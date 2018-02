Von Philipp Schwartze

Dem Pelz geht es an den Kragen: Bis ins Jahr 2025 schließt Norwegen seine rund 250 Pelztierfarmen, eine Forderung der Liberalen Partei. Tierschützer jubeln, die Branche ist entsetzt. Auch in anderen Ländern schütteln manche den Kopf. „Das ist die unvernünftigste Entscheidung. Alle verlegen ihre Farmen nach China, wie es schon der Fall war, als Dänemark die Farmen schließen wollte“, wettert Otmar Sladky, Bundesinnungsmeister der Kürschner Österreich.

Masse statt Handwerk

Der Pelz hat seinen schlechten Ruf weg, die Kürschner durch Massenproduktion in fernen Ländern das Nachsehen. „Aber Pelz ist nach wie vor ein erstrebenswertes Produkt. Der Protest der Tierschützer (PETA seit 90er Jahren, Anm.) ist schiefgegangen: Damals wurden weltweit 18 Millionen Nerze produziert, jetzt sind es 80 Millionen“, sagt Sladky. Vor allem China trägt dazu bei. „Im asiatischen Raum und in Osteuropa wird schlecht produziert“, meint er und fordert eine Kennzeichnungspflicht und Herkunftsbezeichnung für Pelz.

„Etiketten gibt es, aber da steht nur, dass das Kleidungsstück tierische Produkte enthält. Das muss aber nicht Pelz sein. Für den Verbraucher ist das nicht eindeutig genug“, sagt Johanna Fuoß von der Tierschutzorganisation PETA. Generell sei es für die Tiere aber auch egal, ob sie in Europa oder Asien auf Pelztierfarmen sterben. „In Europa gibt es zwar Mindeststandards. Aber die werden zu selten kontrolliert“, sagt sie. Pelzhaltung könne ohnedies nie tierschutzgerecht sein. „Das ist ein Handwerk, das heute nicht mehr geht.“

In Österreich geht das – gesetzlich – schon länger nicht mehr. Nach Protesten in den 90ern wurde die Pelztierhaltung in Österreich­ 2005 gesetzlich verboten. „Die letzte Pelztierfarm schloss 1998 in Niederösterreich“, berichtet Veronika Weissenböck von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten.

Die Pelzbranche sieht das nicht als Erfolg. „Jetzt ist der Betrieb eben 15 Kilometer weiter hinter der Grenze aktiv“, sagt Susanne Kolb-Wachtel vom deutschen Pelz-Ins­titut, einer Aktionsgemeinschaft aller Verbände, Organisationen und Institutionen der Pelzbranche – auch der Schweiz und Österreichs. Man beruft sich auf die Nachhaltigkeit. „Was bei uns gefertigt wird, hält lange. Sonst gibt es irgendwann nur noch Müll aus China“, meint Kolb-Wachtel.

Die Alternativen zu echtem Pelz sind rar und teuer. In China wurden echte Pelze als Kunstpelze verkauft. Die Tiere wurden dort so günstig gehalten, dass die Produktion von Kunstpelz teurer war. Was das für die Tiere heißt, kann man sich denken. Auch die Umweltverträglichkeit von Kunstpelz ist fraglich. „Er ist dennoch umweltfreundlicher, denn durch die Tierhaltung wird die Umwelt stark belastet“, sagt Fuoß. Am besten sei es, gar keinen Pelz zu tragen. „In Zukunft könnte Plas­tik für Kunstpelz aber etwa aus Mais hergestellt werden. Daran arbeiten Unternehmen, sind aber noch nicht so weit.“ Zukunftsmusik, die Europas Pelzindustrie kaum erleben wird.

Der Verbots-Dominoeffekt

Norwegen ist nicht das einzige Beispiel für den Untergang der europäischen Pelzproduzenten: In Tschechien sind die Farmen ab 2019 verboten, in der Schweiz müssen Tiere nach Zoo-Standards gehalten werden. Viel zu unwirtschaftlich, deswegen gibt es dort keine mehr.

In Deutschland waren es 2016 noch 13 Betriebe, heute ist nur noch einer davon aktiv. Grund für die rapiden Schließungen ist dort ein neues Gesetz, das unter anderem größere Käfige und Wasserzugang für die Tiere vorsieht. „Es geht nur darum, die Pelztierhaltung unwirtschaftlich zu machen“, sagt Kolb-Wachtel. Es sei nicht zu rechtfertigen, dass nur in einem Land so streng reguliert werde, konkurrieren könnten die deutschen Produzenten so nicht mehr. Fuoß stimmt zu, ergänzt aber: „Pelztiere können nicht tierschutzgerecht und wirtschaftlich gehalten werden.“

Bis 2021 hatte man bei PETA mit der Schließung der deutschen Farmen gerechnet. „Es geht aber schneller. Das ist eine wichtige Vorbildfunktion für andere Länder. Doch wir müssen auch den Import verbieten“, sagt Fuoß.

Eine weitere Verlagerung der Produktion nach Asien ist wahrscheinlich. Denn Pelz boomt, trotz schlechten Rufs. „86 Prozent sind in Deutschland gegen Pelztierhaltung“, berichtet Fuoß. Doch die weltweiten Absätze haben sich von 2010 bis 2015 verdreifacht. „Dafür haben maßgeblich Länder wie China und Russland gesorgt“, sagt Weissenböck. Nun wollen große Marken wie Gucci auf Pelz verzichten. Ob das mehr als Marketing ist, wird sich zeigen.

Zu den Hauptproduzenten zählen nach Weltmarkführer China auch die europäischen Länder Dänemark und Polen. Letztere stimmen über ein Pelzfarmverbot ab. „Die Chancen für ein Verbot stehen gut“, sagt Fuoß. Die europäische Pelzbranche schrumpft stetig. Die leidvolle Zukunft der Tiere wird aber in China weitergehen.