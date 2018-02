Von Matthias Christler

Wien – Der Sprachassistent im Wohnzimmer schaltet den Fernseher ab, obwohl er das Licht anmachen sollte. Der Staubsaugerroboter hängt in der Ecke fest. Der Chatbot beim Online-Kundendienst streikt, weil er die Frage nicht versteht. Das soll die Roboter-Revolution sein, Industrie 4.0, die Zukunft? Noch hakt es an vielen Ecken und Enden, aber der Prozess der Automatisierung, in dem künstliche Intelligenzen die Steuerung übernehmen, hat begonnen. An der Uni Wien tagen in dieser Woche Robotik-Experten und stellen sich die Frage, wie die neuen Technologien die Gesellschaft verändern werden.

Eine spezielle Aufgabe fällt Sabine Köszegi (TU Wien) zu. Als Vorsitzende des im Vorjahr gegründeten Robotik-Rates erarbeitet sie mit anderen Experten ein „White Paper“, um das Potenzial zu erfassen, aber auch negative Konsequenzen zu berücksichtigen. „Ein plakatives Beispiel für einen rechtlichen Regulierungsbedarf aus ethischer Sicht sind Sex-Roboter. Was wäre, wenn so ein Roboter mit einem minderjährigen Aussehen produziert wird, dafür müsste es ganz klare Gesetze geben, die so etwas verbieten“, sagt Köszegi.

Roboter mit humanoiden Zügen haben vor allem in Asien schon Einzug gehalten. In der Industrie, z. B. als Logistik­roboter in Lagerhallen, sind intelligente Systeme auch bei uns im Einsatz. Und die künstliche Intelligenz, die das Fahrzeug steuert, steht kurz vor dem Durchbruch. Demnach ist es nur eine Frage der Zeit, bis Mensch und Maschine im Alltag zusammenleben. Köszegi bremst diese Erwartung noch ein: „Eine der größten Herausforderungen ist es, die autonomen intelligenten Systeme mit unserem bestehenden Alltag zu verknüpfen. Das selbstfahrende Auto etwa muss in ein System mit einer unterschiedlichen Gruppe von Straßenteilnehmern – von Kindern bis Betrunkenen – und unterschiedlichsten Bedingungen – Nebel, Schneefall, ausfallende Ampeln, schlechte Infrastruktur – implementiert werden. Das alles richtet sich aber nicht nach den Spielregeln autonomer Systeme“, gibt sie zu bedenken. Was also in der Theorie und auf Teststrecken funktioniert, könnte auf der verschneiten Gemeindestraße mit Schlaglöchern die künstliche Intelligenz überfordern.

Das Auto soll aber dem Mensch-Maschinen-Zusammenleben zum Durchbruch verhelfen. Am Ars Electronica Futurelab in Linz forscht die Robopsychologin Martina Mara u. a. am autonomen Fahren. Sie sagt, dass es derzeit kaum jemanden gebe, der bereit wäre, in ein Roboterauto einzusteigen. „Das Vertrauen fehlt.“ Deshalb wird versucht, dem Auto wie beim „Google Car“ ein niedliches Aussehen zu verpassen. Am Ars Electronica Futurelab verfolgt man einen anderen Ansatz: „Vertrauen durch Transparenz, Kommunikation und Vorhersehbarkeit. Etwa, indem ein autonomes Fahrzeug mitteilt, wenn es einen Fußgänger erkannt hat und dass es auch sicher für ihn stehen bleiben wird.“

Mara zufolge sind es nicht die technischen Hürden, die dem Einsatz von Roboter-Taxis im Wege stehen. Ethische Fragen spielen eher eine Rolle. Will die Gesellschaft das Steuer aus der Hand geben? Beim Verkehr ist das zumindest denkbar. In anderen Bereichen sind die Vorbehalte größere. „Bilder wie jenes des menschengleichen Pflegeroboters, der am Krankenbett der Oma steht und ihr scheinbar tröstend die Hand tätschelt, finde ich völlig absurd. Genau da, wo soziale, kommunikative und emotionale Kompetenzen gefragt sind, brauchen wir Roboter nämlich nicht“, hält Mara fest.

Mit menschengleichem Aussehen wollen die Entwickler eine emotionale Nähe erzeugen, das Gegenteil aber ist der Fall. So genannte Androiden würden nämlich „die breit vorhandene Angst vor dem Ersetztwerden befeuern“, sagt die Robopsychologin.

Vor zwei Jahren sorgte eine Studie von A.T. Kearney für Aufsehen, weil demnach 45 Prozent aller Arbeitsplätze gefährdet seien – allen voran Büro- und Sekretariatskräfte. Eine österreichische Studie kam 2016 zu dem Ergebnis, dass nur neun Prozent der Jobs in den kommenden 10 bis 20 Jahren wegfallen. Liegt die Wahrheit in der Mitte? Auch der Robotik-Rat beschäftigt sich mit der Frage, wie sich die Automatisierung auf die Arbeitswelt auswirkt. „Neue, seriöse Studien schauen sich nicht ganze Jobs an, sondern einzelne Tätigkeiten daraus. In vielen Jobs kann man Teil­aufgaben einfacher automatisieren als andere. Je stärker ein Arbeitsvorgang sich standardisieren lässt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für eine Automatisierung. Wird eine Tätigkeit nur drei Mal pro Tag durchgeführt, zahlt sich eine Automatisierung nicht aus“, rechnet Köszegi vor, die glaubt, dass es etwa den Beruf der klassischen Kassiererin nicht mehr brauchen wird. Personal wird es im Supermarkt aber weiter geben, es kümmere sich intensiver um den Kunden.

Ein weiteres Beispiel, das die Vorsitzende des Robotik-Rates nennt, sind Entscheidungen über Vergabe von Krediten in Banken. Das können über kurz oder lang intelligente Algorithmen tun, meint Köszegi: „Die Algorithmen verarbeiten Daten, die man dem System zur Verfügung stellt. Daher laufen sie Gefahr, Stereotype zu reproduzieren und damit diskriminierend zu sein. Für den Kunden ist es wichtig, dass die Entscheidungen nachvollziehbar und transparent sind.“ Es braucht Regeln – sei es für künstliche Intelligenzen bei Bank-Systemen, Roboter-Taxis oder menschenähnliche Roboter, die einem im Alltag zur Seite stehen sollen.