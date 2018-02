Es ist ein föhniger 24. Dezember vor fünf Jahren, als Horst Karrer zum Hechtsee bei Kufstein fährt. Der 41-jährige Lehrer hatte zuvor das Schwimmen als Sportart für sich entdeckt. „Ich konnte mit meinen 100 Kilo irgendwann nicht mehr laufen und habe im Schwimmen dann einen guten Sport gefunden.“ Doch der eignet sich als Outdoor-Sportart angeblich nicht für das ganze Jahr – am 3. November vor fünf Jahren legt Karrer daher eine Pause ein – bis zum Heiligabend 2012. „Ich hab’ nix zu tun gehabt und bin zum See.“

So beginnt die Eisbade-Karriere des Kufsteiners. Im folgenden Jahr geht Karrer den ganzen Winter hindurch in den See – und ist begeistert. „Ich versuche täglich zu baden. Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl“, beschreibt er.

Adrenalinkick im Eiswasser

Zwei bis fünf Minuten im eisigen Wasser reichen schon aus. „Dann schüttet der Körper sofort Adrenalin aus, weil er einem Kältetod entrinnen will“, sagt der Lehrer, der in seiner Mittagspause eisbadet. „Inzwischen habe ich einen eigenen Schlüssel für die Seearena bekommen, weil dem Betreiber das taugt, was ich mache“, schmunzelt er.

An manchen Tagen muss er sich erst Löcher aufschlagen, um einzutauchen. Bei den zurzeit sehr niedrigen Temperaturen dauere das schon einmal eine dreiviertel Stunde, ehe er – nur in Badehose – in das Wasser steigen kann. „Seit ich das mache, bin ich kaum noch verkühlt. Eisbaden stärkt das Immunsystem, der Körper heizt besser.“

Im Winter ist Karrer mit Bademantel, Badehose, Schuhen, einer Axt, einem großen Sieb für das Entfernen von Eisschollen und einem Handtuch ausgerüstet. Ab und zu gesellen sich ein paar andere zu ihm, doch meistens kann er die Ruhe im Wasser allein genießen.

Mit dem See im Herbst abkühlen

Eisbaden ist sicher nicht für jeden geeignet. Das Eis selbst sei aber nicht das Problem, man müsse nur unter Wasser die Augen offen lassen, dann könne man die Löcher ganz leicht identifizieren. „Man braucht aber auch ein stabiles Herz und sollte im Herbst gemeinsam mit dem See langsam abkühlen“, rät der „Eisbader“. Das bedeutet: Alle zwei bis drei Tage auch im Herbst in den See steigen, der von „angenehmen 16 Grad“ langsam auf nahezu null Grad abkühlt. Panisch sollte man unter dem Eis auch nicht werden.

Inzwischen ist aus der Unternehmung eines 24. Dezembers eine richtige Sucht geworden. Den Adrenalinkick braucht Karrer inzwischen wie andere Sportler auch. „Ich freue mich immer darauf. Es war für mich nie eine Mutprobe, sondern ich weiß, dass es mir guttut, auch wenn es in den ersten Sekunden erst mal kalt ist.“ Zwar überwiegt bei Karrer immer noch die Begeisterung für das Schwimmen – im Sommer durchquert er den Hechtsee so oft wie möglich –, doch auch das Eisbaden macht ihm inzwischen „totalen Spaß“. Nach dem Abtrocknen geht Karrer am See Mittagessen und anschließend gut gelaunt in den Nachmittag zum Physik- oder Chemieunterricht. Ein cooler Lehrer. (Philipp Schwartze)