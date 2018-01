Von Irene Rapp

Irgendwann einmal am fünften Tag des Unterfangens setzte ich mich zu fortgeschrittener Stunde zwischen Umzugkartons und Obstkisten auf den Boden. Verzweifelt kämpfte ich gegen die Welle der Verzweiflung an. Warum wurde die verdammte Wohnung nicht endlich leer?

Während ich mir eine kleine Träne zugestand, glaubte ich für einen Moment eine unsichtbare Macht zu erahnen, die alles, was ich vorn aus meinem 60-Quadratmeter-Reich hinaustrug, hinten wieder hineinschaffte. Besitz belastet, sagen weise Menschen. In diesem Moment gab ich ihnen Recht und beschloss zu handeln.

10.000 Gegenstände

Rund 10.000 Gegenstände nennt jeder laut Statistik sein Eigen. Am fünften Tag des Übersiedelns sagte mir mein Gefühl, dass diese Zahl nicht ausreichen kann. Ich war gerade beim Einpacken von fünf Schutzengel-Figuren: allesamt Geschenke von Freundinnen, die mir damit in schweren Zeiten Unterstützung symbolisieren wollten.

Im Keller stand ich dann vor drei Rädern: meinem alten Mountainbike, mit dem ich herrliche Touren gemacht hatte, und meinem neuen mit noch kurzer Geschichte. Dazwischen ein Rennrad mit luftentleerten Reifen, welches mir – vor Jahren gebraucht erstanden – den Wechsel vom Traktor (Mountainbike) zum Porsche (Rennrad) ermöglichte. Vor dem Bücherregal stellte ich dann fest, dass es genug ist. „Hast du die alle gelesen?“, fragten mich Menschen oft, die erstmals in die Wohnung kamen. „Sollen die alle mit?“, drängte sich mir jetzt die quälende Frage auf.

In Büchern mit Titeln wie „Weg damit! Das Handbuch: So entrümpeln Sie Ihr Leben und Zuhause“ ließen sich wohl Ratschläge für derartige Probleme finden. Weg mit dem alten Bike, mit dem ohnehin nicht mehr gefahren wird! Weg mit den Schutzengeln, denn fünf sind vier zu viel! Weg mit allen Büchern und her mit dem E-Book!

Ich schluckte. Und wusste in diesem Moment, dass die derzeit angesagte Minimalismus-Bewegung nie und nimmer etwas für mich ist. Denn ja, Menschen, die mit 300 Dingen auskommen, haben meinen höchsten Respekt. Aber nein, so drastisch kann und will ich mein Leben nicht reduzieren.

Dazu hängt an Schutzengeln und Fahrrädern sowie Bergfotos, die die Wohnung schmückten, zu viel Erlebtes. Schöne Momente, die lebendig werden, wenn der Blick darauffällt. Weil ich gern fühle, habe ich auch lieber ein Buch in der Hand als ein E-Book. Und weil ich Freundinnen treu bin, halte ich ihren Schutzengeln die Treue.

All das verkaufen, verschenken? Wäre möglich, würde das Leben aber weniger bunt machen. Besitz belastet, sagen weise Menschen. Es gibt ein Zuviel des Guten, lautet meine ganz persönliche Schlussfolgerung. 2018 möchte ich daher einen Befreiungsschlag der besonderen Art realisieren. Mein Plan ist über 365 Tage gesehen groß, in seinen Einzelheiten betrachtet aber dennoch machbar. Jeden Tag möchte ich heuer einen Gegenstand loswerden, der zu viel ist: Man braucht nicht zehn Handtücher, nicht 30 T-Shirts und auch nicht eine Tier-Enzyklopädie aus den 80ern. Jeden Tag wird ein Stück verschenkt, verkauft oder entsorgt.

Frustshoppen

Auch shoppen will ich mit noch kritischerem Blick: Wie könnte ich mich für den stressigen Arbeitstag anders belohnen als mit einer neuen Jeans? Wie meine Freunde beschenken, die schon gehört haben, dass es heuer zum Geburtstag nur Immaterielles wie Kino- oder Essenseinladungen gibt? Und apropos shoppen: An jedem Tag, an welchem ich mit einem neuen Stück heimkomme, müssen natürlich zwei andere raus.

Am zehnten Tag des Unterfangens war die Wohnung leer. Am 21. Tag des neuen Jahres habe ich mein Vorhaben bereits brav umgesetzt: Über eine kaum getragene Kappe freute sich eine Freundin, eine alte Skiausrüstung habe ich grad zum Online-Verkauf freigegeben. Am Ende des Jahres möchte ich das Gefühl haben, dass nie wieder eine unsichtbare Macht bei mir eine Chance haben könnte.