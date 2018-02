Von Evelin Stark

Innsbruck – Spätestens wenn die eigene Teenager-Tochter mit einem positiven Schwangerschaftstest nach Hause kommt, fragen sich die Eltern, was sie denn falsch gemacht haben. Die Antwort: nichts.

„Die Sexualität ist eine wichtige Tabugrenze zwischen den Generationen“, sagt Christian Fiala, Arzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Salzburg und Wien. Sprich: Eltern und Kinder würden nur selten über Sex und Verhütung sprechen.

Der Österreichische Verhütungsreport liefert die Zahlen: Demnach hatte Österreich 2015 im internationalen Vergleich mit rund 6000 Schwangerschaften eine hohe Rate an ungewollten Teenie-Schwangerschaften (13- bis 19-Jährige). Davon wurden laut der Studie 1600 bis zur Geburt ausgetragen.

Mit etwas anderen Zahlen wartet das österreichische Geburtenregister auf: 2016 brachten demnach österreichweit 337 minderjährige Mädchen (unter 18 Jahren) Babys zur Welt, 22 davon in Tirol. Die jüngste Mutter in diesem Jahr war 15 Jahre alt.

Die Herausforderung einer Teenager-Schwangerschaft liegt nicht nur in der Gewöhnung an eine neue Situation, die für die Betroffene und ihr soziales Umfeld sehr schwierig sein kann: „Viele Mädchen müssen ihre Ausbildung abbrechen, wenn sie ein Kind bekommen“, sagt Sonja Karbon vom Verein Frauen im Brennpunkt. Sie ist Projektleiterin von „BYMBE“ (Bring Young Mothers Back to Education): Dieses ist speziell auf junge Mütter ausgerichtet, die aufgrund ihrer Schwangerschaft den Bildungsweg unterbrechen mussten und ihn wieder aufnehmen oder in einen Beruf einsteigen wollen. „Wir wollen junge Mütter bezüglich der Organisation der Kinderbetreuung während ihrer Ausbildungszeit unterstützen“, so Karbon.

Woran es fehle, damit die Mädchen gar nicht erst schwanger werden, so Christian Fiala, sei ein „umfangreicher Sexualunterricht in der Schule“. Nicht zuletzt ein Grund, warum das Wiener Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch – dessen Gründer und Leiter Fiala ist – die Verhütungsbroschüre „Sex? Ja, sicher“ speziell für Jugendliche herausgegeben hat. Hier wird Verhütung nicht auf Pille und Kondom reduziert, sondern alle relevanten Methoden werden ausführlich erklärt.

„Unfallfrei zu verhüten, ist schwieriger, als unfallfrei Auto zu fahren“, sagt Fiala. Deshalb empfiehlt er, mit der Verhütung besser früher anzufangen als zu spät. Es bieten sich Langzeitmethoden wie die Pille oder die Hormonspirale an, denn: „Kondome wirken bei Jugendlichen noch weniger als bei Erwachsenen, weil sie oft im Eifer des Gefechts falsch angewandt werden.“

Die Frage, ob die hormonell beeinflusste Verhütung körperliche Folgen für die Mädchen hat, verneint der Gynäkologe ganz klar: „Die Hormone sind die Sprache des Körpers. Wenn eine Frau ihren Eierstöcken mitteilen möchte, dass sie in diesem Jahr nicht schwanger werden möchte, macht sie das mit Hormonen.“

Bettina Toth ist Direktorin der Universitätsklinik für Frauenheilkunde in Innsbruck, die die „First-Love Ambulanz“ beheimatet: „Wir bieten ein niederschwelliges Angebot und anonyme Beratung für Jugendliche an“, erklärt sie. Zusätzlich werden Einheiten in Schulen und Fortbildungen für Schulärzte zum Thema Verhütung angeboten.

„Trotz des hohen Informationsangebots in den digitalen Medien erfüllt es uns mit Besorgnis, dass der derzeitige Trend gegen die Verhütung geht, sowohl bei Jugendlichen als auch bei Erwachsenen“, sagt sie. Die Ambulanz erhalte zudem steigende Nachfragen zu natürlichen Verhütungsmethoden. Dass diese bei Weitem nicht so wirksam sind wie medizinische Methoden, sei nicht im Bewusstsein der jungen Frauen verankert.

Infos: Die Verhütungsbroschüre kann auch downgeloadet werden: de.muvs.org