Früher haben Sie jedermann in Sachen Hundeerziehung unterrichtet. Heute kommen nur Hollywood-Stars in diese Gunst. Wer sind Ihre schwierigsten Klienten? Die erste Gruppe sind Reiche. Sie sind es gewohnt, dass sie den Menschen sagen, wo es langgeht. Sie haben verlernt, sich führen zu lassen – was aber notwendig wäre, wenn ich sie unterrichten soll. Außerdem haben sie kaum Zeit und erwarten quasi, dass sich der Hund nach 15 Minuten perfekt benimmt. Die zweite Gruppe sind Erwachsene, die alles hinterfragen. Kinder imitieren einfach. Sie lernen so viel rascher. Am schwierigsten ist Gruppe drei: Menschen, die nicht erkennen, dass sie etwas falsch machen.

Was ist der größte Fehler in der Hundeerziehung? Viele denken, es genüge, sich einen Hund nach Hause zu holen und ihm großzügig zu sagen „das ist jetzt auch dein Haus“. Hunde brauchen weder Haus, Geld noch Macht. Sie brauchen Spaziergänge und Aufgaben, um ihre Energie in die richtige Richtung zu leiten.

Klingt einfach. Warum haben viele Hundebesitzer Probleme mit der Umsetzung? Sie erkennen nicht, dass sie ein Problem haben. Hunde sind wie Jugendliche – sie wollen die Welt kennen lernen und dabei geleitet werden. Man sollte sie belohnen, wenn sie sich ruhig und gemäß den Regeln verhalten und nicht, wenn sie wild drauflosstürmen.

Haben Sie Ihre Söhne quasi gleich erzogen wie Ihre Hunde? Teils. Als meine Söhne klein waren, sind sie umgeben von 65 Hunden aufgewachsen. Sie haben zugesehen, wie ich davon gelebt habe, Hunde zu frisieren und mit ihnen zu spazieren. Weil ich pro Hund nur zehn Dollar verdient habe, musste ich viele Tiere gleichzeitig betreuen, um genug zu verdienen. Ich habe dieselbe Erziehungsformel bei Hunden und Kindern angewandt: viel Auslastung – gedanklich wie physisch. Sie haben kaum gestritten, weil sich dafür nicht genug Energie aufgestaut hat. So hat es schon meine Mutter gehandhabt. Wir waren fünf Kinder. Wurde einer zu wild, reichte ein Laut meiner Mutter – ähnlich dem „Schsch“ einer Bibliothekarin –, prompt waren wir ruhig.

Wie hat Ihre Mutter auf Ihren Wunsch, Hundetrainer zu werden, reagiert? Sie hat nicht verstanden, wovon ich da geredet habe. In meiner Heimat Mexiko leben mehr Hunde in der Familie als Menschen. Die sind einfach da. Da geht keiner großartig mit ihnen spazieren. In den USA ist das anders. Da sind Hunde Götter. Teils sogar wichtiger als Kinder. Anfangs meinte meine Mutter: „Hundetrainer? Werd’ doch bitte Architekt.“ Heute ist sie aber sehr stolz auf mich.

Sie sind ebenso berühmt wie umstritten – etwa wegen einer YouTube-Szene, in der Sie Elektroschocker zur Erziehung einsetzen. Was entgegnen Sie Kritikern? Ach, diese Szene! Sie ist aus dem Kontext gerissen, wie viele andere. Ich halte nichts von Elektroschockern, habe ihn in diesem Fall aber verwendet, weil der Klient es gefordert hat. Ein anderer Kritikpunkt lautet, dass ich Hunden keine positive Bestätigung gebe, sondern sie nur diszipliniere. Ich sehe das anders. Sich sportlich mit ihnen zu betätigen – was ich in Form von Inlineskaten oder Schwimmen mache – ist positive Bestätigung. Ich nutze auch oft Leckerlis. Aber bei Hunden, die bereits Menschen gebissen oder Tiere getötet haben, reicht das nicht. Diese Tiere müssen lernen, geführt zu werden. Da bin ich ruhig, bestimmt, selbstbewusst. So mancher versteht diese Haltung als einschüchternd. Eine Fehlinterpretation.

Warum sind 80 Prozent Ihrer Klienten weiblich? Frauen vermenschlichen Hunde. In der heutigen Gesellschaft definieren Frauen sich nicht über Familie, sondern über Erfolg. Auf dem Weg die Karriereleiter empor wollen sie nicht allein sein, sondern suchen jemanden, der sie zu schätzen weiß: ihren Körper, Geist, ihr Herz. Diese Rolle erfüllen Hunde meist besser als Männer. Oder sind die stets ehrlich, loyal, aufmerksam und voller Liebe? Nein. Hunde schon. Doch durch die Vermenschlichung weiß der Hund nicht mehr, wo seine Grenzen liegen.

Ziemlich rigoros Männern gegenüber. Wissen Sie an Frauen denn Herz und Hirn zu schätzen? Ich war mit einer Frau verheiratet, die Hunde nicht ausstehen konnte. Sie wurde rasch schwanger und ich blieb aus Ehrgefühl. Ich habe sie nicht geliebt, trotzdem hielt die Ehe 16 Jahre. Um meine heutige Partnerin für mich zu gewinnen, musste ich lernen, ihren Charakter mindestens ebenso zu lieben wie ihren Körper. Ihr Credo lautet nämlich, dass Männer nur zu schätzen wissen, wofür sie sich bemüht haben.

Das Interview führte Judith Sam