Von Barbara Unterthurner

Sein Debütalbum liegt bereits einige Monate zurück. Trotzdem wird Faber, also der 24-jährige Julian Pollina, gefeiert als der Shootingstar aus der Schweiz. Und alle sind gespannt, wie es mit dem jungen Wilden weitergeht. Im TT-Interview anlässlich eines musikalischen Stelldicheins in Innsbruck verrät der Sohn von Musikbarde Pippo Pollina, was ihn abseits der Musik noch bewegt und welche neuen Ideen gerade so in seinem Kopf schwirren.

Ihr Debütalbum war ein voller Erfolg, Feuilletons und Fans schwärmen. Heben Sie schon ab?

Faber: Nein, noch geht es. Ich glaube aber schon, dass Erfolg einen durcheinander bringt. Dass alles ein bisschen viel werden kann. Aber mal sehen, ich stehe ja noch am Anfang: Vielleicht ist Abheben auch mal ganz gut. Was wichtig ist: viel darüber nachdenken, wie man sich verändert und ob man die Veränderung mag. Als Musiker muss man sich auch klar sein, dass die Menschen weniger an dem interessiert sind, was du bist, sondern eher an dem, was sie denken, dass du seist.

Sie appellieren also zum Kritischsein, ähnlich wie in manchen Ihrer Songs. Muss ein guter Song aktuelle Themen aufgreifen?

Faber: Ich beschäftige mich abseits der Musik schon mit Politik und Tagesgeschehen. Gebe aber gerne zu, dass ich nicht alles verstehe. Trotzdem finde ich wichtig, dass man interessiert bleibt. Gute Musik muss für mich aber nicht politisch sein, im Gegenteil, wenn man gerne Liebeslieder schreibt, dann schreibt man gerne Liebeslieder. Ich finde es nur peinlich, wenn ein Musiker sich nicht traut, sich zu bestimmten Dingen zu äußern, nur weil er meint, damit sein Publikum zu vergraulen.

Sie scheuen sich auch nicht vor öffentlicher Kritik zu den aktuell geforderten Einsparmaßnahmen des Schweizer Rundfunks ...

Faber: Ich finde es gerade für die Schweiz sehr wichtig, dass es unabhängige Medien gibt. Ich bin auch nicht mit jeder Auswahl einverstanden, schätze aber den Wert unabhängiger Berichterstattung. Ich ziehe hier gerne den Vergleich mit Italien, wo es zwar öffentliche Medien gibt, aber die Vorherrschaft von Mediaset, also dem Imperium von Silvio Berlusconi, schon beängstigend groß ist. Für jede Demokratie braucht es unabhängige Medien, die wir gemeinsam finanzieren.

In der Schweiz boomt zurzeit das Crowdfunding-Modell „Republik“, ein von Journalisten betriebenes Online-Magazin, das von Abonnenten sozusagen vorfinanziert wurde.

Faber: „Republik“ ist ein Medium für Interessierte. Die Initiatoren werben damit, dass Journalismus ähnlich wie Pay-TV funktionieren kann. Ich glaube aber, dass es ein Nischenformat bleiben wird. Pay-TV funktioniert schließlich höchstens für Sport und für Pornographie. Sicher nicht, um Tagesschau zu sehen.

Immer wieder werden Sie auf die Derbheit Ihrer Texte angesprochen. Wundert Sie das?

Faber: Eigentlich schon, denn das ist genau die Sprache, die die Leute um mich sprechen. Aber meine Texte beschäftigen die Zuhörer. Im Guten, aber auch im Schlechten. Das ist wichtig. Vielleicht ist die Aufregung auch dem Genre geschuldet. Immerhin hat Sido 2004 den „Arschfick“-Song geschrieben, da hat auch niemand nach der Sprache gefragt.

Auf Konzerten wechseln Sie immer wieder ins Italienische. Wird es auch einmal ein italienisches Album geben?

Faber: Ich glaube, ja. Vielleicht sogar schon bald. Wir arbeiten gerade an italienischen Coversongs, die wir neu aufleben lassen. Ich werde diese unter einem anderen Namen veröffentlichen, als Jimmy Ragusa. Nur die Richtung ist etwas schwierig zu beschreiben. Im Grunde ist es fast italienischer Schlager. Musik Anfang der Sechziger. Irgendwie erotische Musik. Das hat was.

Also keine Musik, mit der Sie in die Nähe Ihres Vaters gedrängt werden könnten?

Faber: Nein, gar nicht. Der geht schon in eine andere Richtung.

Wird es auch was in SchweizerDeutsch geben?

Faber: Ich glaube eher nicht.

In Österreich ist Dialektmusik durchaus beliebt.

Faber: Das muss ein Gerücht sein. Wenn jemand mit Schweizerdeutsch um die Ecke kommt, will das auch niemand hören. Niemand, außer eben Schweizern selbst. Im Grunde würde ich mich auch nicht trauen, was auf Schweizerdeutsch zu schreiben, auch nicht auf Italienisch.

Trauen Sie sich stilistisch vielleicht mal in eine andere Richtung?

Faber: Auch die neuen Sachen, an denen ich gerade arbeite, sind ziemlich ähnlich wie das alte Zeug. Obwohl ich auch sagen muss, dass meine alten Songs alle sehr unterschiedlich klingen. Ich lege mich da nicht so fest. Ich habe jedenfalls keine Lust auf einen Plan. Es wird wieder Musik geben, die südamerikanische Rhythmen aufnimmt, und es wird klassische Songs geben, Stimme und Gitarre. So wie es war, wird’s auch weitergehen.