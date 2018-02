Von Sabine Strobl

Dumpf, stechend, brennend, klopfend, spitz, bohrend, krampfartig. Menschen erleben Schmerz unterschiedlich, nicht weniger vielschichtig sind die Ursachen. Schmerzen sind Warnsignal, Symptom einer Erkrankung oder die Folge zivilisationsbedingter Veränderungen des Bewegungsapparates. Schmerzen können auch chronisch werden und zu einem eigenständigen Krankheitsbild, der Schmerzkrankheit, führen. Die Warnfunktion des Schmerzes geht dabei verloren. Oft wird das Leben dann zur Qual. Doch nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen und ihres Umfelds sinkt. „Ein Fünftel der Schmerzpatienten stirbt vorzeitig“, informiert Wilhelm Eisner, Neurochirurg an der Universitätsklinik Innsbruck und Vorstandsmitglied der Österreichischen Schmerzgesellschaft (ÖSG), die Anfang Februar die 17. Österreichischen Schmerzwochen in Wien veranstaltet hat. Der Weg zu einer adäquaten Behandlung auf Augenhöhe mit den Patienten ist noch ein langer.

Schmerz ist nicht gleich Schmerz

Einst wurden alle Formen von Schmerzen in einen Topf geworfen. Seit den 1990er-Jahren unterscheidet man sehr genau zwischen Schmerz und Schmerz. Bei so genannten nocizeptiven Schmerzen übermitteln die Nervenbahnen den Schmerzreiz zum Gehirn. „Das passiert etwa, wenn ich mir die Finger in einer Türe einklemme“, erläutert Eisner. Bei neuropathischen Schmerzen hingegen hilft das gewohnte Schmerzmittel nicht. Diesen Schmerzen liegt eine Schädigung oder Erkrankung des Nervensystems zu Grunde. Sie bleiben häufig nach der akuten Verletzung der Nervenfasern bestehen, werden also chronisch und sind nur mit sehr viel Fingerspitzengefühl zu behandeln. Wie der Schmerzexperte ausführt, kommen heute Antiepileptika, Antidepressiva, Opiate, Canabisstoffe, Chilipflaster, lokal eingesetzte Betäubungsmittel, aber auch einfache Maßnahmen wie Eiswasser-Umschläge zum Einsatz. Eisner: „Oft wird damit eine Schmerzreduktion von 30 bis 50 Prozent erreicht. Bei einer Schmerzskala von 1 bis 10 bedeutet die Einschätzung 3 und mehr, dass der Schlaf des Patienten stark gestört ist. Bei Schmerzspitzen von 9 und 10 können Betroffene nur noch stoßweise atmen.“

Chirurgische Eingriffe sind bei chronischen Schmerzen ebenfalls ein Thema. Nach Entwicklung der ersten Herzschrittmacher in Stockholm entdeckte man schnell die gute Wirksamkeit von medizinischen Strömen gegen die unerträglichen neuropathischen Schmerzen. Mit 1 mm dünnen Platin-Elektroden wurde der Strom ins und ans Nervensystem gebracht und die elektrischen Impulse waren in der Lage, die unerträglichen Schmerzen lindern zu können. Jüngst zeigte die weiterentwickelte hochfrequente Rückenmark-Stimulation bei Rücken- und Beinschmerzen eine Erfolgsverbesserung. Die Patienten müssen durch diese Implantate, deren Impulse die falsche Information an das Gehirn ersetzen sollen, weniger Schmerzmittel einnehmen. Zudem fällt das teilweise unangenehme Kribbeln in den betroffenen Körperregionen bei der hochfrequenten Stimulation weg. Etwa zwei solche Elektroden werden derzeit pro Woche in Innsbruck eingesetzt.

Weiterbildung wichtig

Das Leid der Patienten mündet nicht selten in Arbeitsunfähigkeit und Isolation. Daher plädiert Eisner für eine fächerübergreifende Aus- und ständige Weiterbildung. „Schmerzmedizin ist für alle wichtig. Schon im Studium soll vermehrt auf die verschiedenen Schmerzformen und deren Behandlungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht werden. Die Facharztausbildung soll die Schmerzmedizin der Fachbereiche beinhalten. Übergeordnete Zentren sollen verhindern, dass Patienten durch das Versorgungsgitter fallen und ihrem Schicksal überlassen werden.“