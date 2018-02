Von Evelin Stark

Zams – Ab dem Aschermittwoch heißt es fasten, fasten, fasten. Zumindest vier Tage lang, denn am ersten Fastensonntag darf kurzzeitig der gute Vorsatz beiseitegelegt und noch einmal anständig gevöllert werden: Das Scheibenschlagen zieht jedes Jahr die Bewohner von Zams, Landeck und Pettneu an, die dem Ruf dieses Brauchs folgen. Nicht zuletzt, weil auch für das leibliche Wohl gesorgt ist: „Kaskiachla“ (Käsekiachln), „Kiachla“ mit Sauerkraut, Glühwein und „Saltbrennta“ (selbstgebrannter Schnaps) können genossen werden, während die funkenden Holzscheiben durch die Luft fliegen.

Ein alter Brauch

Das Scheibenschlagen ist ein alemannischer Fasnachtsbrauch, der über einzelne Teile Tirols, Vorarlberg, Südtirol und Bayern verbreitet ist. Mit dem Schlagen der glühenden Scheiben sollen die Wintergeister ausgetrieben werden. „Das Scheibenschlagen gibt es schon sehr, sehr lange. Vor einer Weile hat sich sogar die Unesco bei uns gemeldet, weil sie es zum Weltkulturerbe ernennen will“, erzählt Markus Thurner. Er ist Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Zams und seit vielen Jahren „Scheibenschläger“.

Alles dreht sich um die Scheibe: „Wir bekommen jedes Jahr von verschiedenen Bauern Birkenstämme geschenkt, die wir gemeinsam bearbeiten“, so Thurner. Die ca. 2500 Scheiben werden dann in einer Tischlerei in die richtige pyramidenartige Form gebracht. Die angeschrägten Kanten sind nämlich essentiell für die „Flugeigenschaft“, wie der Experte weiß: „Die Scheiben fliegen dann wie Tontauben.“

Mit Glut und Funken

Ist der „Kassunnti“ (Käsesonntag) endlich da, geht die Feuerwehr den Festtag traditionell damit an, auf dem vorgesehenen Hügel ein großes Feuer anzuzünden, in dessen Glut die Birkenscheiben gelegt werden. „Der Schläger geht um das Feuer herum und sucht sich eine schöne Scheibe aus, die er mit einem Haselstock aufspießt“, beschreibt Thurner den Vorgang.

Zu kreisförmigen Drehungen über seinem Kopf stimmen seine Kollegen bei jeder der 2500 Scheiben mit ein: „Dia Scheiba, dia Scheiba, dia will i iatz treiba! Schmolz in dar Pfonna, Kiachla in dar Wonna, Pfluag in dar Eard, dass dia Scheiba weit aussageat!“ Dann nimmt der Schläger ordentlich Schwung, bevor er die glühende Scheibe auf eine Holzbank schlägt und sie dann ähnlich einem Feuerwerk weit über den Hügel hinunterfliegt.

Ganz ungefährlich ist das Ganze allerdings nicht: „Unsere Vorgänger haben den Brauch 1980 nach 30 Jahren Pause wieder angefangen“, erzählt Thurner. Vorher habe es gröbere Verletzungen gegeben, weil mitunter Pulverfässer mit im Spiel waren. Seither sei aber nichts mehr passiert.

Am Fuße des Hügels kommt das Volk zusammen, das den Rufen lauscht. Zu jeder Scheibe gibt es nämlich nicht nur den Scheiba-Reim, sondern auch die Namen der jeweiligen Dorfbewohner. Je weiter sie fliegt, desto größer das Glück im kommenden Jahr.

Wer den „Kassunnti“ live miterleben will, findet hier die Termine: Landeck-Perjen 16.30 Uhr, Pettneu 17 Uhr, Landeck (Trams, Perfuchs, Perfuchsberg, Bruggen) 18 Uhr, Zams 18 Uhr.