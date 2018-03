Von Evelin Stark

Knospen, Holzschuh, Clog, Doggler: Er ist unter vielen Namen bekannt und praktisch unverwüstlich. So auch seine Macher, wie es scheint: Robi und Moni Winderl stellen ihre Knospen im hoch gelegenen Weerberg bereits in der vierten Generation her. In ihrem liebevoll gestalteten Geschäft sprießen die Knospen geradezu aus den Regalen – vom traditionellen Stallschuh über Hipster-Sommerlatschen bis hin zum schicken Absatzschuh ist fast alles dabei. Auch ein Paar aus längst vergangenen Zeiten gibt es zu bestaunen.

„Hallo, kommt’s rein“, wird man herzlich empfangen an der großen Eingangstür, die einem die Welt der Holzschuhe eröffnet. Bescheiden und ohne viel Schnickschnack gibt das Geschäft genau das wieder, was man im Gespräch mit den Besitzern spürt: Tradition und Handwerk sind eng verschränkt mit starkem Familienzusammenhalt und viel Sinn für das Schöne.

„Angefangen hat alles 1900 mit den Rechen. Mein Uropa war ein sehr geschäftstüchtiger Mann und hat seine selbst geschnitzten Rechen verkauft“, erzählt Robi Winderl mit Nostalgie-gefülltem Blick auf ein paar Holzharken, die an ihrem Ehrenplatz am Fenster lehnen. Urgroßvater Anton, von Hauptberuf Bauer, sei zu Fuß mit einem Karren zwei Tage lang von Weerberg bis Innsbruck marschiert. Das passende Schuhwerk machte sich der Umtriebige eigenhändig aus einem Stück Holz und selbst gegerbtem Leder und war zufrieden.

Daraus entstand die neue Geschäftsidee: Im Laufschritt wurde der Rechen vom Holzschuh abgelöst. Die Knospen tanzten einer nach dem anderen aus Uropas Schnitzmesser, sein Fußmarsch Richtung Markt wurde zum Ausritt auf dem Pferd und später eine Fahrt mit dem Lastwagen. „Er war im Jahr auf 200 Märkten unterwegs, um die Schuhe zu verkaufen.“ Der Urenkel greift zu einem alten Paar Knospen, das einen Ehrenplatz gleich am Eingang des Geschäfts hat. Neben den Fotos alter und neuer Generationen, die von den Wänden herunterlachen, erinnern sie daran, dass hier eine jahrhundertealte Handwerkstradition gepflegt wird.

Was sich der Uropa noch selbst beigebracht hatte, lernten dessen Sohn und Enkel, beide mit Namen Johann Winderl, in der Lehre. Robi wiederum nicht. „Die Ausbildung zum Holzschuhmacher gibt es inzwischen nicht mehr.“ Aber mit der Erfahrung seiner Vorfahren, „learning by doing“ und der Vertrautheit seit Kindertagen hat er das Knospen-Handwerk nicht nur perfektioniert, sondern geht inzwischen neue Wege.

Seit 20 Jahren führen nun Robi Winderl und seine Frau Moni den Familienbetrieb. Die leidenschaftliche Malerin – im Hinterzimmer des Knospengeschäfts ist ihr Atelier – hat aus Liebe zu ihrem Robi das Sticken gelernt, um sich in den Betrieb einzubringen.

Brauchte man früher einen ganzen Tag für die Herstellung eines Knospenpaars, können die Winderls die Anfertigung heute auf zwei Stunden reine Arbeitszeit reduzieren. Dazu kommt eine weitere Stunde für Beratung, Maßnehmen und das Sticken des Namens auf den Riemen.

Der Duft nach Arbeit

So leichtfüßig der Weg vorbei am Büro und die Treppe hinab in den Keller fällt, so beeindruckend ist der schmale Gang vorbei an den vielen Lagen unterschiedlicher Leder, die ungeduldig darauf warten, auf die Holzsohlen gespannt und zu Schuhen verarbeitet zu werden. Von da geht es mit wenigen Schritten hinein in den magischen Raum, in dem jedes Jahr an die 1000 Paar Knospen in sorgfältiger Handarbeit produziert werden.

Da duftet es nach Holz, nach Leder und Wachs. Da hört man Klopfen, Surren und die Musik der Nadel, die im Takt ins Leder dringt. Die Schuhe auf dem großen Tisch in der Mitte würden am liebsten mittanzen, so scheint’s. Wo man hinsieht, sind Werkzeug, Leder, Sohlen. Weiter hinten, ganz konzentriert, sitzt die fünfte Winderl-Generation: Sohnemann Mario. Der arbeitet gerade an der Ferse eines frisch entsprungenen Knospen, während Oma Resi an der 50 Jahre alten Nähmaschine Fransen an einen Lederriemen näht. „Sie ist die gute Seele des Hauses“, lächelt ihr Sohn Robi, der den Betrieb übernahm, als sein Vater mit 51 Jahren verstarb.

Die Winderls belieferten 30 Jahre lang Lagerhäuser mit Arbeitsschuhen. Vor vier Jahren war damit Schluss: „Ich konnte irgendwann nicht mehr ruhig schlafen vor Stress“, erzählt der Unternehmer. Von dieser Anspannung ist jetzt nichts mehr zu spüren.

Natürlichkeit zählt

Das Geschäft läuft wie am Schnürsenkelchen: Neben den Arbeitsschuh-Klassikern setzt das Schuh-Paar inzwischen auf Lifestyle und Individualität. Außerdem gibt es eine klare Positionierung auf natürliche Materialien: „Wir beziehen unser Leder seit jeher von einer Gerberei in Pill, die das Rindsleder ohne Zusatz von Chrom gerbt“, schwärmt die Knospenmacherin.

Auch das unten drunter hat sich entwickelt: Uropa Anton habe an der Sohle noch „Mauskopfnägel“ angebracht, damit die Bauern im steilen Gelände gut stehen konnten. Die Nägel haben inzwischen ausgedient, zur Besohlung werden zwei Möglichkeiten geboten: Die sehr stabile und steife Sohle aus Ahornholz ist mit einer Vibram-Schicht ausgestattet, die im Berg- und Sportschuhbereich viel eingesetzt wird.

Seit 2006 arbeiten die Windlers mit einer etwas leichteren Variante, der Woody-Sohle: Die flexible Holzfußbett-Sohle aus Weidenholz wird in Kärnten produziert und zeichnet sich durch einen Naturkautschukboden aus: „Der ist wie ein Patschn“, schwärmt Vroni Keil. Die Wirtin der Rosskogelhütte am Rangger Köpfl lässt sich gerade die Füße vermessen, um noch zwei weitere Paare zu bestellen. „Ich trage die den ganzen Tag. Sie sind gemütlich, man schwitzt nicht und sie halten alles aus“, lobt sie das hölzerne Schuhwerk aus dem Karwendel.

Das Angebotsspektrum der Winderls hört bei den Knospen nicht auf. Da gebe es auch noch Glockenriemen für Kühe, Trachtengürtel und Tierzuchtartikel. Die eigenen Schafe wollen ja gepflegt werden. Die Holzschuhe gehen jedenfalls weg wie die Knospen im Frühling – zwei Monate Wartezeit ist Standard.