuer 30 von insgesamt 45 Vier- bis Sechsjährigen für den Kurs angemeldet wurden. „Für die Kinder sind diese Tage natürlich sehr anstrengend: Sich einem fremden Skilehrer anvertrauen, Gruppenregeln befolgen, sich zusammenreißen. Deswegen raten wir Eltern, am Nachmittag nicht mehr viel zu unternehmen“, erzählt sie.

So viele Kinder lernen Ski fahren

Wie viele Tiroler Kinder in ihrer Kindergarten- oder Schulzeit Ski fahren lernen, ist statistisch nicht erfasst. Jeder Kindergarten kann einen solchen Kurs nämlich eigeninitiativ auf die Beine stellen, die Kosten müssen die Eltern stemmen. „150 Euro für eine Woche sind viel Geld und leider fördert das Land Tirol nur Schulen und keine Kindergärten“, kritisiert Neuner.

Auch die Schüler sind dabei auf das Engagement der Lehrer angewiesen. „Dem Landesschulrat müssen die Schulen nichts melden. Das ist Sache der Schulautonomie“, sagt Wolfgang Oebelsberger, Fachinspektor für Bewegung und Sport beim Landesschulrat.

Dank der Schulskiaktion „Skifahr’n“, die 2005 ins Leben gerufen wurde, kommen die Schulen allerdings an Gratis-Karten für in 75 Skigebiete. Eine Online-Anmeldung genügt. Allen Unkenrufen zum Trotz steigt die Zahl der Buchungen. „Im Jahr 2016

17 waren es immerhin 100.000 Skitage. Über die Jahre sind es immer mehr geworden“, sagt Oebelsberger. Wie viele davon im Rahmen eines Kurses oder bloß für einzelne Schulskitage verwendet wurden, lasse sich jedoch nicht herausfiltern.

Auch Eva Maria Stark, Ausbildungsleiterin für den Tiroler Kinder- und Jugendskilauf, hat das Gefühl, dass nach wie vor viele Kinder Ski fahren lernen. „Wer Schnee sieht, bekommt auch Lust darauf“, ist sie überzeugt. Leider sind Kinder mit Migrationshintergrund seltener mit von der Partie, aber: „Für die Integration wäre es ganz wichtig, dass auch sie es lernen und so den Spirit der Alpen kennen lernen.“

Der Kindergarten-Trupp fährt inzwischen am Mutterer-Alm-Parkplatz vor. Sieben Grad zeigt das Thermometer an, Föhnwolken fetzen am Himmel dahin – verfrorene Finger wird’s heute definitiv nicht geben.

Schon werden die aufgeregten Skinovizen von ihren Instruktoren empfangen und je nach Vorerfahrung in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Im Gänsemarsch marschieren die Fortgeschrittenen mit ihren Lehrerinnen Lisi und Moni zur Bergbahn. Schwer schleppen sie an ihrem Sportgerät, aber wer auf die Piste will, darf nicht zimperlich sein. In der Gondel können die Kleinen kaum mehr still sitzen, Lisi schnallt Schuhe zu und prägt sich die Namen ihrer Schützlinge ein. Mit dem Tellerlift geht’s schließlich noch ein paar Höhenmeter weiter. Wer das schafft, ist König.

Für die Anfänger erweist sich bereits das Latten-Anschnallen als Herausforderung. Dann aber stehen sie stramm am Zauberteppich. An dessen unterem Ende hat sich die zauberhafte Angelika platziert. Die Hausfrau aus Mutters ist als Helferin im Einsatz, stellt die Kleinen auf das Förderband und breitet die Arme für jene aus, die noch nicht per „Pizzaschnitte“ bremsen können. „Achtung! Jetzt kommt wieder einer“, geht sie in Stellung. „Also, der verlässt sich voll drauf, dass ich ihn auffange“, sagt sie und wird fast umgeworfen.

Weiche Knochen, wenig Stürze

David bekommt von Skilehrerin Julia ein Gummibärchen in den Mund gesteckt, während er in vollster Rücklage die Skispitzen zueinanderschiebt. „Super!“, ruft sie, weil er gebückt durch einen roten Torbogen fährt. Kaum einer der kleinen Flitzer kommt zu Sturz. Von wegen blutige Anfänger! Ihre weichen Knochen wären zum Glück eh recht hart im Nehmen. Der Innsbrucker Sportwissenschafter Gerhard Ruedl beschäftigt sich beruflich mit dem Thema „Sicherheit beim Skifahren“. Studien hätten ihm zufolge gezeigt, dass das Verletzungsrisiko bei Skikursen relativ gering sei. Ohne Helm (bitte ohne Mütze drunter, damit er nicht verrutschen kann!) ist eh kaum noch ein Kind unterwegs. Unsere Kindergartler jedenfalls tragen ihren flotten Kopfschutz mit Stolz.

Die Sache mit der Bindung nehmen viele Eltern allerdings zu locker. „Bei kindlichen Skiverletzungen sind Unterschenkelbrüche ziemlich häufig“, weiß Ruedl. Die Bindung sollte daher im Fachhandel eingestellt werden.

Ruedl plädiert dafür, Kinder zum Pistensport zu motivieren, denn „Erwachsene, die seit vielen Jahren Ski fahren, haben ein geringeres Risiko, sich zu verletzen. Außerdem ist das Gleiten für die kognitive Entwicklung der Kinder förderlich. Und sie kommen in die Natur und weg vom Fernseher.“

Abenteuer gibt es abseits der Flimmerkiste nämlich genug: Riccardo zum Beispiel springt jetzt mit der Hilfe von Julia über eine Kipp-Schanze. „Vier Meter“, strahlt der Bub. Novalie liegt indes erschöpft im Schnee. Jausenzeit! Elsy verspeist da gleich zwei Semmeln. „Ich hab’ so einen Hunger“, schmatzt sie mit roten Wangen und verwuschelten Haaren.

Skischul­engel Angelika blickt indes in die Zukunft: „Ich sag’s dir: Nach einem Tag können alle Ski fahren. Und am Ende der Woche siehst du die ganze Gruppe am Schlepplift. Bei den Kindern geht das alles so schnell.“ Und eine Medaille gewinnen beim Abschluss-Rennen sowieso alle.