Es ist ein haariges Thema. Jeden Tag, wenn Charlotte Kabamba ihre Facebook-Seite „Nappy Care“ öffnet, freut sie sich, dass sie ein paar mehr Fans und „Gefällt mir“-Einträge hat. Sie bekommt viel Zuspruch für ihre Bemühungen, den Afro im Kongo salonfähig zu machen. „Nappy Care“ – das steht für Kraushaar-Pflege – ist ein Wortspiel aus „nappy hair“ (krauses Haar) und „hair care“.

Was oberflächlich wie eine Beautyseite aussieht, hat bei genauerem Hinsehen eine große politische Bedeutung. Kabamba ist nämlich eine von sehr wenigen Frauen in Kinshasa, die ihre Haare natürlich tragen und vollkommen auf künstliche Haarteile und chemische Behandlung verzichten. Sie trägt einen Afro. Der wiederum hat einen schlechten Ruf, und das nicht nur in Afrika.

„Meiner Meinung nach sehen die Leute, die die europäischen Schönheitsideale nachahmen, nicht, wie schön der Afro ist und dass er Teil unserer Kultur ist“, sagt sie. Die Krause sei sogar so wenig Teil des kongolesischen Bewusstseins, dass Frauen, die ihr Haar „nappy“ tragen, der Zutritt zu Institutionen wie der Universität verwehrt wird.

Als Wirtschaftsstudentin ist Kabamba selbst regelmäßig gezwungen, ihre Locken zu flechten oder unter einer Perücke zu verstecken, um an Vorlesungen teilzunehmen und Prüfungen abzulegen. „Das grenzt an Rassismus und muss sich ändern“, sagt sie. Viele zwingen sogar ihre Ehemänner. Deshalb organisiert Kabamba regelmäßig Workshops für Frauen, die Angst davor haben, auf die natürliche Krause umzusteigen. Der Kongo ist da übrigens keine Ausnahme.

Vor eineinhalb Jahren etwa, im September 2016, berichteten internationale Medien über Proteste vor einer Schule in Pretoria in Südafrika, die Schülerinnen, die einen Afro trugen, den Zutritt verwehrte. Den Mädchen wurde vorgeschrieben, ihre Haare entweder zu flechten oder die Haare auf eine Länge von 1 cm zu trimmen.

Die YouTube-Videos von den Protesten der Mädchen verbreiteten sich schnell über das Internet und machten die Öffentlichkeit zumindest kurzzeitig auf diese Diskriminierung in südafrikanischen Schulen aufmerksam. Selbst der Kunst- und Kulturminister Südafrikas, Nathi Mthethwa, meldete sich zu Wort: „Die Schulen sollten keine Plattform sein, die die Schüler davon abhalten, ihre afrikanische Identität auszuleben.“

Der schlechte Ruf des Afro ist weit über Afrika hinaus verbreitet. Auch in den USA und Europa trägt der Großteil der Frauen mit afrikanischen Wurzeln sein Haar nicht „nappy“, also kraus, sondern „relaxed“ (geglättet), in Zöpfen aus Echthaar oder unter einer Perücke. Dagegen versuchen junge Frauen wie Charlotte Kabamba anzukämpfen. Das Vorbild für ihre Arbeit kommt aus den USA.

Das „Nappy Movement“, auch „Natural Hair Movement“ genannt, kam Anfang der 2000er erstmals in Bewegung. Die Idee war damals schon, dass Frauen sich gegenseitig bei der Veränderung zur Afroträgerin bestärken. Einen Kraushaarkopf zu tragen, bedeutet, die afrikanischen Wurzeln stolz wie eine Krone am Kopf zu tragen und damit ein politisches Statement zu setzen.

Die Motivation der „Nappy-Bewegung“ ist lobenswert, die Umsetzung aber leider oft schwierig: „Das Bedürfnis, die Haare zu glätten, Haarteile zu tragen und sich den europäischen Normen anzupassen, ist immer noch sehr stark“, sagt Vanessa Spanbauer, Historikerin und Chef-Redakteurin des Magazins fresh – Black Austrian Lifestyle.

Man müsse hier allerdings unterscheiden, was die Frauen dazu bewegt, ihre Krause gegen künstliche Frisuren auszutauschen: „Manchmal ist es das Ziel, sich der Gesellschaft zum Beispiel in der Arbeitswelt anzupassen. Manchmal liegt es an den Schönheitsidealen, denen man ergeben ist und manchmal ist es aus persönlicher Präferenz.“

In Österreich etabliere sich „Natural Hair“ in den letzten Jahren jedoch immer mehr: „Besonders junge Menschen haben diese Bewegung für sich entdeckt und sind stolz auf ihre natürlichen Haare. Langsam entwickeln sich zahlreiche Initiativen rund um das Thema.“

Politik und Schönheit beiseite, gibt es noch einen Faktor, der für den Afro spricht: die Gesundheit. „Viele Frauen verletzen sich regelmäßig die Kopfhaut mit den ätzenden Chemikalien, die in den Glättmitteln stecken“, sagt Kabamba. Die Folgen sind Haarausfall und bleibende Narben. Dann aber bitte doch lieber den Afro! (Evelin Stark)