Von Theresa Mair

Nix zwickt. Als Springinkerl im besten Alter, ausgelassen und pumperlg’sund am Strand oder am Berg, so soll es sein. Jedenfalls malen wir uns vor dem inneren Auge das Leben nach der Arbeit in den schillerndsten Farben aus. In der Realität müsste man das Bild aber mit einem Grauschleier und dem Zusatz „So hätte es sein können“ korrigieren. Wir Tiroler werden zwar alt, mit 80 Jahren bei den Männern und 84,5 bei den Frauen sogar älter als der EU-Durchschnitt und älter als der Durchschnittsösterreicher – aber wir werden oft nicht gesund alt. Wir frönen einem ungesunden Lebensstil, das rächt sich.

Die Folgen von Rauchen, Völlerei, Bewegungsmangel und übermäßigem Alkoholkonsum sind schwarz auf weiß im „State of Health“-Bericht für 2017 der EU nachzulesen: „Im Alter von 65 Jahren können österreichische Frauen und Männer erwarten, noch ungefähr acht Jahre ohne Behinderung zu leben, dies sind etwa 1,5 Jahre weniger als im EU-Durchschnitt.“

Mehr als ein Viertel der „Krankheitsbelastung“ der Österreicher sei deren ungesundem Lebenswandel geschuldet. Herzerkrankungen und Krebs, darunter als Vorreiter Lungenkrebs, sind die häufigsten Todesursachen. Gleich danach folgen Diabetes und Demenz­erkrankungen. Gebrechen am Bewegungsapparat sowie schwere Depressionen nehmen laut dem Bericht zu und stehlen uns weitere Jahre.

Wen’s tröstet: Wir Alpenländler sind nicht die Einzigen, die mit dem Körper Schindluder treiben. Der Innsbrucker Epidemiologe Peter Willeit (Uniklinik für Neurologie) verweist auf eine Studie aus Kanada mit 90.000 Teilnehmern. Diese hat ergeben, dass ein ungesunder Lebensstil die Lebenserwartung um sechs Jahre reduziert. Dazu tragen vor allem Rauchen, Trinken, Übergewicht und Bewegungsmangel bei. „Die Folgen eines ungesunden Lebensstils sind für die betroffene Person, aber auch für die Volksgesundheit höchst relevant“, sagt Willeit. Die Weltgesundheitsorganisation hat etwa errechnet, dass jedes Jahr eine Million Todesfälle in der Europäischen Union durch mangelnde Bewegung bedingt sind.

Doch auch der Umkehrschluss ist zulässig: „Durch einen möglichst frühen Umstieg auf einen gesunden Lebensstil kann man erwarten, länger zu leben“, so der Innsbrucker Experte.

Deutsche Altersforscher haben indes die Daten von 718.000 über 90-Jährigen ins Visier genommen, um dem Geheimnis ihres hohen Alters auf die Spur zu kommen. „Sie sind nicht gesund, aber munter“, fasst Studienleiter Frieder Lang (Uni Erlangen-Nürnberg) zusammen. Die Teilnehmer waren im Schnitt 92 Jahre alt, fühlten sich aber wie 72, obwohl zwei Drittel von ihnen mehr als fünf Diagnosen hatten. Wie es dazu kommt kommt? 80 Prozent waren täglich mindestens eine halbe Stunde körperlich aktiv. 90 Prozent hatten einen Menschen, der ihnen Freude bereitet. Sie ernährten sich ausgewogen und übertrieben es nicht mit Alkohol und Nikotin.

Alles mit Maß und Ziel lautet also die lebensverlängernde Devise.

Rauchstopp

Es gibt Menschen, die schaffen es nicht mehr, ein halbes Stockwerk hochzugehen. Die Internistin Judith Löffler-Ragg (Krankenhaus Natters) hat tagtäglich mit den Opfern des blauen Dunsts zu tun. „Bis zur Hälfte der Raucher haben Zeichen einer COPD, neun von zehn der Lungenkrebspatienten sind Raucher. Rauchen erhöht das Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt“, sagt sie. Das ist aber noch nicht alles: Zigaretten sind als Auslöser an mehr als 25 Krankheiten beteiligt. „Im Durchschnitt verlieren Raucher über zehn Lebensjahre, wobei sie individuell auch schon im mittleren Lebensalter an Lungenkrebs oder Herzinfarkt sterben können.“

Die Gesundheitsrisiken steigen mit der Anzahl der „Pack Years“: Das ist die Zahl der täglich gerauchten Packungen à 20 Zigaretten mit den Raucherjahren multipliziert (Bsp.: 2 Packungen täglich über 20 Jahre lang ergeben 40 „Pack Years“). „40 ,Pack Years’ erhöhen das Lungenkrebs-Risiko um mehr als das 40-Fache“, kennt Löffler-Ragg die erschreckenden Fakten. Im Forschungslabor erhöhe bereits eine Zigarette das Risiko für eine Krebsentstehung. „Es lohnt sich zu jeder Zeit, mit dem Rauchen aufzuhören. Denn niemand kennt sein individuelles Risiko.“ Je früher man der Zigarette abschwört, desto besser sind die Aussichten, dass das Risikolevel wieder auf jenes von Nichtrauchern sinkt. „Annähernd im Bereich des Normalen ist man erst nach 15 bis 20 Jahren wieder.“

Bewegung

Sport hält jung und gesund. „Es ist nicht möglich die genetisch festgelegte Lebenszeit durch Sport zu verlängern. Aber die Chance, das natürliche Ende ohne körperliche Einschränkungen zu erreichen kann mit körperlicher Fitness erhöht werden, sagt Sportwissenschafterin Barbara Prüller-Strasser. Durch Training werde die Körperfunktionen und das genetische Muster positiv beeinflusst und dadurch die Zellalterung minimiert. Dieser genetische Unterschied im biologischen Alterungsprozess könne zehn Jahre ausmachen.

Während bei einem untrainierten Menschen der statistische Erkrankungsbeginn mit 65 bis 70 Jahren einsetzt, könne dieser durch körperliches Training um bis zu 20 Jahre hinausgezögert werden.

Das Sturzrisiko, die Gefahr von Diabetes Typ 2, das Herz-Kreislauf-Risiko sowie die Wahrscheinlichkeit, an Brust- oder Darmkrebs zu erkranken, wird in jedem Alter durch Sport deutlich gesenkt. Besonders wichtig sei die körperliche Aktivität für die Altersgruppen um 18 sowie zwischen 40 und 55 Jahren.

Dafür muss man schwitzen, Kraft- und Ausdauertraining betreiben. Die Alltagsbewegungen sollten täglich eine Stunde ausmachen und zusätzlich zwei Stunden pro Woche (z. B.: dreimal 40 Minuten) die Ausdauer trainiert werden, wie Prüller-Strasser erklärt.Zweimal wöchentlich wird ein Krafttraining eingebaut. „Optimal ist, wenn 3000 Kilokalorien pro Woche verbrannt werden.“

Ernährung/Alkohol

In Bella Italia wird man gerne alt und die Lebenserwartung der Italiener liegt höher als jene der Österreicher. Für Herbert Tilg, den Leiter der Uniklinik für Innere Medizin I in Innsbruck, ist es naheliegend, dass dies der mediterranen Kost zu verdanken ist. Diese zeichnet sich durch viel Gemüse und Obst, wenig Fleisch, viel Fisch sowie Olivenöl aus. Die PURE-Studie, die 2016 im Fachmagazin Lancet veröffentlicht wurde, unterstreicht, dass diese Ernährungsform besonders günstig ist. Dabei kam heraus, dass sich mit dem Konsum von einem halben Kilo Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten pro Tag die Sterblichkeit um 35 Prozent reduzieren lässt. Eine kohlenhydrat­reiche Ernährung wirkte sich dagegen ungünstig aus. Zur mediterranen Lebensweise wird auch gern das Gläschen Rotwein gezählt. „Völlig unbedenklich“, sagt Sergei Mechtcheriakov, der Leiter der Alkohol-Station an der Uniklinik für Psychiatrie in Innsbruck, dazu. Mit einer Einschränkung: Die tägliche Menge soll bei Frauen 0,4 Liter Bier oder 0,2 Liter Wein, bei Männern 0,6 Liter Bier oder 0,3 Liter Wein nicht übersteigen und es ist ratsam, mindestens einen Tag pro Woche auf Alkohol zu verzichten. 70 Prozent des Gesamt-Alkoholkonsums entfallen laut dem Experten auf 17 Prozent der Bevölkerung. Diese Menschen weisen ein problematisches Trinkverhalten auf oder sind suchtkrank. Langjährige, schwere Alkoholkrankheit kostet Frauen im Schnitt 20 Lebensjahre, Männer sterben 17 Jahre früher.

Psyche

Psychische Erkrankung raubt Lebensfreude und Jahre. Mit gesunder Ernährung, Bewegung, einem strukturierten Tagesrhythmus, Rückhalt von Freunden und Familie sowie Geselligkeit und Engagement kann Depressionen und anderen psychischen Krankheiten vorgebeugt werden. „Der Glaube an den Sinn des Lebens, die Überzeugung, das eigene Leben gestalten zu können und die Fähigkeit, die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen, sind entscheidend für die psychische Gesundheit. Das Gefühl, gebraucht zu werden und, dass es nicht einerlei ist, ob man etwas macht oder nicht, macht widerstandsfähig“, sagt Josef Marksteiner, Leiter der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie A am LKH Hall. Verhindert werden könne eine psychische Erkrankung aber nicht.

Marksteiner sieht, dass das Bewusstsein für einen gesunden Lebenswandel in bestimmten Gruppen gestiegen ist, „wobei Auswüchse der Selbst­optimierung zum reinen Selbstzweck mit einem Fragezeichen zu versehen sind“. Schwierig sei es, jene zu erreichen, die mit Präventionsmaßnahmen noch nicht „erwischt“ werden konnten. Das sei in Österreich auch eine Einkommensfrage: „Je schlechter der soziale Status, desto gefährdeter ist man für psychische Erkrankungen.“ Alkohol ist bei Stress, Schlafstörungen und Depression kein Problemlöser, sagt Sucht-Experte Sergei Mechtcheriakov. Im Gegenteil: Er verstärkt Depressionen und die Gefahr, abhängig zu werden.