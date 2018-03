Von Philipp Schwartze

1958: Der Anfang

Für einen Protestmarsch der britischen Anti-Atomkriegs-Initiative „Campaign for Nuclear Disarmament“ wurde vor 60 Jahren ein Symbol gesucht. Der britische Grafiker Gerald Holtom präsentierte am 21. Februar 1958 die erste Skizze.

Das Design

Drei Striche und ein Kreis – auf den ersten Blick ist hinter dem „Peace“-Symbol keine klare Botschaft zu erkennen. Die Erklärung liefert Holtom selbst: Er ließ sich vom Winker­alphabet – einer Zeichensprache aus der Schifffahrt – inspirieren: Die beiden Zeichen für „N“ (ein Mann mit schräg nach unten zeigenden Armen) und „D“ (ein nach obend zeigender und ein nach unten zeigender Arm) werden übereinander gelegt. ND steht für Nuclear Disarmament (nukleare Abrüstung). Der Kreis steht laut Holtom für die Erde. Seine zweite Erklärung ist er selbst als verzweifeltes Strichmännchen, mit hängenden Armen.

Kommerz

Holtom hat sein Symbol nie urheberrechtlich schützen lassen, denn so kann es jeder – kostenfrei und ohne Lizenz – nutzen. Ein entscheidender Grund dafür, dass das Peace-Zeichen schließlich auch auf T-Shirts, Tüchern, Tassen und anderen „Merchandising-Artikeln“ landet, auch VW-Bullis ziert es. Der weltweite Wiedererkennungswert steigt.

Die Verbreitung

Am Karfreitag 1958 – beim 80-Kilometer-Ostermarsch vom Londoner Trafalgar Square zum Atomwaffen-Forschungszentrum in Aldermaston – wird das Symbol auf rund 500 Schildern gezeigt.

Bei seiner Reise über den Atlantik in die USA wird das Zeichen vom Anti-Atomkrieg-Symbol erst zum allgemeinen Friedenszeichen – vor allem durch die „Make Love Not War“-Bewegung zur Zeit des Vietnamkriegs. Soldaten hissen Flaggen mit Peace-Symbol.

Spätestens mit der 68er-Bewegung kann niemand mehr seine Augen vor Holtoms Symbol verschließen. 1971 segelt Greenpeace mit einem Peace-Zeichen auf dem Segel ihre Fischkutter über die Weltmeere.

Noch aktuell

Gerald Holtom verstarb 1985 – sein Peace-Zeichen überlebte aber. Das einfache Symbol und die Botschaft – Weltfrieden – sind immer noch aktuell. Ob aus Lichter, als Farbe auf der Haut, Tattoo, gemähtem Zeichen in Feldern oder Menschenketten in Form des Kreises mit den drei Strichen, regelmäßig wird es bei Kundgebungen und Protesten verwendet.

Besondere Berühmtheit erlangte die an das Symbol angelehnte Version mit dem Eiffelturm im Kreis nach den Anschlägen in Paris. Auch künftig wird das 60 Jahre alte Friedenssymbol zu sehen sein, denn Weltfrieden gibt es noch nicht. Ob Holtom über die große Karriere glücklich oder – ob der Gründe – traurig wäre, kann man nur erahnen.

Viele Zeichen für ein großes Ziel Victory-Finger, Friedenstaube und Pace-Regenbogenflagge: Der Frieden hat viele Symbole. Die Victory-Geste – oft verbunden mit einem gesprochenen „Peace“ – mit gespreiztem Zeige- und Mittelfinger und nach außen zeigender Handfläche geht auf den belgischen Justizminister Victor de Laveleye zurück, Winston Churchill machte sie im 2. Weltkrieg bekannt.

Weiße Friedenstauben stiegen bereits 1920 bei Olympischen Spielen in den Himmel. Das Tauben-Symbol erlangt durch Pablo Picasso 1949 Weltberühmtheit, als er es für die Pariser Weltfriedenskonferenz auf ein Plakat malte.

Die umgekehrte Regenbogenflagge stammt aus Italien: Mit „Pace“ (dt. Friede) auf gestreifter Flagge zeigen sich die Italiener auf den Friedensmärschen in den 60er-Jahren. Später wurde die Fahne mit der englischen Aufschrift „Peace“ international verwendet, etwa bei den Protest gegen den Irakkrieg ab 2003.

Peace-Selfie

In Zeiten von Smartphones ist „Peace“ beliebt – oft werden die zwei Finger zum „Victory-Zeichen“ bei Selfies in die Kamera gehalten. Japanische Informatiker warnen aber davor: So könne nämlich der Fingerabdruck von Zeige- und Mittelfinger von Kriminellen ausgelesen werden. Und das trägt schließlich nicht gerade zum digitalen Frieden bei.