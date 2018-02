Von Theresa Mair

Sie heißen Constanze, Gertrude oder Else und ältere Herren bekommen bei ihrem Anblick glasige Augen, weil sie an den gedeckten Tisch in ihrer Kindheit erinnert werden. Das sagt Michael Kriess aus Absam über seine Hochstaplerinnen.

Vor zwei Jahren hat er mit seiner Frau Theresa begonnen, aus altem, hochwertigem Manufaktur-Geschirr Etagèren zu bauen und über den eigenen Online-Shop Mizzitant.com zu verkaufen. „Wir haben eine Etagère als Geschenk bestellt, aber die Kunststoff-Stange hat uns nicht gefallen. Dann haben wir beschlossen, es selber zu machen.“ so Kriess. Bis es so weit war, hat er aber im wahrsten Sinne des Wortes Porzellan zerschlagen – „nämlich unser Bestes“. Es braucht schon etwas Gespür für das filigrane Geschirr, wenn man mit einem kreischenden Diamantbohrer Löcher hineinbohrt. Filzbeilagscheiben verhindern, dass die Teller beim Verschrauben der Stange springen.

Die schöne, altmodische, mitunter kitschige Etagère kommt seit ein paar Jahren wieder auf den Tisch. In den hippen Vintage-Frühstückslokalen gehört sie zum unverzichtbaren Detail. Dass sie schnell wieder aus der Mode kommen wird, glaubt Kriess nicht. „Nostalgie wird immer ihren Platz haben. Die Leute fühlen sich zum Gefühl der guten alten Zeit immer mehr hingezogen.“ Besonders freut er sich, wenn Kunden mit eigenem Geschirr zu ihm kommen und sich ihre Etagère – mit besonderem Clou – basteln lassen. Denn den haben die „Mizzitant“-Tellerbäume auch: Obenauf kommt statt eines Tellers oft eine Tasse.

Das hätte es früher nicht gegeben, wie die Wiener Kunsthistorikerin und Tafelkulturistin Annette Ahrens weiß. „Die Etagère ist erst mit dem 19. Jahrhundert in die Esszimmer eingezogen. Um 1800 hat man begonnen, die Speisen à la russe, also nach russischen Manier, bereits auf dem Teller angerichtet zu servieren. Ein Etagère-Gerüst stand auf dem Tisch und die Teller wurden eingestellt“, sagt Ahrens. Der oft wuchtige Aufbau störte nicht. „Man hat sich mit dem Sitznachbar unterhalten und nicht über den Tisch geschrien.“ Zu uns kam die Etagère-Mode mit dem Five o’Clock Tea aus England: „Ganz oben liegen die berühmten Gurken-Sandwiches, in der Mitte die Scones und ganz unten kleine süße Häppchen.“

In den 1950er-Jahren erlebte die Etagère mit dem Aufkommen des Cocktails und des Smalltalks ein Revival und wurde zu einem beliebten Accessoire im Haushalt. Heute beschränkt sie sich nicht mehr nur auf die hübsche Präsentation von Gaumenschmeichlern. Man setzt damit Visitenkarten in Szene oder das gute Stück wird mit den eigenen Juwelen geschmückt.