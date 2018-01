Buck liegt in seinem roten Feldbettchen, Müdigkeit blickt aus den blauen Augen, kein Wunder, hat er doch schon Zehntausende Kilometer in den Pfoten. Er wird bald 15 Jahre alt, für Sibirische Huskys ist das nicht der Herbst des Lebens, sondern tiefster Winter. Die anderen seines Rudels springen hin und her. Sie sehen ein Schlittenhunde-Gespann, das auf der Rennstrecke, die wenige Meter an ihrem Standplatz nahe des Pillersees vorbeiführt, in ihre Richtung saust. Würde nicht der Schnee aufstauben, könnte man glauben, die Hunde würden über den Schnee fliegen. „Ja, ja, ja, fein, komm, weiter“, treibt der Schlittenhundeführer, der „Musher“, das Gespann an.

Jetzt wird es auch Buck zu bunt. Er erhebt sich und steht auf dem Bettchen, hebt den Kopf und beginnt aufzuheulen. Mit ihm sein Rudel. Dann das nächste, das am Campingplatz nebenan Stellung bezogen hat. Und das nächste, ... Ein Rudel nach dem anderen heult wie ein mehrstimmiger Chor los. Das klingt wie Musik in den Ohren der Profi-Musher. So auch bei Melanie Loibl aus Niederösterreich, die zusammen mit ihrem Mann Mario nach St. Ulrich gekommen ist: „Das ist ein schöner Gesang, den hören wir jedes Mal, wenn Kirchenglocken läuten und jeden Samstag um 12 Uhr bei den Feuerwehrsirenen.“

Das Schlittenhundecamp ist unüberhörbar. Seit 6. Jänner bis heute Sonntag ist St. Ulrich der Ort mit der wohl höchsten Vierbeiner-Dichte Europas, insgesamt an die 2000 Hunde haben sich in den drei Wochen eingefunden. Viele Schlitten mit zusammen 2000 HS, 2000 Hundestärken. Heute ab 9 Uhr finden die letzten Rennen statt.

An so viele heulende Tiere mussten sich die Teilnehmer eines Schnupperkurses erst gewöhnen. In zwei Gruppen aufgeteilt, eine bei Melanie und Mario Loibl, die andere bei Lisi und Andreas Probst, den Herrchen vom altehrwürdigen Buck, spitzen sie ihre Ohren. Silvia aus Oberösterreich hat den Kurs von ihrem Mann als Geschenk bekommen. „Irgendwie habe ich eine besondere Verbindung zu Hunden“, freut sie sich auf die drei Tage. Sie macht zusätzlich den Kuschelkurs, kaum einer der Hunde wird nicht von ihr geherzt. Ingrid und Monika aus Innsbruck bereiten sich hingegen auf ein Abenteuer vor:

„Wir reisen nach Norwegen, um Nordlichter zu sehen. Dort wird es auch eine Schlittenhundefahrt geben“, blicken die beiden voraus. „Ich bin überall, wo Huskys auch sind“, erklärt Tanja aus Wien kurz und knapp, während ihr Mann Emanuel mit einer kleinen Schaufel die ersten Häufchen des Tages in einem Sack entsorgt. Das gehört genauso zu einem der größten Schlittenhundecamps Europas wie der gelbe Schnee am Wegesrand. Egal, es schneit ja bald wieder.

Der gelbe Schnee wird übersehen, die blauen Augen üben dafür eine magische Anziehungskraft aus. Tom van Laar kann ein Lied davon singen. Er ist der, der mit den Huskys tanzt. Der Holländer kommt seit 23 Jahren nach St. Ulrich. „Das ist ein superkaltes Loch, es liegt fast immer genug Schnee“, sagt der Rennsportleiter der Veranstaltung. Heuer werden die österreichischen, bayerischen und holländischen Meisterschaften ausgerichtet. Van Laar steht mit einer Schneeschaufel bei einer Kurve und sieht, wie die Schlittenhunde über eine kleine, eisige Kuppe springen. Seit elf Jahren ist er in der Organisation tätig, die zwölf Jahre zuvor nahm er mit einigen seiner damals 48 Huskys selbst am Rennen teil.

Obwohl Gespanne mit Grönlandhunden, Malamuten und Samojeden die Kurve, bei der er steht, schneiden, hält er den Sibirischen Husky für den idealen Schlittenhund. „Er passt sich den Temperaturen an, wird es kälter, bekommt er ein dickeres Fell.“ Und laufen kann er dank seiner geringen Schmerzempfindlichkeit, eines starken Herz-Kreislauf-Systems und eines idealen Stoffwechsels fast ohne Ende – in einem Winter schaffen Huskys um die 10.000 Kilometer.

Odins Reise ging zu Ende

Die Reise eines alten Kumpels von Buck ist vor Kurzem zu Ende gegangen. Vor einem Jahr lag Odin noch in St. Ulrich auf einem roten Bettchen im Schnee. „Er ist leider gestorben“, sagt Lisi Probst. Musher sein heißt eben nicht nur Hunde pflegen, füttern, zu Rennen fahren, die Schlitten herrichten, die Kufen wachsen, nein, auch der Verlust eines geliebten Wegbegleiters muss verkraftet werden. Melanie Loibl hat das genauso schon hinter sich: Ihre ersten zwei Huskys sind in jungen Jahren gestorben, einer an Epilepsie. Derzeit besteht ihr Rudel aus neun gesunden Tieren. „Man muss immer auf den Schwächsten achten“, erklärt sie. Falls einer auf der Ausfahrt nicht mehr kann, wird er in einem Schlittensack von den anderen nach Hause gebracht.

Tiroler hält den Yukon-Rekord

Besonders bei langen Rennen, wie dem Yukon Quest, dem härtesten Schlittenhunderennen der Welt, das von Fairbanks in Alaska 1600 km nach Whitehorse in Kanada führt, fallen regelmäßig Hunde aus. Die Rekordzeit von 9 Tagen und 26 Minuten hält seit 2010 der gebürtige Tiroler Hans Gatt. Der aus Ellbögen stammende Musher gewann das Rennen viermal.

Ellbögen ist auch in St. Ulrich vertreten, weil mehrere Schlitten vor Ort aus der Schmiede von Ernst Danler stammen, der vor fast 30 Jahren erste Holzmodelle gemeinsam mit Gatt entwickelte. Mario Loibl fährt mit einem 1600 Euro teuren Modell „made in Ellbögen“.

Loibls Hunde scharren schon mit ihren Pfoten. Die Kursteilnehmer helfen dem „Musher“, die Huskys an der richtigen Stelle im Gespann anzuleinen. Shiva, Spirit, Merlin, Enzo (benannt nach Enzo Ferrari) und Samu (benannt nach dem Sänger von Sunrise Avenue, der Lieblingsband von Melanie Loibl) kennen ihren Platz. Zwei sind die Leader vorne. „Das muss nicht der Anführer des Rudels sein, wichtig ist, dass sie meine Kommandos befolgen“, sagt Mario Loibl. Auf seinem Schlitten ist ein Tachometer befestigt, der schon mal 39 km

h angezeigt hat. Heute wird es gemütlicher, aber nicht zu gemütlich. „Ein müder Husky ist ein zufriedener Husky“, lächelt er, kurz bevor er auf die Rennstrecke abbiegt.

Am nächsten Tag haben sich auch Ingrid, Silvia und die weiteren Kursteilnehmer mit Shiva, Lucy, Enzo und Co. so weit angefreundet, dass sie eine erste Runde gemeinsam drehen. Da strahlen nicht nur die blauen Augen der Huskys.

Buck bleibt natürlich in seinem Feldbettchen liegen. Er schaut den anderen Schlittenhunden zu, wie sie durch den Schnee hetzen. Hin und wieder heult er kurz auf. Mit seinen fast 15 Jahren wirkt er so richtig hundemüde. Gut zu wissen, dass ein müder Husky immer auch ein zufriedener Husky ist.