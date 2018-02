Herr Aloys, letztes Jahr sind Sie 70 geworden. Das ist für Ihre Verhältnisse sehr ruhig abgelaufen. Ich war gar nicht im Lande, sondern auf Mallorca. Es kommt mir eigenartig vor, 70 zu sein. Ich bin noch gar nicht dazugekommen, darüber nachzudenken.

Was ragt aus diesen sieben Jahrzehnten heraus? Persönlich sind es meine beiden Hotels „Madlein“ und „Elizabeth“. Ischgl auf Entertainment umzustellen, war aber auch wichtig. Ich habe 1995 Elton John als ersten prominenten Künstler nach Ischgl­ geholt. Er hatte noch nie etwas von diesem Ort gehört. Dann kam Tina Turner, und die Konzerte nahmen ihren Lauf. Ischgl steht seither als Marke für Skisport, Après-Ski und Entertainment.

Ischgl hat sich aber auch ein „Ballermann“-Image eingehandelt, als laute Party-Destination mit Bespaßung rund um die Uhr. Dieses Image haben uns die Medien verpasst. Doch es stimmt nicht. Unterhaltung gibt es bei uns auf höchstem Niveau. Wir haben mehrere Fünf-Sterne-Betriebe und Haubenköche im Ort. Ischgl liefert hohe Qualität.

Zu Ihren Lokalen gehört auch ein Table-Dance-Betrieb. Wie passt das zum hohen Niveau? Ich sehe das nicht als schmuddeliges Angebot, wir machen das wie eine Revue. Natürlich ist es auch sexy, aber das braucht es im Tourismus auch. Ich habe jahrelang um das Okay der Landesregierung für dieses Lokal gekämpft. Dann habe ich aufgesperrt, und im Jahr darauf gab es dann fünf solche Lokale in Ischgl, ganz ohne Genehmigung.

Blenden wir ganz weit zurück: Wie sind Sie aufgewachsen? Meine Eltern haben die Heidelberger Hütte gepachtet, auf fast 2300 Metern. Da war ich als Kind, mit Murmeltieren als Spielkameraden. Wir waren drei Kinder, ich und zwei Schwestern. Ich wollte unbedingt hinaus und bin dann als junger Erwachsener nach London gegangen. Es folgten die Hotelfachschule und weitere Auslands- aufenthalte bis nach Las Vegas in den USA mit 19. Da habe ich gesehen, was alles möglich ist: Hotels mit ein paar tausend Betten und Entertainment. Damals haben sie in Ischgl noch auf das gehört, was ich vorgeschlagen habe: eine Modeschau mit Naomi Campbell oder den Schneeskulpturen-Bewerb „Formen in Weiß“ etwa. Dann begannen die Eifersüchteleien.

Haben Sie in Ischgl heute einen schweren Stand? Ich bin im Ischgler Tourismusverband nicht mehr aktiv. Meine Ideen werden immer nur in Ansätzen umgesetzt. Das stört mich. Ich wollte eine Hängebrücke quer über das Tal. Geworden sind es zwei kleine Mickey-Maus-Hängebrücken. Das ist Blödsinn.

„Tirols Tourismus ist langweilig“: Das ist Ihre Kernbotschaft seit längerer Zeit. Dem steht jedoch ein beträchtliches Nächtigungsplus in den letzten Jahren gegenüber. Machen wir uns nichts vor: Das Skifahren bricht langsam weg. Der deutsche Markt ist von zwölf auf sieben Millionen Skifahrer geschrumpft. Neue Zielgruppen müssen angesprochen werden. Wir müssen auch Leute nach Ischgl bringen, die nicht wegen des Skifahrens zu uns kommen.

Warum sollte ich nach Ischgl kommen, ohne Ski zu fahren? Es kommt auf das Angebot an: Ein beheizter Pool mit 40 Grad auf der Idalp. Oder eine gläserne Sauna in den Bergen auf 3000 Metern. Oder ein Museum moderner Kunst, wie das Guggenheim, auf dem Berg. Das wäre attraktiv. Geld haben wir ja. Und wir müssen uns um den chinesischen Markt kümmern. Dort boomt Skifahren: 850 Skigebiete sind gebaut worden.

Jedes zweite Tiroler Hotel gehöre nicht dem Hotelier, sondern der Bank, heißt es. Stimmt das? Bei uns nicht. Wir erwirtschaften Gewinne. Es gibt in Ischgl auch keinen Immobilienmarkt. Wenn eine Pension verkauft wird, stürzen sich sofort 20 Leute darauf.

Sind Sie ein reicher Mann? Nein. Man wird im Tourismus nie reich. Geld, das man verdient, muss man immer wieder investieren. Geld gibt dir die Möglichkeit, etwas zu verbessern.

Ein Job im Tourismus ist für viele Einheimische nicht attraktiv: schlechter Verdienst, Arbeit abends und am Wochenende. In jedem Beruf gibt es negative Seiten. Tourismus ist ein internationales Geschäft, auch beim Personal. In meinen beiden Hotels habe ich 170 Mitarbeiter. 20 bis 30 Prozent sind Einheimische, viele andere kommen aus dem Osten: Tschechen, Slowaken, Ungarn. Sie haben eine geregelte Arbeitszeit und verdienen 1600 Euro netto. Kost und Logis sind gratis.

Mit Ihren Vorschlägen stoßen Sie auf geteiltes Echo. Manche hofieren Sie als Vordenker, andere halten Sie für einen realitätsfremden Eigenbrötler. Was sind Sie? Ich bin jemand, der sich mit der Zukunft beschäftigt. Viele scheuen sich davor. Sie bleiben lieber im wohlig-warmen Raum der Gegenwart. Man muss aber ausbrechen, sonst gibt es keinen Fortschritt – wie beim Handy-Hersteller Nokia. Der saß zu lange auf dem hohen Ross und hat den Anschluss an die Mitbewerber verpasst.

Welche Ihrer Ideen möchten Sie unbedingt noch umsetzen? Die längste Steintreppe der Welt auf den Lattenkopf: 8200 Stufen, 1200 Höhenmeter, sieben Ebenen zum Rasten. Sportliche Menschen weltweit sollen sagen: „Da muss ich einmal hinauf.“ Das wäre ein Impuls für den Sommertourismus. Dieses Projekt lebt.

Das Interview führte Markus Schramek