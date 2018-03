Roher Fisch mit Seetang, salziger Sauce und gesäuertem Reis: Vor einigen Jahren wäre es den Tirolern beim Gedanken an so ein Mahl noch sauer aufgestoßen. Süß-sauer, um genau zu sein. „Sushi, das heute in aller Munde ist, stammt ja aus Japan. Das Gericht entstand dort durch Zufall", erklärt Julian Reinisch, Küchenmeister am Wifi Innsbruck.

Um das Jahr 1000 wurde Fisch zum Konservieren in gekochtem Reis eingelegt. Ein Fermentierungsprozess setzte ein, der Reis säuerlich und Fisch bis zu einem Jahr haltbar machte. Frauen durften damals übrigens kein Sushi zubereiten, weil sie zu warme Hände hätten und sich das Reisbällchen dadurch auflösen könnte.

Dieses Argument lässt der Innsbrucker nicht gelten. Im Gegenteil: Der Großteil seiner Kursbesucher ist weiblich. „Der Fisch, den wir bei den Kursen verwenden, ist übrigens nur wenige Stunden alt, nicht ein Jahr", schmunzelt Reinisch, während er Reis auf moderne Art säuert — mit einer Mischung aus Reisessig, Reiswein und Zucker. Je klebriger die Pampe, desto besser.

Um Makis, traditionelle Reisrollen, zuzubereiten, wird die Masse im nächsten Schritt auf essbare Meeresalgen aufgetragen. Leichter gesagt als getan. Dieses Nori-Blatt ist so dünn, dass eine ungeschickte Bewegung ausreicht, um es zu zerbrechen. Anfangs jedenfalls. Kaum wirkt die Feuchtigkeit des Reises darauf ein, wird es geschmeidig und beginnt ebenfalls zu kleben.

Darum muss sich der 31-Jährige immer wieder die Hände waschen, als er zu Streifen geschnittene Gurke und Thaispargel in der Mitte des „Reisbetts" auflegt: „Bei der Füllung sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Von Brunnenkresse bis zur Roten Beete ist alles erlaubt."

Hauptsache, man vergisst den Fisch nicht. Er strotzt vor Vitamin D, Jod, Omega-3-Fettsäuren und Selen. Außerdem schützt dessen Taurin das Immunsystem und hemmt Entzündungen. Besonders Thunfisch und Lachs haben beim Sushi Tradition: „Aber nehmen Sie besser eine heimische Lachsforelle oder Saibling. Die sind frisch und man weiß, woher sie kommen."

Da der Fisch beim Sushi roh verspeist wird, empfiehlt der Küchenmeister, ihn zuvor tiefzukühlen: „Minusgrade töten Keime ab."

Japanischer Leberkäs'

Alternativ zum Fisch bieten sich Garnelen oder Surimi an: „Zweiteres ist künstlich hergestelltes Krabbenfleisch. Ob das der Gesundheit dient, wage ich zu bezweifeln." Darum bezeichnet Reinisch die rot-weißen Fleischimitate als „japanischen Leberkäs'".

Vorsicht, scharf: Ob Leberkäs' oder Forelle, eines darf nicht fehlen: Wasabi. „Am hochwertigsten ist dieser japanische Meerrettich, wenn man ihn in Pulverform kauft und mit Wassertropfen zu einer Paste vermischt. Wasabi aus Tuben ist meist nur gefärbter heimischer Kren", warnt der Küchenmeister.

Wenn Sushi zu Tränen rührt

In Tirols Lokalen wird die giftgrüne Masse meist separat zum Sushi gereicht. In Japan hingegen ist sie in das Reisröllchen eingearbeitet. Darum trägt Rei­nisch winzige Mengen des Wasabi direkt auf den Fisch auf: „Er ist scharf und dadurch desinfizierend." Kleiner Tipp: Wer zu viel Wasabi erwischt und die Augen voller Tränen hat, der sollte durch den Mund ausatmen, um die gereizte Nasenschleimhaut zu entlasten.

Nun geht's ans Rollen. Die Sushi-Königsklasse: „Dafür ist die Matte aus Bambusstiften notwendig, auf der das Nori-Blatt aufliegt. Dank ihr kann man die Sushi-Rolle etwas stärker zusammendrücken und so verhindern, dass das Kunstwerk auseinanderbricht."

Je kompakter, desto leichter lässt es sich schneiden — in ein bis zwei Zentimeter dicke Stücke.

Der Laie könnte meinen, nun alles über Sushi zu wissen. Weit gefehlt! Jetzt kann man Sushi zubereiten, aber kann man es auch richtig essen? „Sushi ist Fingerfood", erklärt der Küchenmeister die erste Regel des Sushi-Knigge.

Wer hätte das gedacht? Da trainiert man jahrelang das richtige Halten von Stäbchen und dann so eine Erkenntnis: „In Japan wird vor dem Essen ein Oshibori ge­reicht — keine Vorspeise, sondern ein feuchtes, heißes Tuch, mit dem man seine Hände reinigt."

Einzig Nigiri, mit Fisch belegte Reiskissen, und Sashimi, frisch geschnittener Fisch ohne Reis, werden mit Stäbchen verzehrt.

Und Messer und Gabel? Eine Sünde! Wer damit hantiert, muss damit rechnen, vom erzürnten Koch aus dem Lokal gejagt zu werden.

Dass die Japaner in Sachen Knigge recht kleinlich sind, erkennt man spätestens, wenn es an die richtige Sushi-Reihenfolge geht: Fisch wird nach Farben unterteilt gegessen. Erst der leichte Weiße, dann der Rosafarbene und zuletzt der fetthaltigere Rote.

Zwischen diesen „Gängen" hat dünn geschnittener, eingelegter Ingwer die Aufgabe, die Geschmacksknospen zu neutralisieren. Ingwer parallel zum Sushi essen? Geht gar nicht. Das wäre Fehler Nummer zwei!

Nur nie den Reis eintauchen!

Wenn wir schon bei Fehlern sind: Gute Sojasauce reift über Monate in Fässern. Da wäre es ein Faux-pas, Wasabi hineinzurühren oder sie zu verschwenden. Stattdessen wird der Fischteil des Sushis kurz in die salzige Flüssigkeit getaucht.

„Bitte nur nicht den Reis tunken, denn der löst sich durch die Sauce auf und das Sushi bricht auseinander", weiß Reinisch, der mit elf Jahren schon seine Koch-Passion entdeckt hat, als er auf der Sattelbergalm in Gries am Brenner in der Küche aushelfen durfte.

Zugegeben, mit so vielen Regeln hätten wohl die wenigsten gerechnet. Trotzdem sollte man sich weiterhin trauen, Sushi zu essen. Eine Portion aus sechs Maki und sechs Nigiri hat nämlich nur rund 400 Kalorien — und damit etwa die Hälfte einer Portion Schnitzel mit Pommes frites. Bleibt nur noch, „Itadakimasu", „guten Appetit" auf Japanisch, zu wünschen.