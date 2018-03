Hintertux – Traumhafte Pisten, exzellente Hotellerie und Gastronomie. Unzählige Après-Ski-Partys und volkstümliche Musik sowie (leider) kilometerlange Verkehrsstaus – an den Wochenenden: Dafür ist das Zillertal im Winter weit über unsere Bundesgrenzen hinaus bekannt. Allerdings nicht nur dafür.

Das Zillertal mit seinen Seitentälern ist bekannt für herrliche Skitouren. Von der kleinen und einfachen Anfängertour bis hin zur Hochtour, die eine ordentliche Packung an Erfahrung, Können und Ausdauer verlangt. Oft mit Seil und Steigeisen im Gepäck. Und als Faustregel gilt dabei: Je näher man in Richtung Alpenhauptkamm rückt, umso anspruchsvoller werden die Ziele.

Russische Kaltluft soll die nächsten Tage wieder Einzug halten – versprechen uns diesmal einheitlich viele Meteorologen und Wetterfrösche. Doch bevor diese Kältewelle auf uns zurollt, haben wir diese Woche den 3231 Meter hohen Hohen Riffler bestiegen. Den Zillertaler Riffler nämlich und nicht jenen im Tiroler Oberland, der mit 63 Metern (3168 Meter) etwas niedriger ist.

So kommt man hin: Man kann natürlich von Hintertux aus, von der Talstation der Gletscherbahn, die Tour starten und dabei 1730 Höhenmeter bewältigen. Wer es gemütlicher will, aber trotzdem den Riffler im Visier hat, kauft sich am besten die Tourengeherkarte ( 2 Sektionen) für 19,50 Euro und fährt bequem mit dem Lift hinauf bis zum Tuxer Fernerhaus auf 2660 Meter und beginnt die Tour dort. Immerhin erspart man sich so gut 1000 Höhenmeter. Leider hängt noch tiefer Nebel über dem Hintertuxer Gletscher. Ob das heute mit dem Riffler was wird? Das Wetter soll ja besser werden. Also, los geht’s.

Vom Tuxer Fernerhaus steigen wir zuerst in südöstlicher Richtung leicht bergauf, bevor wir unterhalb der „Gefrorenen Wand“ wieder leicht abfallend, später flach in einer Mulde in Richtung Osten queren. Im schön kupierten Gelände, welches über Nacht etwa zehn Zentimeter frisch eingeschneit wurde, folgen wir der Spur und einer geführten Gruppe über die „obere schwarze Platte“ bis zu Beginn des „Schwarzbrunnerkees“. Der Nebel lichtet sich langsam, die ersten Sonnenstrahlen blinzeln hervor. Die Sicht wird zunehmend besser. Entlang des Schwarzbrunnerkees und unterhalb der Friesenbergscharte bzw. des mächtigen Gipfelaufbaus des Hohen Rifflers queren wir mit Sicherheitsabstand weiter in Richtung Osten, bevor ein kurzer, aber steiler Aufschwung uns erwartet.

Diesen Anstieg bringen wir in Spitzkehrentechnik hinter uns und erreichen das flache Federbettkees. Den Großteil der Tour haben wir bereits hinter uns gebracht. Zum ersten Mal bekommen wir das Gipfelkreuz des Hohen Rifflers zu sehen, welches sich anfänglich immer noch in dichten Nebel gehüllt hatte.

Eine langgezogene Rechtskurve und noch ein paar einfache Kurven im mäßig steilen Gipfelhang und wir erreichen unschwierig und mit Skiern den Gipfel des Hohen Rifflers (3231 m). Zumindest zwischendurch lässt sich die Sonne mal blicken, ganz nebelfrei wird es nie und somit bleibt uns der Rundumblick auf Olperer, Möseler, Hochfeiler und Co., vielleicht auf einem der schönsten Aussichtsberge in dieser Region, leider verwehrt.

Für die Abfahrt vom Hohen Riffler gibt es mehrere Varianten: Darunter ein paar echte Leckerbissen – wenn das Wetter mitspielt: Variante 1: Entweder man fährt so ab, wie man aufgestiegen ist (Gegenanstieg). Oder man entscheidet sich für Variante 2: Man fährt über das Federbettkees in Richtung Napfspitze bzw.Realspitze, fellt dort nochmals auf und fährt über das Griererkar zur Grieralm und von dort ins Tal. Oder: Man macht es – ob der Sichtverhältnisse – so wie wir: Wir fahren über das Federbettkees und das Schwarzbrunnerkees zurück und nehmen die traumhaften Skihänge der Kleegrube bis zurück zur 6er-Sesselbahn „Sommerberg“.

Dort fellen wir nochmals 100 Höhenmeter auf und fahren über die Piste 1a zurück zum Parkplatz der Gletscherbahn, wo unser Auto geparkt ist. Fazit: Der Hohe Riffler ist mit Zuhilfenahme der Bergbahnen ein nicht allzu schwieriger Dreitausender, der sowohl bei Pulver als auch im Frühjahr zum Firnfahren einlädt. (flex)