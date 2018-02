Breitbeinig im Ledersessel hockend oder lässig an der Bar lehnend? Derbe Witze oder eloquente Gespräche? Zum Anzünden der 100-Dollar-Schein oder doch ein vornehmer Zedernholzspan? Die Vorstellungen, wie ein typischer Zigarren-Raucher auszusehen hat, liegen in etwa so weit auseinander wie der Geschmack eines 99-Cent-Schnaps aus dem Flascherl von der Tankstelle und eines edlen Rums aus Kuba. Trinken kann man beides, genießen nur auf eine Art.

Die größten paffenden Genießer werden heuer wieder in Split bei einer eigenen Weltmeisterschaft ermittelt. Ziel ist es, die Zigarre so lange wie möglich nicht ausgehen zu lassen. Alle Teilnehmer sitzen an Tischen und beginnen gleichzeitig. Die Uhr tickt. Sie haben eine Minute fürs Cutten der Zigarre, eine Minute, sie mit einem der zwei Zündhölzer anzuzünden und dann darf die ersten 40 Minuten keine Asche herunterfallen. Spätestens nach einer Stunde gehen die ersten Zigarren aus. Die besten haben eigene Tricks und vertrauen etwa auf einen Timer bei der Uhr, der ihnen sagt, wann sie den nächsten Zug machen müssen. Im Gegensatz zum privaten Paffen ist das kein Spaß mehr. Der Weltrekord für die am langsamsten gerauchte Zigarre liegt aktuell bei drei Stunden und sechs Minuten.

Innsbrucker Zigarren-Experte

Erfolg und Zigarre gehören nicht nur bei der WM zusammen, denn immer schon wird sie mit erfolgreichen Menschen in Verbindung gebracht. Zum Beispiel bei Arnold Schwarzenegger, Winston Churchill oder Marlene Dietrich, um nur einige der Bekannteren zu nennen.

Der Innsbrucker Peter Gaudenzi, der die österreichische Vorausscheidung zur WM (Schladming, 13. bis 15.4.) organisiert, mag zwar nicht den Erfolg von Schwarzenegger haben, auch nicht die Leibesfülle eines Churchill, am ehesten noch die Haarpracht der Dietrich. Doch wenn es um Zigarren-Wissen geht, dürfte er diesen drei etwas voraushaben. Er war drei Mal in Nicaragua, wo er direkt an der Quelle lernte, wie der Tabak angebaut wird und die Aromen in die Blätter kommen. Der 53-Jährige leitet auch den Clan Cuillère Innsbruck, einen Club von 13 Genießern, die sich einmal pro Monat zum Abendessen und zum Rauchen der einen oder anderen guten Zigarre treffen. „Zum Aperitif gibt es eine, wenn geht auch zum Essen und dann danach noch eine“, beschreibt Gaudenzi, wie so ein typischer Abend abläuft.

Zum Runterkommen

Die Idee dazu entstand, „weil es zwar solche Treffen für Weinliebhaber gibt, nicht aber für Zigarren und den Genuss zusammen mit einem guten Glaserl und einem feinen Essen“. Das hat schließlich Tradition und wurde erst durch den Erfolg der Zigarette im vorigen Jahrhundert fast vergessen. Rauchen muss nämlich nicht immer die Lust in drei Minuten befriedigen oder den Stresspegel mit einer schnellen Tschigg herunterfahren. „Die Zigarre ist ein natürliches Genussmittel zum Runterkommen. Das liegt schon daran, weil man mit einer Zigarre im Schnitt eine Stunde an einen Ort gebunden ist“, verrät Gaudenzi, warum er lieber den langen dicken als den schnellen schmalen Glimmstängel bevorzugt. Und noch ein Vorteil: „Der Abfall, der bei der Produktion der Zigarre anfällt, ist qualitativ immer noch hochwertiger als alles, was in eine Zigarette kommt.“

Wer den Sachverständigen für Versicherungen nicht kennt, könnte bei solchen Aussagen fast meinen, dass ein feiner Pinkel sein Hobby etwas verherrlicht. Ganz und gar nicht. Gaudenzi kommt leger daher und ist weit davon entfernt, ein Snob zu sein. Ein klein wenig sollte man bei der Zigarre jedoch schon auf das Wie achten.

„Richtig anzünden, bitte nicht mit einer Kerze oder einem parfümierten Gas-Feuerzeug. Richtig anschneiden, mit einem Cutter. Und richtig ausgehen lassen. Ein gewisses Maß an Etikette gehört schon dazu“, sagt Gaudenzi, der nicht nur wegen des Genusses und der Gemütlichkeit die Zigarre der Zigarette vorzieht. Außerdem sei es gesünder. Er selbst hat nie Zigaretten geraucht und kommt auf etwa zwei bis drei Zigarren pro Woche. Die American Lung Association, eine gemeinnützige Organisation, gibt an, dass das Lungenkrebs-Risiko bei Rauchern, die fünf oder mehr Zigarren am Tag rauchen und teilweise inhalieren, geringer ist als bei einer Schachtel Zigaretten. „Ich habe einmal Don Jose Padrón getroffen, den Gründer der Padrón-Zigarren, und der hat sechs bis sieben am Tag geraucht und ist trotzdem 91 Jahre alt geworden.“

Deshalb stört ihn auch, dass alle Raucher derzeit in einen Topf geworfen werden und sein Clan Cuillère nur wenige Lokale findet, in denen man in einer Lounge geduldet wird. Was für andere eine Geruchsbelästigung ist, bereitet ihnen ein Geschmackserlebnis. Auch in Gastgärten würden manche einen großen Bogen um den Tisch mit Zigarrenrauchern machen. Obwohl diese Art des Genusses immer verpönter scheint, steigen laut Gaudenzi die Verkaufszahlen weltweit an. Sein Wunsch für die Zukunft ist ein ganz einfacher: „Nehmt uns bitte nicht unseren Genuss.“