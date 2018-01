Gerade waren wir bei der Messe Heimtextil in Frankfurt“, berichtet Richard Vill von der Europäischen Textilakademie in Bozen.

Was er dort zu sehen bekam, war erstaunlich. Nachdem das Thema „Tapete“ in den letzten Jahrzehnten eher ein Randthema war und Stoffe im Vordergrund standen, füllten heuer zwei riesige Messehallen nur die Tapetenhersteller alleine. „Die Tapete ist wieder sehr gefragt, das ist nicht zu übersehen.“

Auch eine Woche später, Mitte Jänner, zeigte sich bei der Internationalen Möbelmesse in Köln (IMM) ein ähnliches Bild. Designer präsentierten auffallend viele Tapetenkollektionen. Der Mensch will seine Wände offensichtlich wieder bekleben.

Vlies ist das neue Untermaterial

Dass das nicht mehr so arg kompliziert ist, weiß Markus Berger. Der Prutzer Tapezierermeister, der nun seit 30 Jahren in der Branche ist, hat die Entwicklungen genau verfolgt. „Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir zu Beginn meiner Lehrzeit die Papiertapeten in kleinen Fetzen von der Wand reißen mussten.“ Das Ablösen war mühsam und dauerte lange. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Vlies-Tapeten sind jetzt der neueste Stand der Technik.

Als Trägermaterial fungiert eine atmungsaktive Zellstoff-Textilfaser-Kombination, die sehr strapazierfähig ist. Der Vorteil daran: Die Tapeten sind dadurch einerseits leicht zu verarbeiten und andererseits schwer entflammbar. „Früher musste man die Papiertapeten zuerst weichen lassen“, erinnert sich Berger. Und das sei nicht nur langwierig gewesen, sondern auch heikel, weil alle Papierbahnen genau gleich lang eingeweicht werden mussten.

„Das ist ein Arbeitsschritt, den es heute gar nicht mehr braucht.“ Die Vlies-Tapeten werden einfach mit dem geeigneten Kleber an die Wand gebracht. Dennoch, meint der Profi, handwerkliches Geschick müsse man schon trotzdem haben, um die Tapeten an die Wand zu bringen. Für den Laien kann das ins Auge gehen.

Wer nichts riskieren will, lässt es den Meister machen. Derzeit gibt es nach Angaben der Wirtschaftskammer 129 aktive Tapezierer und Dekorateure in Tirol. Und die verzeichnen einen deutlichen Anstieg bei der Anfrage nach Tapeten. Das am meisten verlegte Material ist in Tirol übrigens die Vlies-Tapete, sie hat sich am Markt aufgrund ihrer praktische Handhabe durchgesetzt.

Aber nicht nur das Untermaterial hat sich entwickelt, auch die Tapetenoberflächen sind vielfältiger geworden. Strukturtapeten wurden auf der IMM in Köln in großem Stil präsentiert. Das sind jene Wandkleider, die tatsächlich eine dreidimensionale Oberfläche aufweisen.

Optische Tricks im Wohnzimmer

Daneben spielen die optischen Täuschungen wieder eine große Rolle. Der italienische, vielfach preisgekrönte Designer Luigi Colani hat gerade eine Kollektion mit variantereichen, geometrischen Formen für das deutsche Traditionshaus Marburg präsentiert. Jede Tapete für sich täuscht das menschliche Auge auf eine andere Weise. Darüber hinaus ist ein Klassiker wieder sehr beliebt: die Fototapete. Wer also sein Urlaubsbild auf die Wand bringen will, kann das leichter tun denn je.

Wer ein wenig mehr Glamour sucht, kann zu den Kollektionen von TV-Stars greifen. Der Designer und Moderator der TV-Sendung „Shopping Queen“ (VOX), Guido Maria Kretschmer, hat gerade seine neuen Wandtapeten auf der IMM in Köln vorgestellt. Für TV-Star Barbara Schöneberger war es das erste Mal. Die Designs sind bei beiden gewagt.

In eine ganz andere Richtung geht es mit der Verarbeitung von Naturmaterialien. Einer der Vorreiter der Technik sitzt in Tirol. In Fließ bei Landeck verarbeitet die Firma Organoid das Almheu, das an den Hängen hinauf zur Wildspitze wächst, zu Tapetenflächen. Das getrocknete, gepresste Gras verströmt im Wohnraum dann den Duft von Heuwiesen.

Sisis Luxustapeten aus Seide

So eine naturnahe Optik wäre den Erfindern der Tapete sicher nicht in den Sinn gekommen. Einst erdacht wurde das Wandkleid nämlich für den Adelsstand, um den Räumen zusätzlichen Prunk zu verleihen.

Wobei in den Anfängen eigentlich gar nicht von Tapeten die Rede sein darf. „Ursprünglich handelte es sich um Wandbespannungen“, präzisiert Richard Vill von der Europäischen Textilakademie. Ein anschauliches Dokument aus dieser Zeit findet sich in der Innsbrucker Hofburg. Die Seidentapeten im Toilettenzimmer von Kaiserin Elisabeth zeugen dort vom Prunk des 19. Jahrhunderts. 2010 wurden sie unter der Anleitung von Veronika Hammer von der Hofburg Innsbruck neu angefertigt: „Wir hatten noch die Stoffe aus dem 19. Jahrhundert und konnten sie so originalgetreu nachmachen lassen.“ An der Abnützung durch die einstige Besitzerin Elisabeth kann es übrigens nicht gelegen haben. Sie kam, im Gegensatz zu ihrem Mann Kaiser Franz Joseph, nur sehr selten nach Innsbruck. Es war vielmehr der Zahn der Zeit, der die Renovierung nötig machte.

Gemütlichkeit ist der Trend

„Erst im Biedermeier zog die Tapete dann in die bürgerlichen Haushalte ein“, verortet Richard Vill die Weiterentwicklung. Aber noch immer war das Wandkleid elitär, der kleine Mann hatte nichts von dem behaglichen Charme des beklebten Raums. Erst mit der industriellen Revolution änderte sich die Nutzung, nicht zuletzt aufgrund der neuen Produktionsbedingungen.

Die Anmutung des Biedermeierlichen ist der Tapete geblieben. Durch das ganze 20. Jahrhundert hinweg, besonders in der Nachkriegszeit der 50er- und 60er-Jahre, war damit neben dem Gemütlichen auch das Biedere verbunden. „Und das ist sicher der Grund, warum sie jetzt wieder in Mode kommt“, verweist Vill auf die heutige Sehnsucht nach einer heilen Welt.

Rein praktisch sieht das Tapezierermeister Berger ähnlich. Die moderne Architektur habe bei allen Vorteilen eben auch teils optisch sowie atmosphärisch kühle Räume gebracht: „Die Tapete hat einen Einfluss auf die Raumakustik. Man kann damit das Hallen in Räumen auffangen.“ Somit bringe sie eben auch eine ordentliche Portion Gemütlichkeit zurück. (Andrea Wieser)