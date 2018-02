Baris¸ Pehlivan dreht den Brenner auf und lässt die erhitzte Luft wie einen fauchenden Feuerstrahl in seinen Heißluftballon strömen. Der 42-jährige Pilot grinst und legt noch ein wenig nach. Sofort steigt der gelb-blaue Ballon weiter gen Himmel und schwebt dann lautlos über das berühmte kappadokische Liebestal. Sandfarbene Tuffsteingebilde, so hoch wie ein Baukran, die meisten in Form bombastischer Phalli, recken sich hier den ersten Sonnenstrahlen entgegen, dazwischen grüne Pappeln, ab und zu ein kleiner Weinacker. „Um sechs Uhr in der Früh ist die Thermik ideal“, schwärmt Baris¸ und lenkt seinen Ballon ganz nah an einer Steinspitze vorbei. Die Touristen im Ballonkorb jubeln.

Baris¸ Pehlivan ist einer von vier Dutzend Piloten, die an diesem Morgen ihre bunten Heißluftballons in den Himmel über die märchenhafte Tuffsteinlandschaft Zentralanatoliens treiben. Eine Fahrt entlang Hunderter schneeweißer Baisertorten und überdimensionaler Pilze, umrandet von einer dicken Schicht Zuckerguss, so scheint es.

Tatsächlich ist der Nationalpark Göreme, wie die Unesco das türkische Welterbe zwischen den Städtchen Nevs¸ehir, Avanos und Ürgüp seit 1985 nennt, in mehreren Millionen Jahren durch die Arbeit von Wind und Wasser entstanden. Heute sind die wundersam zackigen Täler Kappadokiens, die neben dem Liebestal auch Tauben- oder Mönchstal heißen, eines der touris­tischen Highlights der gesamten Türkei.

In Göreme, dem zentralen Ort, der dem Nationalpark seinen Namen gab, sprießen die Steinkegel zwischen Häusern aus dem Boden, einige so glatt wie Samt, andere durchlöchert wie ein Schweizer Käse, viele von innen hohl – die kappadokischen Höhlenwohnungen. In der Müze Caddesi, der Dorf-Hauptstraße, stehen Souvenir- und Teppichläden nebeneinander. Gegenüber genießen Touristen und türkische Familien lokale Spezialitäten in den Restaurants: Pastirma, den luftgetrockneten Rindfleisch-Schinken, und Testi Kebap, Fleisch und Gemüse im Tontopf gegart.

Urlaub in den Tuffsteinkegeln

Schmale Gassen winden sich von hier den Berg hinauf, dorthin, wo es ruhiger ist. Wo nur der Ruf des Muezzin die Stille unterbricht. Wo hübsche kleine Hotels in die res­taurierten Tuffsteinkegel, die so genannten Feenkamine, eingezogen sind. Die gut 2000 Einheimischen wohnen dazwischen in ihren traditionellen Behausungen noch immer eher spartanisch.

Im Nachbarort Uçhisar geht es überall so gemächlich zu. In dem Dorf, das sich auf dem höchsten bewohnten Plateau Kappadokiens an einen gewaltigen Burgberg schmiegt, sind Straßen und Gassen menschenleer. Nur in dem kleinen Zentrum vor einer Handvoll türkischer Läden webt ein Mann an einem Teppich. Noble Höhlenhotels mit Pool und Jakuzzi blicken hier aus den durchlöcherten Bergflanken, dazwischen ragt das Minarett von Uçhisar hervor.

Die Touristen zieht es eher auf die Spitze des Burgberges. Innere und äußere Treppen führen sie nach oben bis zu der atemberaubenden Aussicht auf die Landschaft.

Schon vor mehr als anderthalb Jahrtausenden nutzten Mönche den weichen Tuff im abgeschiedenen Kappadokien für ihr Einsiedlerleben, gruben das feine Material von innen aus dem Stein und schufen damit die ersten Höhlenwohnungen. Als später die Araber die damals römische Region attackierten, dehnten die christlichen Bewohner ihr Höhlennetz zum eigenen Schutz aus. Unterirdische Schächte entstanden und verbanden die einzelnen Feenkamine.

Ganze Städte für etliche tausend Menschen legten die Christen unterirdisch an, mit Ställen, Wohnräumen, Schulen und Kirchen, auf mehreren Etagen bis zu 85 Meter tief. In Derinkuyu und Kaymakli sind diese Handwerkerleistungen noch heute zu bestaunen.

Im Göreme-Open-Air-Museum locken kunstvolle Wandmalereien in den Höhlenkirchen ganze Busladungen an – ein Touristenmagnet. Neun enge, dunkle Kapellen mit Namen wie Apfel oder Schlange sind hier nebeneinander in eine Felswand gegraben. Wer hineingeht, dem stockt der Atem. Biblische Fresken an Decken und Szenen des letzten Abendmahls an den Wänden erstrahlen, obwohl bereits zehn Jahrhunderte alt, in einer Farbenpracht fast so wie am ersten Tag. Die Unesco hat für Kappadokien mehr als 200 Höhlenkirchen ausgemacht. Manche touris­tisch vermarktet, andere in Stille und Ursprünglichkeit.

Die Ihlara-Schlucht, ein 15 Kilometer langer Canyon im Süden der Region, beherbergt Felsenkapellen aus verschiedenen Epochen in seinen hundert Meter tiefen Hängen. Wunderschön mit bunten Malereien verziert verstecken sie sich hinter dem saftigen Schluchtengrün. Nirgendwo ist Kappadokien so fruchtbar wie hier. Frösche quaken, Vögel zwitschern, Schmetterlinge und Libellen tanzen in der Luft zwischen Gras, Pappeln und Schatten spendenden Weiden.

Mittendrin der Melendiz, der mal einen plätschernden Gebirgsbach, mal einen rauschenden Fluss abgibt. Die Einheimischen sagen, er hätte die 14 Kilometer lange einsame Wanderidylle geschaffen, als er mit immenser Beharrlichkeit den Stein aufbrach.

„Albert Einsteins“ Haarmuseum

Was der Melendiz für die Ihlara-Schlucht, ist der Kizilirmak, der Rote Fluss, für die Töpferstadt Avanos. Seit Jahrtausenden liefert der längste Fluss der Türkei den eisenhaltigen Ton für das hiesige Töpfer-Handwerk. „Noch bis in die 1980er-Jahre waren die Werkstätten eine reine Männerdomäne“, weiß Galip Körükcü. Der 64-jährige Inhaber der Töpferei Chez Galip war einer der Ersten, der auch Frauen die traditionelle Kunst lehrte. Heute sind seine Kurse weit über Kappadokien hinaus gefragt.

Die meiste Aufmerksamkeit jedoch erregt der Mann, der mit seinem Aussehen an Albert Einstein erinnert, mit etwas anderem: dem Haarmuseum. „Vor 35 Jahren hinterließ mir eine Freundin die erste Haarsträhne“, erzählt Galip in der Felsenhöhle unterhalb seines Verkaufsraumes. „Inzwischen habe ich an die eine Million Strähnen an Decke und Wänden“, der Töpfermeister lacht. Den Tuffstein sieht man in seinem Haarmuseum schon lange nicht mehr.

Aus der einstigen Sammelleidenschaft ist ein Geschäft geworden. Frauen und Männer aus der ganzen Welt kommen an diesen skurrilen Ort, geben eine Strähne, kaufen vielleicht sogar eine Vase und gehen wieder in der Hoffnung auf den Gewinn der jährlichen Verlosung: eine Reise in das Land, wo sich die Natur nach allen Regeln der Kunst so austobt wie ein Töpfer in seiner Werkstatt – eine Reise nach Kappadokien. (Martina Katz)