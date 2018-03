Innsbruck – Rund 45 Prozent der Weltbevölkerung leiden an Schlafstörungen, in Österreich ist jeder Vierte betroffen. Dabei ist ausreichender und guter Schlaf eine wichtige Voraussetzung für die menschliche Gesundheit. Insbesondere die Bedeutung des Schlafes für das Gehirn wird häufig unterschätzt, erklärt Birgit Högl, Leiterin des Schlaflabors an der Univ.-Klinik für Neurologie anlässlich des Welttages des Schlafes am 16. März.

Ein Drittel ihres Lebens verbringen Menschen mit Schlafen. Ein gesunder Schlaf ist auch Voraussetzung für ein gut funktionierendes Gehirn. Neueste Erkenntnisse belegen den Zusammenhang von neurodegenerativen Erkrankungen und Schlafstörungen. „Wir haben gesehen, dass ausreichender Schlaf notwendig ist, damit Abbauprodukte, die sich im Gehirn ansammeln, abtransportiert werden können“, erklärt Birgit Högl. Die international renommierte Forscherin leitet das Schlaflabor an der Univ.-Klinik für Neurologie in Innsbruck.

„Der Schlaf dient dazu, das Gehirn wirksam toxisch zu reinigen. Das ist sehr wichtig, für die Erhaltung der Gehirngesundheit.“ Dauerhafte Schlafstörungen können darüber hinaus zu Übergewicht oder einem geschwächten Immunsystem führen. Auch Krebserkrankungen werden mit Schlafstörungen assoziiert. Studien zeigen allerdings, dass die Schlafqualität wesentlich wichtiger ist, als die Quantität.

Derzeit sind rund 100 Schlafstörungen bekannt, die in der Regel behandelbar sind. Durch eine Untersuchung im Schlaflabor ist es auch möglich, neurodegenerative Erkrankungen früh zu erkennen. „Während unserer Untersuchung des Schlafverhaltens werfen wir einen Blick ins Gehirn“, erklärt Birgit Högl die Vorteile einer frühzeitigen Untersuchung von gravierenden Schlafstörungen. (TT.com)