Von Philipp Schwartze

Innsbruck — Wie hieß diese Kirche noch? Und wem hat man hier ein Denkmal gebaut? Auch der ein oder andere Einheimische ist - gerade wenn er ortsunkundige Gäste durch seine Heimat führt - bei Sehenswürdigkeiten nicht immer ganz sattelfest.

Ganz anders die 1800 österreichischen Fremdenführer von „austriaguides", die in ihren Führungen auch mit Detailwissen glänzen.

Davon können sich in Tirol auch Einheimische überzeugen. Am kommenden Samstag, 24. Februar, ist die nächste Gelegenheit: In neun Tiroler Städten und Gemeinden - Innsbruck, Hall, Wattens, Volders, Schwaz, Rattenberg, Kufstein, Kitzbühel und Reutte - werden rund 50 kostenlose Führungen zu verschiedenen Themen angeboten. Von Kunst im öffentlichen Raum in Reutte bis zur Spurensuche über Kupfer, Silber und weißes Gold in Kitzbühel ist zwischen 9.30 Uhr und 20 Uhr alles dabei, was Tirol bietet.

Die Interessensgemeinschaft Tiroler Fremdenführer (ITF) will damit - anlässlich des gestrigen, 29. Welttags der Fremdenführer - auf sich aufmerksam machen. Wer Fremdenführer werden will, muss eine staatliche Prüfung ablegen, der„eine dreisemestrige Ausbildung, mit 720 Einheiten und mit anspruchsvoller Abschlussprüfung zugrunde liegt." Erst dann dürfen die Fremdenführer in Österreich Führungen durchführen.

150 staatlich geprüfte Touristenführer gibt es in ganz Tirol, sechs von ihnen hat die TT nach geheimnisvollen Geschichten und Anektdoten gefragt, die sonst kaum jemand kennt.

Am Samstag arbeiten die Fremdenführer zwar kostenlos, um eine Spende für „Licht ins Dunkel - Soforthilfe Tirol" wird aber gebeten. Letztes Jahr kamen dabei in Tirol 4500 Euro von insgesamt 1500 Besuchern zusammen.

Das detailierte Programm für Samstag inklusive Zeiten der verschiedenen Führungen, finden Sie im Internet unter: www.itf-tirol-guides.at

Kitzbühel

Inspiration: Jules Verne ließ sich bei seinem Roman „Reise zum Mittelpunkt der Erde" inspirieren: Im 16./17. Jh. wurden Silber und Kupfer am Rerobichl, zwischen Kitzbühel und dem heutigen Stanglwirt, abgebaut. Einer der sieben Schächte, der Heiliggeistschacht, erreichte zwei Kilometer Länge und 900 m Tiefe, lag also unter dem Meeresspiegel und galt lange als tiefster Stollen der Welt.

Skipionier: Franz Reisch bestieg 1893 als Erster das Kitzbüheler Horn mit „norwegischen Schneeschuhen" und verfasste in der Zeitschrift „Der Schneeschuh" mit dem Bericht „Mit dem Ski auf das Kitzbichler Horn" den ersten alpinen Skitext weltweit. Später wurde er Kitzbühler Bürgermeister.

Innsbruck:

Opern-Premiere: Innsbruck war Mitte des 17. Jahrhunderts die erste Stadt nördlich der Alpen, in der eine Oper aufgeführt wurde: „L'Argia" von Antonio Cesti. Anlass war der Besuch Christinas von Schweden, die auf ihrer Reise zum Papst in Innsbruck Station machte und in der Hofkirche Innsbruck zum katholischen Glauben übertrat.

Der Schuh-Trick: Alois Niederkircher, Wirt des berühmten Innsbrucker Hotels „Goldener Adler" zur Zeit der Freiheitskriege, war trickreich: Er beschäftigte die Innsbrucker Schuhmacher zu seinem Nutzen, indem er die in seinem Lokal liegen gelassenen Stiefel von Andreas Hofer x-mal anfertigen ließ und anschließend als „echte" Hofer Stiefel an seine englischen Gäste verkaufte.

Schwaz:

Habsburger: Schwaz hatte um das Jahr 1500 einen wesentlichen Anteil am Aufstieg des Hauses Habsburg. Von Kaiser Maximilian I. bis zu Karl V. („bei mir geht die Sonne nie unter") finanzierte das Schwazer Silber die politischen Geschehnisse dieser Zeit. Bis zu 10.000 kg Silber wurden in dieser Zeit jährlich aus dem Berg gewonnen.Künstler aus ganz Europa arbeiteten in und für Schwaz.

Dachstuhl: Der größte noch erhaltene Dachstuhl Österreichs ist jener der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Schwaz. Seine Daten: 30 m breit, 40 m lang und 21 m hoch, Bauzeit zwischen 1503 und 1508. Die zwei Holz-Treträder für den Material-Aufzug sind noch erhalten.

Hall:

Kleinod: Die Johanneskirche, Halls einzige evangelische Kirche, ist ein kaum bekanntes, sakrales Kleinod für evangelische, in jüngster Zeit auch für altkatholische und katholische Gottesdienste und Feierlichkeiten. Die Kirche mit barocken Deckenfresken von Josef Adam Mölk (1756) öffnet nur für Sonderführungen ihre Pforten.

Stadtgeschichte in Sprichwörtern: Die Haller Stadtgeschichte - von der Stadterhebung 1303 bis in die Gegenwart - lässt sich auch mit Sprichwörtern erklären. Fremdenführerin Andrea Weber, die „Hexe von Hall", geht in der größten Altstadt Tirols Sprichwörtern wie „Das geht auf keine Kuhhaut", „das kommt mir Spanisch vor" oder „das kann kein Schwein lesen" auf den Grund.

Kufstein:

Gin im Stollen: Das erste und größte Gin-Museum befindet sich, versteckt, in Kufstein. Es ist in der geschichtsträchtigen Römerhofgasse von Kufstein im Felsenstollen des Traditionsgasthauses „Auracher Löchl" zu finden - direkt imKufsteiner Festungsberg. Über 1000 verschiedene Gin-Sorten (Weltrekord!) sind hier ausgestellt und können - in der Bar Stollen 1930 - getestet werden.

Wacholder: In Kufstein und Umgebung wird der Wachholder auch Kranewitt genannt und gerne als Schnaps getrunken. Früher wurden an den Weihnachtstagen Wacholder-Zweige über die Stalltüren geheftet, um Hexen und alles Böse fernzuhalten.

Reutte: