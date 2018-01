Von Alexandra Plank

Innsbruck – Groß war die Aufregung, als die Liste Fritz im Sommer 2017 Probleme bei der Versorgung von Schwangeren mit Frühgeburtsbestrebungen in Tirol kritisierte. Seitens der Innsbrucker Klinik wurde der Engpass auf der Neonatologie durch schwangerschaftsbedingte Karenzen der Pflegerinnen erklärt. Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz) sagt dazu: „Die aufgezeigte Verlegung einer Schwangeren nach Deutschland wurde als bedauerlicher Einzelfall dargestellt.“

Sie sei hartnäckig geblieben, auch weil sich Ärzte von Bezirksspitälern über den Zustand erbost gezeigt hätten. Eine Anfrage an Landesrat Bernhard Tilg folgte. Das Ergebnis liegt nun vor, die Politikerin fühlt sich bestätigt. Tilg erklärt, dass seit August 2017 vorübergehend vier Intensivbetten und zwei Betten der Intermediate-Care aufgrund von Personalmangel gesperrt werden mussten: „Nur so konnte eine optimale Versorgung der verbleibenden acht Intensiv- und vier Intermediate-Care-Betten gewährleistet werden.“

Der Politiker listet auf, wie viele Schwangere von den Bezirkskrankenhäusern an Kliniken in anderen Bundesländern oder ins benachbarte Bayern transferiert werden mussten (siehe Kasten). Seitens der Innsbrucker Klinik spreche man von 33 schwangeren Frauen (Doppelzählungen mit Bezirkskrankenhäusern seien möglich). In drei Fällen habe es sich um Anfragen außerhalb des Versorgungsgebietes der Tirol Kliniken gehandelt, in weiteren drei Fällen konnte eine Rückkehr an die Innsbrucker Klinik noch vor der Geburt erfolgen. „Es wurde sofort ein Konzept erstellt, das eine bestmögliche Erfüllung des Versorgungsauftrages ermöglicht“, versichert Tilg. Im Krankenanstaltenplan für die Bezirkskrankenhäuser Lienz, Kufstein und Zams seien zudem je zwei Intensivüberwachungsbetten für Kinder ausgewiesen.

Alexandra Kofler, Ärztliche Direktorin der Innsbrucker Klinik, zieht ein positives Resümee: „Die Maßnahmen haben gegriffen, die Situation hat sich deutlich verbessert. Seit Oktober 2017 musste nur noch eine Schwangere von der Klinik wegtransferiert werden.“