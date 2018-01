Von Kathrin Siller

Typisch Baby! Mit einem vollen Bäuchlein verschläft Lara ihr erstes Fotoshooting. Nur der Kamerablitz lässt sie zusammenzucken. Der Mini-Milch-Mund ist zufrieden geschlossen, die kleinen Hände baumeln nach unten, das Köpfchen schmiegt sich in Mamas Armbeuge. „Ein tiefenentspanntes Kind“, strahlt Mama Lisa Schnaufert.

Die frischgebackene Mutter ist selbst Hebamme und arbeitet in der Innsbrucker Hebammenpraxis. Wie es das Schicksal wollte, ist Lara das 100. Baby, das in der Praxis das Licht der Welt erblickte – am 8. Jänner, acht Tage vor dem errechneten Geburtstermin. „Das war schon sehr lustig“, schmunzelt Lisa, die vor 21 Monaten zum ersten Mal Mutter geworden ist.

Neben ihr löffelt Söhnchen Tobias friedlich sein Müsli, während er mit großen Kulleraugen zwischen Papa Christof, Mama und den Besuchern hin- und herschaut. Tobias ist zu Hause in Rum zur Welt gekommen – geplant war das freilich nicht. „Zwei Wochen vor dem Geburtstermin habe ich Bauchschmerzen bekommen und dachte an eine Magen-Darm-Grippe“, grinst die 26-Jährige. „Ich musste ihr sagen, dass das Wehen sind“, erinnert sich ihr Mann. „Handwerk leidet Not“, habe Lisas Vater süffisant kommentiert. „Ich habe eine Kollegin angerufen, ob sie schnell kommen kann, und dann war’s eine super Erfahrung, gleich nach der Geburt in den eigenen vier Wänden aufzustehen.“

Auch Lara plagte ihre Mutti nicht mit stundenlangen Geburtsschmerzen. „Um Viertel vor zehn sind wir in die Praxis gefahren und um zwanzig nach war sie da.“ 52 Zentimeter, 3550 Gramm – ein ordentliches Bröckerl.

Aber wie ist das eigentlich als Hebamme bei der Geburt der eigenen Kinder? Quatscht man den Kolleginnen dazwischen? Ist man abgebrüht, weil man jede Geburtsphase im Schlaf herunterbeten könnte? Oder besorgter, weil man über Notkaiserschnitte, Dammrisse und Saugglocken Bescheid weiß? „Ob sich eine Schwangere mehr oder weniger Sorgen über die Geburt macht, ist eine totale Typsache“, sagt die Rumerin. „Ich selbst kann mich leicht fallen lassen, schaue, was kommt, weil ich es eh nicht ändern kann.“ Ganz pragmatisch also. Sie habe sich auch nicht auf eine außerklinische Entbindung versteift. „Drei Wochen vor der Geburt war ich noch im Haller Krankenhaus. Ein Arzt hat die Kleine von außen in die richtige Geburtsposition gedreht.“

Natürlich schaute sie bei den Vorsorgeuntersuchungen genau hin. Als Expertin kann sie in den undeutlichen Schattenbildern eben ein Oberschenkelknöchelchen leichter erkennen als ein Laie. Bei der Geburt waren es die Herztöne des Babys, die sie gemeinsam mit ihren beiden Geburtshelferinnen zu deuten wusste. Das war es aber auch schon. „Die Geburt ist ja so schnell gegangen, dass ich gar nicht die Zeit gehabt hätte, den Kopf einzuschalten. Wenn alle so gebären würden wie ich, bräuchte es keine Hebammen“, lacht sie, während das Töchterchen ihr Mündchen zu einem ausladenden Gähnen verzieht.

Den Luxus einer Nachsorgehebamme gönnt sie sich aber trotz aller Expertise. „Ich wiege und messe Lara nicht selbst. In der Homöopathie kennen sich andere auch besser aus. Und die Akupunkturnadeln zur besseren Rückbildung steche ich mir ebenfalls nicht selbst.“

Sonst hat sie alles, was sie ihren Frauen empfiehlt, selbst ausprobiert. „Dammmassage, Sitzbäder, Schwangerschaftstee, Akupunktur – ich wollte einfach schauen, wie es sich bei mir anfühlt.“ Auch ein Stück der Plazenta wurde an Familienhund Zeus verfüttert. Man glaubt, dass Hunde die Babys dadurch leichter als Rudelmitglied akzeptieren. „Hilft’s nicht, schadet’s nicht“, zeigt sie sich einmal mehr pragmatisch.

Ob Hebammen mit Kindern zu besseren Hebammen werden, glaubt Lisa nicht: „Wahrscheinlich sind Hebammen ohne Kinder unvoreingenommener. Eine Hebamme muss sehr reflektiert sein, um nicht die eigene, vielleicht schwierige, Geburtsgeschichte auf die Frauen, die sie betreut, zu übertragen.“ Ihre eigenen Ruck-zuck-Geburten würden jedenfalls jeder Schwangeren Mut machen.