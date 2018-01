1. Stanglwirt:

Zu den absoluten Hotspots zählt Freitagabend wieder die Weißwurstparty in Going. 2500 Gäste tanzen heuer unter dem Motto „Trend trifft Tradition" zur Musik von Marc Pircher und der Band Revolverheld. Tickets gibt's ab 145 Euro. Auch heuer haben sich zahlreiche Stars angekündigt.

2. Party im Take Five

Zum 2. Mal geht die Kitz'n'Glamour-Party heuer im legendä­ren Club Take Five über die Bühne. Angesagt haben sich hier weniger Stars, dafür mehr Sternchen. Beginn: 21 Uhr.

3. Rosis Sonnbergstuben

Geladene Gäste aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien feiern bei der A1-Kitz-Night 400 Meter über der Gamsstadt bei der singenden Wirtin. Nach der Begrüßung und dem Empfang der ÖSV-Athleten mit Marcel Hirscher und Co., ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel sowie Hanni und Harti Weirather wird der Abend kulinarisch gestartet.

4. Hotel Kitzhof

Dort, wo die ÖSV-Stars während der Skirennen ihr Quartier beziehen, kommen Samstagabend Liebhaber von Krustentieren und Champagner auf ihre Kosten. Bei der Hummerparty, die am Samstag um 20 Uhr losgeht, haben sich schon Schauspieler Jason Statham und Wirtschaftsgrößen wie Siegfried Wolf verwöhnen lassen.

5. Hotel Grand Tirolia Kitzbühel

Am Freitag öffnet der Kitz Elite Club seine Tore für die Wirtschaftselite und setzt mit dem Hauptact Lost Frequencies auf Geschmack für gute Musik. Angesagt haben sich Lifeball Mastermind Gerry Keszler und Ex-Skiass Klaus Heidegger. Einlass ist um 22 Uhr. Karten gibt's um 45 Euro.

6. Zielgelände Streif

Mit voller Bewunderung werden hier die wagemutigen Athleten, die im Mittelpunkt des Hahnenkammwochenendes stehen, bejubelt. Nach den Profis sind dann die Promis an der Reihe, die beim KitzCharityRace für die gute Sache die letzten Meter der Streif hinunterwedeln. Am Abend gibt's hier die große Siegerehrung samt genialem Hahnenkamm-Feuerwerk.

7. KitzRaceParty

Für jene, bei denen das Geldbörserl ein wenig lockerer sitzt, gibt's am Samstagabend eine Location, um auf die Hahnenkammsieger das Glas zu erheben: das gut beheizte Luxus-Partyzelt von Harti Weirather direkt am Zielgelände der Streif. Welcher Star-Gast das Zelt um Mitternacht musikalisch zum Beben bringt, ist bis zum Schluss streng geheim. Fakt ist allerdings, dass sich bei dem Event der Extraklasse die absolute A-Prominenz von u. a. Arnold Schwarzenegger über Rene Benko, Niki Lauda, David Alaba bis zur Familie Swarovski tummeln wird.