Der Minibus wackelt hin und her. Das rechte Hinterrad gräbt sich immer tiefer in den Sand. Zwei junge Männer reiten auf Araberpferden vorbei. „Das ist nicht mal eine richtige Wüste, wie könnt ihr hier stecken bleiben?“, fragt einer von ihnen in flachsigem amerikanischem Englisch.

Unterdessen stemmen sich zwei Bahrainer, zwei US-Amerikaner und der Tourguide von hinten gegen den Minibus. Daneben wartet geduldig die Reisegruppe. Plötzlich macht das Auto einen Satz, die Männer stolpern vornüber. Alle jubeln, als der dunkle Geländewagen den Bus zurück auf den Asphalt zieht. Am Steuer sitzt ein Bah­rainer mit Frau und Kindern: die Rettung in der Not. Sechs Männer braucht es also, um einen Minibus aus dem Wüstensand von Bahrain zu befreien. Am Himmel ruht die schlafende Mondsichel. Darunter Sand und Kalksteingeröll – und ein zehn Meter hoher Baum.

Der so genannte Baum des Lebens gedeiht seit 400 Jahren in dieser Wüste. Von welcher Wasserquelle er lebt, gehört zu den Rätseln des kleinen Königreichs am Persischen Golf. Inzwischen kommen hier jeden Tag Touristen und Einheimische vorbei, ein Sicherheitsmann bewacht den Baum, das Besucherzentrum soll ausgebaut werden.

Wasser gibt der Insel ihr Leben: das salzige Wasser des Persischen Golfs und das reine Grundwasser unter dem Meeresgrund. Wenn früher die Perlenfischer wochenlang auf See waren, pumpten sie ihr Trinkwasser durch Lederrohre nach oben. In der alten Stadt Muharraq wird ein historischer Perlenweg für Touristen ausgebaut, der von der Geschichte des Perlentauchens erzählt. Darüber hinaus lockt das Land mit blitzblanken Privatstränden, bezahlbaren Hotels und aufregendem Nachtleben.

Von Palasten und Perlen

Wo einst die Perlenfischer abtauchten, stehen inzwischen Luxushotels und gigantische Bürogebäude. Wer eine Woche Zeit hat, kann viel entdecken – bei einem Ausflug in die große Al-Fatih-Moschee, auf dem Perlenweg in Muharraq mit seinen historischen Palästen, auf einer Fahrt zu den Leoparden im Nationalpark Al Areen. Die jahrtausendealte Festung Qal’at al-Bahrain bietet eine großartige Aussicht auf die Skyline von Manama und das Meer. In den Souks vermischt sich der Geruch von indischen Gewürzen und frischem arabischen Kaffee, zubereitet mit Kardamom und Safran. Wer etwas Adrenalin ausschütten will, kann Indoor-Skydiven, über die Formel-1-Strecke rasen oder mit dem Jeep in die Wüste fahren.

Im vergangenen Jahr kamen rund 12,2 Millionen Touristen nach Bahrain, die meisten davon aus Saudi-Arabien. Man sieht die Saudis tagsüber in den klimatisierten Hotellobbys sitzen und spätabends in den Nachtclubs. Ihr Ruf unter den Einheimischen ist nicht der beste. Ein Taxifahrer schimpft: „Sie glauben, sie können mit Geld alles kaufen.“ Wer sich auf der Straße umschaut, dem fällt aber sofort die bunte Mischung von Nationalitäten auf. Viele Inder, Pakistani, Europäer, Amerikaner und Südostasiaten leben hier oder besuchen die kleine Golfinsel. Dieser Mix erzeugt ein Klima der Herzlichkeit.

Da ist Tariq al-Zayani, der mit seinem Tablet in einem hundert Jahre alten arabischen Café in Muharraq sitzt. Da ist aber auch der Inder Nervei Gette, der von sieben Uhr morgens bis fünf Uhr abends Eis vor dem Baum des Lebens verkauft. Und da ist Maher Zayan, der bescheidene Touristenführer aus Kuwait. Bahrain, ein Schmelztiegel.

Bis in die 1930er-Jahre war die Perlentaucherei eine lukrative Einnahmequelle – zumindest für die Händler. Danach verlor der Wirtschaftszweig an Bedeutung und wurde von der Öl- und Gasindustrie abgelöst. Inzwischen gibt es nur noch wenige Perlenhändler wie die Familie Mattar. „Die Perlen aus Bahrain haben eine ganz besondere Qualität“, sagt Talal Ebrahim Mattar. „Eine Perlenkette fertigzustellen, kann Generationen dauern.“ Taucher können zwar an einem Tag viel Geld verdienen, dafür braucht es aber viel Glück. Eine größere Perle zu finden, ist harte Arbeit und kann mitunter Monate dauern. Da der Verkaufspreis für die Perlen stark gefallen ist, lohnt sich die Arbeit für Taucher kaum noch. Nur noch etwa 1000 Bahrainer haben eine Perlentauchlizenz. Für eine wohlgeformte, zehennagelgroße Perle bekommen sie inzwischen umgerechnet 675 Euro. Genug für eine Monatsmiete.

Auch Touristen können heutzutage nach Perlen tauchen. Eine Tour führt mit einem erfahrenen Taucher raus aufs Meer. Dort gehen sie mit Schnorchel und Netz auf die Suche nach Austern. Maximal 60 Muscheln dürfen die Urlauber einsammeln. An Bord werden die Schalentiere mit einem Messer geöffnet. Wer eine Perle findet, darf sie behalten. Die Austern kommen ins Meer, wo sie weiterleben.

Die Schattenseiten des Booms

Bahrain wächst rasant – auf dem Rücken der Gastarbeiter aus Bangladesch oder Südostasien. Auch die Natur leidet unter dem Entwicklungsdruck: Der Mangrovenwald wird kleiner. Unternehmen holen den Sand vom Meeresboden und erweitern die Landfläche. Die wird dann bebaut mit Bürotürmen, Banken und Eigentumswohnungen. Am Nachmittag verschwimmen die Hochhäuser im Smog, und den Fischern geht Plastik ins Netz.

Die Regierung sucht nach Lösungen. Die Tourismusbehörde weiß um die Relevanz von Öko-Tourismus und Naturschutzprojekten. „Wir werden bei der Entwicklung unserer Naturschutzgebiete, zum Beispiel von Mashtan Island, sehr langsam vorgehen“, sagt Yousef Mohammed AlKhan von der Behörde. Etwas so Schönes wie Bahrein muss geschützt werden. (APA, dpa)