Alois Regensburger sitzt am Beifahrersitz. Sein Wanderstock liegt neben ihm, das Anschnallen ist ihm schwergefallen. Vor einigen Wochen ist er auf dem Eis ausgerutscht und hat sich die linke Schulter verletzt. Zwischen Schneewänden kämpft sich der Wagen jetzt auf den Oetzer Berg. Hin und wieder drehen die Reifen auf Eisplatten durch. „Fahr langsam“, sagt der 81-jährige pensionierte Gendarm. In einer vom Schneepflug freigeschaufelten Kehre wird geparkt. Auf 1330 Metern Seehöhe, hoch über Oetz.

„Der Fuchs war auch schon da“

Durch einen halben Meter Schneeharsch stapfen wir zu einem unscheinbaren Stadel. Regensburger macht das Tempo. „Da hab’ ich ein Trockenscheißhaus gebaut“, schmunzelt er, zeigt nach links auf eine kleine Holzhütte und marschiert weiter. „Der Fuchs war auch schon da“, murmelt er. Seit über 45 Jahren ist der fünffache Großvater Jäger, er kann sämtliche Tierspuren identifizieren. Schnaufend stehen wir schließlich vor einer Holztür.

2002 hat der gebürtige Wenner den Stadel von einem Bauern gekauft. „Den hab’ ich über Jahre belagert“, erinnert er sich. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hortete er seine Ski- und „Plunder“-Sammlung, wie er sie selbst nennt, in seinem Haus. Und seine Frau meinte, so viel Zeug sei nicht mehr tragbar. Da der Teilzeit-Bauer selbst landwirtschaftlichen Grund und ein paar Ziegen und Schafe besaß, durfte er die Scheune samt Wiese kaufen. „Dann habe ich noch eine Fuhre Zirbenholz gekauft und die Decke gezimmert.“

Von draußen wirkt der Stadel wie eine normale Holzhütte, Eiszapfen hängen in die Regenrinne, das Dach ist dicht. Der Rest nicht wirklich, die Luft soll ruhig durchpfeifen und den wertvollen Inhalt vor Feuchtigkeit bewahren.

Regensburger nimmt das massive Vorhängeschloss und sperrt auf. Die Tür knarrt grantig, als würde sie sich gegen die Besucher wehren wollen. Der alte Sammler tritt gegen eine Pfanne, die am Boden liegt. „Die war beim letzten Mal noch nicht da“, brummt er. Ein ausgestopfter Elchkopf, bäuerliches Werkzeug, zwei Wintersportwerbeplakate aus dem Jahr 1906 begrüßen die Gäste.

Und dann ist da noch eine Tür mit Schloss. Und einem Schild, das seine Tochter gestaltet hat: „Alois Regensburger, Skimuseum“ steht darauf. „Seit Kurzem ist der Stadel samt Inhalt versichert. Ein bisschen Angst habe ich schon, dass eingebrochen wird“, bekennt der Pensionist.

Regensburger sperrt wieder auf und tastet sich durch den schummrigen Raum. Noch hat es die Sonne nicht über die 3000er geschafft. Er stößt sich an einem Bockschlitten, der 20 Paar Ski geladen hat. Der Sammler nimmt die Holzbretter von den Fenstern, von draußen soll man sonst nämlich nicht reinschauen können.

Langsam gewöhnen sich unsere Augen an das Halbdunkel. Das Ausmaß der Sammlung wird jetzt erst deutlich: Überall Ski, etwa 230 Paare, viele an die 150 Jahre alt, Skischuhe, Stöcke und viel Zeug, von dem wahrscheinlich die wenigstens wissen würden, was es ist oder war. Alois Regensburger weiß alles, sein Sammelsurium hat System. Mit Dutzenden alten Zeitschriften und Büchern wie dem „Sieg auf weißen Pisten“, das er nun in die Hand nimmt, hat er die Geschichte des Skilaufs studiert. Wir steigen über einen Teller am Boden: Mäusegift. Die Nager hätten es auf die alten Leder-Gamaschen abgesehen.

Jedes Teil begutachtet der Sammler von allen Seiten, manchmal sprudelt eine Geschichte dazu aus ihm heraus, dann wieder scheint er in Gedanken in vergangene Zeiten zu reisen. Warum ihn die altertümlichen Raritäten derart faszinieren, kann er nur schwer in Worte fassen. Er sei weder ein besonders guter noch ein besonders schlechter Skifahrer gewesen. „Mit sechs Jahren habe ich zu Weihnachten mein erstes Paar Ski bekommen. Leider ist nur noch einer übrig“, sagt er und zeigt auf eine schlichte Holzlatte, auf der ein geschnitzter Christus hängt. Ein Lieblingsstück. Heute fährt der Rentner nicht mehr Ski. „Die Pisten sind mir zu voll. Das mag ich nicht“, meint er.

Seit Jahrzehnten auf Skisuche

Auf der Suche nach Kostbarkeiten hat der Oetzer Tausende Kilometer zurückgelegt – Italien, Schweiz, Deutschland. „Es war immer ein Spaß. Wenn ich dann wieder vier Paar im Auto liegen hatte, hab’ ich eine Riesen-Freud’ gehabt“, erzählt er. „Wegen zwei Ski bin ich vor Jahren dreimal nach Innsbruck gefahren, weil ich immer zu wenig Geld mithatte.“ Und für ein Paar besonders lange, seltene Bretter habe er bereits vor 25 Jahren 1000 Schilling hingeblättert. Viele Stücke habe er aus dem bayerischen Raum. „Hier in Tirol hatten die Leut’ kaum genug Tirggenmehl fürs Muas. Ski hätten die nicht derkauft.“ Noch heute stöbert er regelmäßig über Flohmärkte. Eine Sucht sei diese Sammlerei, räumt er ein.

Mittlerweile stehen wir in der „Weltkriegsecke“: Gasmasken, Helme, zerkratzte Ski, Gamaschen, Brotsäcke. „Die Ausrüs­tung unserer Gebirgsjäger“, streicht er über einen staubigen Helm. „Die Ski waren zum Teil schon in Narvik in Norwegen.“ Im Krieg, aber auch sonst muss der Pistensport eine Plackerei gewesen sein. Dürftig präsentiert sich die Ausrüstung aus heutiger Sicht: Steife Lederschuhe, Stöcke aus Haselnussästen und so genannte Fassdauben, Kinder-Ski aus den gebogenen Längshölzern alter Fässer, an denen schlabbrige Holzriemen befestigt waren.

Altes Wissen bewahren

„Ach, ich bräuchte 100 Quadratmeter mehr, um die Skibilder und Wintersportplakate aufzuhängen“, stößt Regensburger plötzlich hervor. In erster Linie muss er jetzt aber schauen, dass sein Vermächtnis exakt dokumentiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Denn irgendwann wird keiner mehr wissen, dass früher zum Beispiel Wagner für die Skiherstellung zuständig waren und Schmiede die Blechbacken der Bindungen geformt und in das Holz geschoben haben.

Mittlerweile sind unsere Füße eiskalt und wir bummeln vorbei an alten Kuhglocken, Seehund-Touren-Fellen, einem Rucksack aus Rosshaar und einem 50 Jahre alten Skilehreranorak, der heute – retro ist schließlich Trend – wieder ein Hingucker wäre, aus dem Stadel. Inzwischen ist die Sonne über die Bergspitzen gekraxelt, die Eiszapfen fangen schon an zu tropfen. Alois Regensburger schließt die zwei Türen, man spürt, dass er noch hätte bleiben wollen. „Putzen müsste man mal wieder“, meint er und wischt sich ein paar staubige Spinnweben von seinem Janker. (Katrin Siller)