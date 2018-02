Unsere Mundhöhle bevölkern viele Bakterien. Die meisten von ihnen sind nützlich, beginnt im Mund doch die Verdauung. Ganz und gar unerwünscht sind Kariesbakterien. Sie verwandeln die zuckerhaltigen Bestandteile der Nahrung in Säure, diese greift Zahnschmelz und Zahnsubstanz an.

Tirols Sechsjährige sind heute zu 71 Prozent nach WHO-Kriterien kariesfrei, informiert der Arbeitskreis für Vorsorgemedizin und Gesundheitsförderung in Tirol (avomed). Die meisten Erwachsenen hat aber zumindest ein kariesbefallener Zahn schon geplagt. Karies muss entfernt und eine Zahnfüllung nicht nur gemacht, sondern auch laufend kontrolliert werden. Herbert Dumfahrt, stellvertretender Direktor der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, gibt hier einen Überblick über Materialien und Einsatzgebiete.

Amalgam: Der Klassiker unter den Zahnfüllungen ist Amalgam. Nach einer EU-Verordnung soll Amalgam ab Juli 2018 nicht mehr bei Kindern, Schwangeren und stillenden Frauen zur Anwendung kommen. Grund dafür ist die Quecksilberbelastung in unserem Lebensumfeld. Die steigenden Vorbehalte gegenüber Amalgam haben die Entwicklung der Kunststofffüllungen vorangetrieben. Ein vollständiger Ersatz ist laut Zahnmediziner aber noch nicht gefunden.

Das silbrige und auffällige Amalgam besteht aus einer Mischung der Metalle Silber, Kupfer, Zinn und Quecksilber. Wobei die Quecksilberbelastung für den Körper vergleichbar mit jener durch die Nahrung ist. Die Vorteile: Amalgam ist weich, leicht formbar, kann direkt in den vorbereiteten Zahn gefüllt werden, dichtet an den Rändern gut ab und ist mechanisch belastbar. Daher ist Amalgam das Material der Wahl bei (größeren) Schäden an Backenzähnen. Die Kosten trägt die Krankenkasse. Die Haltbarkeit liegt je nach Größe der Füllung bei zehn Jahren und mehr.

Komposit: Bei den zahnfarbenen Kunststofffüllungen gab es in den vergangenen Jahren große Fortschritte. Sie werden heute häufiger verwendet als Amalgam. Komposit ist eine Mischung aus meist 20 Prozent Kunststoff und 80 Prozent feinsten Glasteilchen. Neben der Farbe hat Komposit den Vorteil, dass es für Röntgenstrahlen durchlässig ist, also eine spätere Kontrolle des Zahns vereinfacht. Die Füllung eignet sich für Front- und Seitenzähne. Da Material und Arbeitsaufwand größer sind, ist die Sanierung teurer.

Die Kosten für die sichtbaren Frontzähne übernimmt die Krankenkasse, bei Seitenzähnen bleibt der Kostenersatz eingeschränkt. Bei kleinen Kariesschäden wird zuerst Kleber in das vorbereitete Loch gegeben, eine Schicht Komposit folgt. Bei Komposit kann man Wert auf Ästhetik legen. Heute gibt es aufwändige Mehrschichten- und Mehrfarbtechniken. Die Haltbarkeit von Komposit liegt unter der von Amalgam.

Glasionomerzement und Kompomer: Der mineralische Zement dient heute meist als kostengünstige Übergangslösung, die noch dazu kariesfeindliches Fluor abgibt. Der Füllwerkstoff hat eine begrenzte Lebensdauer und ist weniger stabil als Amalgam und Komposit. Meist dient dieses Material als provisorische Füllung und zur Versorgung von Milchzähnen sowie Zahnhälsen. Die Kosten übernimmt wie bei Kompomer die Krankenkasse.

Kompomer schließlich ist eine Mischung aus Komposit und Glasionomerzement. Derzeit beschränkt sich die Anwendung auf Front- und Schneidezähne.

Goldinlay: Wie die letzten Jahre gezeigt haben, verschwindet Gold (Goldsilberlegierung) aus ästhetischen Gründen. Wobei Untersuchungen zeigen, dass 75 Prozent der Goldversorgungen noch nach 25 Jahren erhalten sind. Inlays werden nicht direkt in den Zahn „gegossen“, sondern im Technik­labor hergestellt. Ausgehend von einem Wachsmodell wird das Gold­inlay angefertigt. In den behandelten Zahn kommt Zement und dann das passgenaue Werkstück. Die Form gewährleistet den Sitz. Lange war Keramik teurer als Gold, heute gleicht sich der Preis der zwei Topmaterialien an. Die Kasse trägt nur die Kosten in der Höhe von Amalgamfüllungen (die etwa ein Zehntel betragen).

Keramik: Nach Studien der Innsbrucker Zahnklinik sind nach 20 Jahren noch 70 Prozent der Keramikfüllungen erhalten. Das Einsetzverfahren ist aufwändiger als beim Goldinlay. Die passende Füllung wird in mehreren Schichten gebrannt und in das Wachsmodell gepresst. Auf den vorbereiteten Zahn kommt eine Zementschicht, schließlich wird das Keramik­inlay verklebt und die Oberfläche noch farblich gestaltet. (Sabine Strobl)