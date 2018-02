Die zwei Zelte trotzen den Naturgewalten mit Müh und Not: Es stürmt und schneit, Nebelschwaden ziehen umher. Trotzdem steigen zwei Männer aus einem der Zelte, greifen zu Rucksack und Pickel und stapfen davon. „Ja, ja, so war es. Wir waren schon wilde Hund“, sagt Peter Habeler und beinahe hört man seine Stimme nicht, so laut sind Windmaschine und Schneekanone, die dafür sorgen, dass trotz blauen Himmels das Wetter unwirtlich ist, so wie es am 8. Mai 1978 gewesen sein mag.

Damals hatte es am Südsattel des Everest minus 30 Grad, „und durch den Wind war es noch kälter“, erzählt der Finkenberger. Am 6. Februar, 40 Jahre später, ist das Wetter gnädiger: Neben der Madritschhütte im Skigebiet von Sulden in Südtirol auf 2800 Metern Seehöhe zeigt das Thermometer lediglich vier Grad unter null, kein Lüftchen geht, die Sonne scheint.

Sturm aus der Schneekanone

Angenehme Bedingungen für die Filmcrew, die im Auftrag von ServusTV die Ereignisse von damals in die Gegenwart holen soll. Pech allerdings, wenn man für kräftigen Sturm sorgen muss und daher drei Männer im Sekundentakt Schaufeln voll Schnee in die Schneekanone werfen, was augenscheinlich viel Kraft kostet.

„Ein Problem damals war das Spuren im Schnee, das war anstrengend“, erzählt Habeler weiter. Abwechselnd hätten er und Messner bis zum Südgipfel des höchs­ten Berges der Welt diese Aufgabe übernommen, seien im Nebel dicht hintereinander geblieben.

Den Männern in den astronautenähnlichen Anzügen, die gerade von der Kamera eingefangen werden, bleibt das erspart. Zwei junge Alpinisten sind in die Rolle des jungen Messners und des jungen Habelers geschlüpft. Und weil Ersterer – Simon – der Sohn von Reinhold Messner ist und Zweiterer – Philipp Brugger aus Sistrans – der Freund von Simon, kann davon ausgegangen werden, dass beide die Geschichte von damals gut kennen. „Philipp trägt meinen Originalanzug von 1974. Der besteht aus feinster Eiderdaune und hat einen Schlitz, damit man ihn nicht herunterziehen muss, sondern angenehm aufs Klo gehen kann“, lacht Peter Habeler.

Das besondere Kleidungsstück musste allerdings zuerst ein Bekannter des Zillertalers aus Colorado, wo es in einem Museum zu sehen ist, zurück nach Europa bringen. Auch Schal, Kappe und Pickel des „Film-Habelers“ sind jene, mit denen der richtige Habeler damals zum Gipfel des Mount Everest unterwegs gewesen ist.

Damals, als der Rest der Welt den Nord- und den Südtiroler als Spinner bezeichnete, weil die zwei ohne künstlichen Sauerstoff auf den höchsten Berg der Welt steigen wollten. Etwas, was als unmöglich schien und wovor anerkannte Mediziner warnten. Und was die öffentliche Aufmerksamkeit noch mehr auf die beiden Alpinisten zog, die diese Wahrheit nicht akzeptieren wollten.

Der Erfolg und die Kritiker

„Den Erfolg nach außen haben unsere Kritiker gemacht“, erinnert sich Reinhold Messner später beim Mittagessen, und dass niemand, nicht einmal aus dem eigenen Expeditionsteam, zu hundert Prozent überzeugt war, dass das Vorhaben zu schaffen sei. Jetzt, bei einem Teller Nudeln sitzend, ist der Südtiroler ein wenig entspannter als vorhin beim Dreh im Freien, als das künstliche Wetter nicht ganz so ausfiel wie gewünscht.

Bereits zum dritten Mal führt der 73-Jährige bei einer ServusTV-Produktion Regie. Eine Arbeit, die der einstige Extrembergsteiger, Autor, Vortragende, Politiker und Museumsbesitzer mit derselben Leidenschaft verfolgt wie alles Bisherige in seinem Leben.

„Das, was wir zeigen, ist allerdings nur die erinnerte Wirklichkeit“, sagt er, doch diese ist noch fast so frisch wie vor 40 Jahren. „Die Kälte von damals am Südsattel möchte ich nicht mehr erleben, dieser Tag war eine einzige Unsicherheit“, erinnert er sich.

Schaffen sie es, schaffen sie es nicht? Diese Fragen verfolgten Messner und Habeler am 8. Mai 1978 auf Schritt und Tritt. Trotzdem ging es schnell auf den Gipfel. „Wir hatten ja kaum Gepäck, ich nur eine Thermoskanne, Reservebrille sowie -handschuhe und einen Biwaksack“, sagt Habeler.

Drei Tage und ein Bart

Am Bart des jungen Habeler macht sich indes Alicia zu schaffen. Drei Tage hat die Maskenbildnerin gebraucht, um nach Originalbildern von damals für Brugger einen künstlichen Bart herzustellen. „Da wird in Tüll jedes Haar einzeln eingeknüpft“, erzählt sie und davon, dass Simon Messner mit Kleber ein besonderes Riechorgan verpasst bekommen hat. „Weil Bilder gezeigt haben, dass Reinhold Messner immer eine rote Nase hatte.“

Details, auf die viel Wert gelegt wird. Denn die nachgestellten Szenen sollen eingebunden werden in Originalaufnahmen von 1978, die ServusTV vom Briten Leo Dickinson erstanden hat. „Wir drehen extra auf 16-Millimeter-Film, damit der Unterschied nicht so auffällt“, erzählt Hans Peter Stauber, Chef des ServusTV-Formats „Bergwelten“. Kurz vor dem 40. Jahrestag der Erstbesteigung des Everest ohne künstlichen Sauerstoff am 8. Mai 1978 soll die Doku in 47-Minuten-Länge ausgestrahlt werden, zudem ist eine Lang-Version geplant. Bis zum Ende des Drehs wird aber auch Stauber nervös sein, weil er aus Erfahrung weiß, dass es noch genügend Möglichkeiten gibt, dass etwas nicht klappt wie erwartet.

Auch 1978 lief nicht alles wie geplant: Nach dem Verzehr von gefrorenen Sardinen ging es Habeler sehr schlecht, das kühne Vorhaben schien zum Scheitern verurteilt.

Doch dann konnte Messner doch noch den Moment filmen, als Habeler – der nur noch 53 Kilo wog – nach Messner den höchsten Punkt der Welt erreichte. Beide ohne Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff. „Ich habe zu Reinhold hinaufgeschaut und es da immer noch nicht realisiert gehabt, dass wir es geschafft haben. Dieser Moment ist immer noch sehr präsent“, sagt der Zillertaler.

„Peter und ich haben den Verzichtsalpinismus erfunden“, fällt Messner ein anderer Aspekt dazu ein. Beide hätten damals, als Expeditionen in großem Stil angesagt waren, mit viel Gepäck, vielen Trägern und der Verwendung von künstlichem Sauerstoff, am Berg nach der Devise „Weniger ist mehr“ gelebt. Und damit am Everest ihren späteren Erfolg begründet.

Filme und Skitouren

Die Mittagssonne über Sulden bringt den Tag noch mehr zum Leuchten. „Weiter geht es“, drängt die Filmcrew. Schnell erzählt Messner noch von seinem neuen Plan: Mit Sohn Simon hat er eine Film-Produktionsfirma gegründet, für die Verfilmung einer Familiensaga ist die Finanzierung gesichert. „Aber da fließt auch wieder Geld von mir hinein“, ist er offen. Der 75-jährige Habeler wiederum schwärmt von den Skitouren, die er beinahe täglich unternimmt und künftigen Bergprojekten.

1978 wurde noch befürchtet, dass ein Aufenthalt in einer Höhe von über 8500 Metern bleibende geistige Schäden hinterlässt. „Es ist ein Wahnsinn, dass das schon so lange her ist“, sagt Habeler. (Irene Rapp)