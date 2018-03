Von Irene Rapp

Vielleicht bräuchten Kinder und Jugendliche gar kein Erlebnisbad: keine Rutschen und künstlichen Wellen, um Spaß zu haben, weil Kindern und Jugendlichen im Wasser auch ohne den ganzen Schnickschnack nie langweilig wird. So wie an diesem Dienstagnachmittag im Hallenbad des Landessportzentrums Innsbruck: 25 Meter ist das Becken lang, sechs Bahnen sind abgesteckt. Ziemlich viele Kinder und Jugendliche tummeln sich in dem 27 Grad warmen Wasser, lachen und schreien – „Spaß muss sein“, bringt es Trainer Florian Zimmermann auf den Punkt.

Der Pokal am Beckenrand

Und doch hat die ausgelassene Stimmung ein Ablaufdatum. Nicht umsonst steht ein großer goldener Pokal am Rand des Beckens und tragen alle, die sich im Wasser befinden, Schwimmbrille sowie einheitliches Schwimmgewand.

An diesem Dienstagnachmittag trainieren die Jüngsten des Tiroler Wassersportvereins Innsbruck (TWV) um Meter und Sekunden. Immerhin steht bald wieder ein Wettbewerb an, wo man möglichst weit vorn liegen will – im Idealfall sogar ganz vorn. Auch wenn der Name der buntgemischten Gruppe „Silber 1“ ist, wie TWV-Obmann Martin Senn erzählt – doch der Name muss nicht immer Programm sein.

Schwimmen – mit dieser Wettkampfsportart hat der gemeine Tiroler normalerweise nicht viel am Hut. In der Ski-Nation par excellence stehen Kinder zwar mit zweieinhalb Jahren auf den Brettln, können in Schulen mit Ski-Schwerpunkt gehen und finden fast überall im Land super Trainingsbedingungen vor.

In Sachen Schwimmen erinnern die Rahmenbedingungen jedoch an ein ausgetrocknetes Stück Erdreich. Kinder sollen zwar im Wasser nicht untergehen: Beim ersten Schwimmunterricht bleibt es meist aber auch. „Die Rahmenbedingungen sind schuld“, bringt es Katrin Petzer, Präsidentin des Tiroler Landesschwimmverbandes, auf den Punkt.

Wenige Hallenbäder in Tirol

So gebe es in Tirol wenige Hallenbäder und erst recht keines mit 50-Meter-Becken, welche man für ein effizientes Training bräuchte. Von einer Randsportart spricht gar Martin Senn. „Deswegen finden sich viele gute Schwimmer z. B. in Linz wieder, wo es bessere Trainingsbedingungen gibt“, erzählt der zweite Trainer Matthias Knapp, während er den Kindern Anweisungen gibt. Das ausgelassene Spielen ist vorerst vorbei.

Mehrmals in der Woche gehen die „Silber 1“-Mitglieder ins Wasser, eine Trainingseinheit dauert mindestens eineinhalb Stunden. Da geht viel Freizeit drauf und mitunter viel Fahrdienstzeit der Eltern, die ihre Kids zu den Hallenbädern bringen.

Zwischen den Übungen erzählen die Kinder von ihrer Faszination für das nasse Element. „Ich bin im Skifahren nicht so gut, im Fußball auch nicht“, sagt etwa Laurin Korber-Perner (11). „Die Verletzungsgefahr beim Schwimmen ist nicht so groß, das sagt meine Mama auch“, berichtet Maximilian Kössler (14).

Dessen Schwester Johanna (11) wiederum schwärmt von der Gruppe, in der es immer lustig zugehen würde – „auch wenn das Training anstrengend ist“. Sarah Dornauer (11) schließlich braucht nur wenige Worte für die Begeisterung am nassen Element. „Es ist einfach toll“, sagt sie und springt mit ihrem mit zahlreichen Glitzersteinchen beklebten Badeanzug wieder ins Wasser. „Das ist ein Feldversuch von Swarovski. Wir sollen testen, wie gut diese Steinchen auf dem Bekleidungsstück halten“, weiß Obmann Senn.

Schwimmbewerb für Kassensturz

Rund 100 aktive Mitglieder zählt der Tiroler Wassersportverein in Innsbruck, rund zwei Drittel sind Kinder und Jugendliche. Hinter den wenigen Zahlen steckt einiges an Aufwand: Im Landessportzentrum und anderen Hallenbädern müssen Bahnen zum Training gemietet bzw. Trainingslager organisiert werden. Die Fahrt zu Wettkämpfen gehört gemanagt, dazu kommen die Finanzen. Derzeit beträgt der Mitgliedsbeitrag pro Monat 30 Euro – „sehr wenig“, wie Senn betont.

Der Verein führt daher einmal pro Jahr einen großen Schwimmbewerb durch, um ein wenig Geld in die Kassa zu bringen. Im nächsten Jahr wird der TWV 100 Jahre alt, da weiß man schon, wie der Hase läuft.

Im Wasser indes stehen Kraulen, Schmetterling und Rücken auf dem Programm. „Das Training kann oft monoton werden. Man muss einen eigenen Kopf dafür haben“, weiß Trainer Florian Zimmermann, der früher selbst wettkampfmäßig geschwommen ist. Wichtig sei auch häufiges Trainieren. „Sonst kommt man nicht weiter“, so der einfache Grund. Trainiert wird im Wasser und an Land.

Das Trockentraining ist wichtig geworden, seitdem das Handy schon zum Alltag der Jüngsten gehört. „Kinder haben oft Koordinationsprobleme, das kann beim Trockentraining ausgeglichen werden“, weiß Senn.

Eine Bahn weiter springen Robin Grünberger (23) und Simon Bucher (17) ins Wasser, zwei schon etwas ältere Mitglieder des TWV, Obmann Senn blickt stolz in ihre Richtung. Grünberger hat 2017 an der Europameisterschaft in Kopenhagen teilgenommen, Bucher konnte sich für die Olympischen Jugend-Sommerspiele im Oktober in Buenos Aires qualifizieren.

„Und bei der Kurzbahn-Weltmeisterschaft in China im Dezember bin ich auch dabei“, erzählt er voller Freude.

Für diese Momente im Wasser, wo er gegen die Zeit und die anderen Schwimmer kämpfe, tue er sich „die ganze Arbeit gerne an“. Von täglichem stundenlangem Training ist die Rede. Von solchen Wettkämpfen auf der ganzen Welt träumt wohl auch Laurin Korber-Perner: 23 Tiroler Rekorde ist der Elfjährige bereits geschwommen. Und obwohl er vor dem Start schon nervös ist, sei mit dem Sprung ins Wasser alles vorbei. „Dann gibt man einfach Gas“, sagt Laurin, Punkt, aus.

Zwischen dem Gasgeben kann man das Schwimmen aber auch genießen. Und mitunter ist es sogar mehr: Ein „Wie-über-dem-Wasser-Schweben“, beschreibt es Simon Bucher. Vorausgesetzt, man beherrscht perfektes Delfinschwimmen. Katrin Petzer indes hofft, dass die Zahl der Hallenbäder in Tirol nicht noch weiter schrumpft. „Die Leute würden gerne schwimmen gehen. Aber wenn es immer weniger Möglichkeiten dafür gibt, wird es schwierig.“