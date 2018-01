Von Theresa Mair

Innsbruck – Die große Molkerei Tine macht es der kleinen Q-Molkerei nach, Eier-Händler Prior ist auch aufgesprungen: Alle diese norwegischen Unternehmen drucken jetzt zum Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) den Hinweis „Mindestens haltbar bis, aber nicht schlecht nach“ auf die Verpackung ihrer Produkte. Das soll Bewusstsein schaffen und der Lebensmittelverschwendung etwas entgegensetzen.

Nunu Kaller, Konsumentensprecherin bei Greenpeace, jubelt über diesen Vorstoß. Im Vorjahr hat die Umweltorganisation mit einem sensorischen und mikrobiologischen Lebensmittel-Langzeittest viel Aufmerksamkeit erreicht. Dabei ist herausgekommen, dass das MHD von Herstellern – sie garantieren bis zu diesem Datum die einwandfreie Qualität des Produkts – sehr unterschiedlich bemessen wird. Sieben der acht getesteten Lebensmittel waren noch deutlich nach Ablauf des MHD ohne Abstriche genießbar.

In Konsequenz fordert Greenpeace u. a., für bestimmte trockene Lebensmittel wie Nudeln, Reis und Tee, das MHD abzuschaffen. „Unser Appell an die Konsumenten ist, dass sie sich nicht so sehr vom Datum leiten lassen, sondern sich auf die eigenen Sinne verlassen. Einmal kosten vergiftet nicht“, sagt Kaller.

760.000 Tonnen Lebensmittel landen in Österreich jährlich auf dem Müll. Davon fallen in den Haushalten 206.000 Tonnen vermeidbare Lebensmittel-Abfälle an, wie der WWF in seinem Lagebericht schreibt. „So kann es nicht weitergehen. Ein bewusster Umgang mit dem MHD birgt die Chance, mit Lebensmitteln ressourcenschonend umzugehen“, findet die Diätologin Judith Erler (FH Gesundheit, Innsbruck) die Initiative der norwegischen Produzenten interessant. „Wir brauchen kreative Möglichkeiten, um den Fokus auf dieses Thema zu legen“, sagt sie. Der Ablauf des MHD ist für viele ein Grund, Lebensmittel ohne Test durch Augen, Nase und Mund zu entsorgen.

Birgit Beck vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) sagt aus Testerfahrung: „Milch ja, Fleisch nein!“ Soll heißen: Bei Milchprodukten kann die Haltbarkeit durchaus lange über das MHD ausgereizt werden, Fleisch und Fisch sind heikel. Sie hält die Diskussion um das MHD zwar für wichtig, wesentlicher sei allerdings, Lebensmittelabfälle von Vornherein zu vermeiden, indem mit Hilfe von Einkaufslisten nur das eingekauft wird, was man verbraucht.