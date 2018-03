Text: Miriam Hotter

Oimjakon – Ein Mann mit dicker Fellmütze tritt mit einer Tasse heißem Wasser aus einer Holzhütte. Weiße Atemwölkchen stieben in die Luft. Die Kamera lässt ihn nicht aus den Augen, als er das Wasser mit einem Schwung nach oben ausleert. In Sekundenschnelle gefriert das Wasser zu Eispulver und fällt sanft zu Boden. Wieder Wölkchen. Die Kamera hält drauf. Für den Mann dahinter ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Er ist angekommen, im kältesten Dorf der Welt, einem Ort mit Wölkchen, weil dort fast alles gefriert, was an die Luft kommt.

Sein Name ist Kurt Pokos. Pensionist, Abenteurer, Hobby-Fotograf. Zusammen mit seinem Freund Rudi Ertl hat sich der Innsbrucker im Februar 2016 auf den Weg nach Oimjakon gemacht.

Wenn das Thermometer vor Kälte zerbricht

In dem 500-Seelen-Dorf in Jakutien im Nordosten Sibiriens beträgt die durchschnittliche Temperatur im Winter um die minus 50 Grad Celsius. Im Jänner dieses Jahres kroch das Thermometer auf minus 62 Grad – bevor es vor Kälte zerbrach, wie die Siberian Times berichtete. Es geht aber noch kälter. Im Jahr 1926 wurden in Oimjakon sogar minus 71,2 Grad gemessen. Ein Rekordwert, der das kleine Dörfchen weltberühmt machte. „Wissenschaftlich belegt ist das aber nicht, da es zu dieser Zeit dort noch keine Wetterstation gab“, weiß Pokos. Der Wert wurde von einem Klimaforscher ermittelt, der in Oimjakon wie ein Held verehrt wird.

Offiziell bestätigt ist dagegen die Temperatur von minus 67,8 Grad Celsius, die 1933 festgehalten wurde. Es ist die niedrigste Temperatur, die je außerhalb der Antarktis festgehalten werden konnte – somit ist Oimjakon das kälteste dauerhaft bewohnte Dorf der Welt und degradiert Kälte-Hotspots wie Yukon in Kanada (-63 Grad) und Werchojansk in Russland (-67,8 Grad) zu Warmduscher-Städten.

Als gelte es diese „Errungenschaft“ zu verteidigen, wurde in Oimjakon ein schweres Denkmal errichtet. Ganz nach russischer Tradition. Auch dort knipst Pokos ein Foto. Der Bürgermeister, verkleidet als Väterchen Frost, stellt sogar Urkunden aus: Pokos ist der 44. Besucher aus Österreich.

Motoren werden bis zum Frühling nicht abgestellt

Mittlerweile sind drei Tage vergangen, als Pokos in Jakutsk aus dem Flugzeug steigt und zum ersten Mal erfährt, wie sich sibirische Kälte anfühlt. „Gar nicht so schlimm“, meint er. Anhaben kann ihm die Kälte auch nichts, weil er sich gegen sie gewappnet hat: mit drei Schichten Kleidung, dicker Mütze und Schlauchschal, warmen Handschuhen und Stiefeln, wie man sie bei Expeditionen trägt.

In Jakutsk wartet ein Kleinbus auf die Besucher aus dem Westen. Viele Fahrzeuge in der Großstadt tuckern im Winter tagein, tagaus vor sich hin. „Ist der Motor einmal aus, springt er nicht mehr an. Autos werden oft bis in den Frühling nicht abgestellt.“ Wieder steigen Wölkchen auf, dieses Mal in Form von Abgasen.

Der Weg nach Oimjakon führt 680 Kilometer über zugefrorene Seen und über die Kolyma-Straße. Sie wurde zu Sowjetzeiten von Gefangenen gebaut. „Viele von ihnen sind dabei gestorben“, erzählt Pokos. Die Kolyma-Straße wird deshalb auch „Die Knochenstraße“ genannt.

Als die Gruppe in Oimjakon ankommt, zeigt das Thermometer minus 55 Grad Celsius an. Die perfekte Temperatur, um ein weiteres Experiment durchzuführen. Mit gefrorenen Bananen sollen die Touristen versuchen, einen Nagel in einen Holzblock zu schlagen. Es funktioniert. Und natürlich hält Pokos alles auf Video fest.

Einmal pro Woche baden – wie in der Finnischen Sauna

Lebensmittel, an denen sich die Besucher nicht die Zähne ausbeißen, gibt es bei ihrer Gastgeberin. Russische Blini, eine Art Omelett gefüllt mit Kraut oder Marmelade, stehen ebenso bereit wie ein Topf Borschtsch, eine traditionelle Suppe mit roter Beete. Dafür musste die Gastgeberin aber erst ein Stück Wasser abhacken, das in Blöcken vor dem Haus lagert.

Apropos Wasser: „Gebadet“ wird einmal pro Woche, wenn die Einheimischen die Banja anheizen. Grundsätzlich ähnelt das russische Bad einer Finnischen Sauna. Zum ersten Mal wird den Gästen warm ums Herz.

Eine sprichwörtlich kalte Dusche erwartet sie allerdings am WC. „Die Toilette war ein dürftiges Plumpsklo in einer windschiefen Hütte und es war eisig kalt“, sagt Pokos. Der Gang dorthin endet deshalb ebenso schnell wie heißes Wasser in der Luft gefriert.

Hat er etwa genug von Oimjakon? Nicht die Spur! Vor wenigen Tagen stieg Pokos erneut in ein Flugzeug auf dem Weg dorthin. Den Wolken entgegen.