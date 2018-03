Von Irene Rapp

Manchmal muss man Glück haben, manchmal die Augen offen halten, manchmal kreativ sein. Tom Klocker kennt alle Vorstufen für die Entstehung von Bildern, die den Betrachter in einer von Bildern überfluteten Zeit länger als eine Sekunde in den Bann ziehen sollen. So wie jenes, als er mit Ex-Bergläufer Markus Kröll am Schwarzenstein in den Zillertaler Alpen in ein kurzes Gewitter geriet. Gleich danach ergänzten sich Wolken und Sonnenstrahlen zur perfekten Harmonie, „da hatte ich Glück“, erzählt der Hippacher.

Zu einem anderen Zeitpunkt entdeckte der 27-Jährige bei einem Shooting einen markanten Felsen. Klocker kam ein zweites Mal, um nur diesen Stein in Szene zu setzen. Und wieder ein anderes Mal beschloss er, seinen Freund in einem Kajak in der Eishöhle am Hintertuxer Gletscher abzulichten. „Da haben wir extra alles ausgeleuchtet, damit diese besondere Szenerie zur Geltung kommt.“

Die Fotos des Zillertalers – geschossen mit einer Canon5d und bearbeitet mit Lightroom – kommen jedenfalls auf Instagram (@tomklockerphoto) gut an. Der Ex-Profi-Snowboarder, der Maler gelernt hat, kann inzwischen von seiner Leidenschaft leben. Tausende Bilder hat er schon gemacht, das notwendige Handwerk sich hauptsächlich selbst beigebracht. Das perfekte Bild ist für ihn jenes von einem Menschen in atemberaubender Naturszenerie: „Das macht das gewisse Etwas aus.“