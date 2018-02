Lungenentzündung, das ist, wenn man sich die Seele aus dem Leib hustet. Stimmt – aber nicht immer. Bei älteren Menschen kann sich eine Lungenentzündung (Pneumonie) untypisch präsentieren und wird deshalb von den Patienten selbst und ihren Angehörigen noch häufig nicht erkannt.

2016 sind in Tirol laut Statistik Austria 72 Menschen infolge einer Pneumonie gestorben, in ganz Österreich waren es 942. Weltweit sterben fünf bis sechs von 1000 Menschen pro Jahr an Lungenentzündung. 2015 sind jede Minute zwei Kinder an Pneumonie gestorben, rechnete die Kinderhilfsorganisation „Save the children“ Ende 2017 vor. Demnach ist Lungenentzündung die tödlichste Krankheit für Kinder unter fünf Jahren, wobei 99 Prozent der Todesfälle in den ärmsten Ländern der Welt verzeichnet würden.

Ein großer Teil der Lungenentzündungen wäre vermeidbar, wie Rosa Bellmann-Weiler, stv. Direktorin der Universitätsklinik für Innere Medizin II in Innsbruck, weiß. Wer sich entsprechend dem österreichischen Impfplan gegen Pneumokokken impfen lässt, ist über Jahre gegen den häufigsten Pneumonie-Erreger geschützt. „Die Impfung wird für alle über 50 Jahre, chronisch Kranke, Immunsupprimierte und Säuglinge bzw. Kleinkinder empfohlen. Darüber hinaus schützt auch die Grippeimpfung, denn infolge einer Grippe kann sich eine bakterielle Superinfektion entwickeln“, sagt Bellmann-Weiler. Ihr liegt besonders die Bewusstseinsbildung bei älteren Menschen am Herzen. Denn bei einer schweren Lungenentzündung läuft den Ärzten oft die Zeit davon.

Untypische Symptome

Die klassischen Symptome einer Pneumonie sind Fieber, Schüttelfrost, Kurzatmigkeit, Husten und Schmerzen beim Atmen. Wenn dann auch die Atemfrequenz von normal etwa zwölf Atemzügen pro Minute auf über 20 ansteigt, sei es an der Zeit, zum Arzt zu gehen, sich untersuchen und die Lunge abhören zu lassen. Bei einer Bronchitis können die Symptome ähnlich sein, meist sind sie schwächer und es fehlt das Fieber.

Doch oftmals macht sich eine Pneumonie bei älteren Menschen gar nicht durch die typischen Symptome bemerkbar. „Bei einem Sturz z. B. steckt ganz häufig eine Infektion dahinter. Viele werden auch wegen Verwirrtheit erst mal der Neurologie zugewiesen. Dabei ist die Ursache eine Lungenentzündung. Die Altenheime sind top. Selten kommt ein Patient zu spät in die Klinik“, lobt Bellmann-Weiler. Wenn allerdings selbständig lebende, hochbetagte Menschen wegen einer Infektion stationär aufgenommen werden müssen, braucht bei der Entlassung einer von fünf Unterstützung im Alltag.

Bei einer schweren Lungenentzündung ist eine schnelle Behandlung mit einem Antibiotikum wie z. B. Penicillin ausschlaggebend für das Überleben. Als häufigste Komplikationen können teilweises oder völliges Versagen der Lungenfunktion oder eine Sepsis (Blutvergiftung) lebensbedrohlich werden. „Wir haben das Glück, dass die häufigsten Erreger Pneumokokken sind, diese sind gut mit dem gängigsten Antibiotikum, dem Penicillin, zu behandeln. In Österreich liegt die Resistenz gegenüber Penicillin noch unter einem Prozent. In der Regel reicht eine sieben- bis zehntägige Antibiotika-Therapie aus. „Die Tendenz geht hin zu kürzeren Einnahmezeiten. Die Devise lautet: so hoch dosiert wie möglich, so lange wie nötig.“

Die Ansteckung erfolgt über Tröpfcheninfektion, also über das Einatmen der Erreger. Menschen, die durch COPD, Diabetes oder andere chronische Erkrankungen ein geschwächtes Immunsystem haben, die rauchen oder alkoholkrank sind, haben ein höheres Risiko, sich eine Lungenentzündung einzufangen. Ist das Lungengewebe wegen eines viralen Infekts bereits angegriffen, haben Bakterien leichtes Spiel und pfropfen sich auf den Virusinfekt auf. Keime, die sich im Nasen- und Rachenraum befinden und eingeatmet werden, können ebenso Entzündungen in der Lunge hervorrufen. Die Grippe-Saison ist also auch Pneumonie-Saison.

Wenn jemand im Sommer an einer Lungenentzündung erkrankt, muss auch die Legionärskrankheit in Betracht gezogen werden. „In heißen Sommern, wenn die Boiler nicht ausreichend auf über 65 Grad erhitzt werden, kann es sein, dass sich in den Wasserdämpfen Legionellen befinden, die dann eingeatmet werden und meist auch bei Menschen mit einem schwachen Immunsystem zu einer Pneumonie führen können. Das kommt immer wieder vor.“

Virus oder Bakterium?

Der Arzt stellt die Diagnose, nachdem er mit dem Patienten gesprochen hat, seine Lunge abgehört (feuchte Rasseln) und ihn zum Röntgen geschickt hat. Zusätzlich wird ein Bluttest veranlasst: „Sind die weißen Blutkörperchen erhöht, spricht das eher für eine bakterielle Lungenentzündung, die mit Antibiotika behandelt werden muss.“ Sind sie niedrig, ist es eher ein viraler Infekt. Bei einer Grippeerkrankung werden gegebenenfalls dann antivirale Medikamente verschrieben, die den Verlauf verkürzen. Um den genauen Erreger zu identifizieren, wird je nach Verdacht ein Grippe­abstrich oder ein Harn-Schnelltest auf Legionellen und Pneumokokken angefordert. (Theresa Mair)