Von Kathrin Siller

Mit jedem Atemzug atmen wir 20 bis 30 Pilzsporen ein. Klingt wenig appetitlich, ist aber völlig normal, sagt Susanne Zeilinger. Gerade öffnet die Mikrobiologin eine Petrischale mit blau-grün schimmerndem Pilz-Inhalt. Es ist eine Kultur des Penicillium roquefortii, den wir als Edelschimmel auf dem Käse kennen. Einer von den guten, wenn man so will.

Zeilinger ist Expertin für Schimmelpilze. Ihre Forschungsobjekte kultiviert sie in geeigneten Nährmedien z. B. aus Zucker, Stickstoff oder Glycerin. Jede Kultur wird der passenden Wuchs-Temperatur ausgesetzt. „Etwa 100.000 Pilzarten sind inzwischen identifiziert, man schätzt ihre Zahl aber auf bis zu fünf Millionen. Wie viele davon Schimmelpilze sind, könne sie nicht sagen. Nur eines ist sicher: Kein Platz auf der Welt ist vor ihnen sicher. Gut untersucht werden können allerdings nur jene, die sich kultivieren lassen.

Zeilingers Hauptforschungsobjekt ist ein Schimmelpilz namens Trichoderma, ein ziemlich vifer Zellhaufen. „Der Trichoderma befällt andere Pilze wie den Kartoffelfäule verursachenden Schadpilz Rhizoctonia, überwächst sie und frisst sie auf. Wir wollen ihn im Detail verstehen, zum Beispiel, woran er die anderen Schadpilze erkennt, welche Signale er aussendet oder wie er plötzlich in den Angriffsmodus schaltet. Dazu verändern ihn wir auch gentechnisch.“

Inzwischen ist ihr Kollege Martin Kirchmair ins Labor gekommen. In der Hand hält er ein völlig verschimmeltes Holzstück, das diesen typisch modrigen Geruch verströmt. Am liebsten würde man die Luft anhalten. „Es stammt von einem Haus, das ausgelöst durch einen Wasserschaden vollkommen verschimmelt ist“, berichtet Kirchmair. Holz und Feuchtigkeit sind offensichtlich eine gefährliche Kombination.

„Schimmelpilze, die Leder, Wände oder Holz befallen, sind für den Menschen natürlich lästig, allerdings zeigt das auch, wie ausgezeichnet und vielseitig sie verschiedenste Nährstoffe verwerten können“, sagt Kirchmair. „Es sind Organismen, die ohne Füße dermaßen weit kommen. Das ist extrem faszinierend.“

Pilze lösen sogar Holz auf

Beispiel Holz: Das im Holz enthaltene Lignin ist unglaublich hartnäckig. Unter den Schimmelpilzen gibt es allerdings eine Reihe so genannter Holzzerstörer, die Enzyme ausscheiden, um Lignin abzubauen. Die Abbauprodukte können diese kleinen Killer für die Energiegewinnung und das Wachstum nutzen. Für die Umwelt ist das extrem wichtig, denn Pflanzenabfälle würden ohne die Abbauleistung der Schimmelpilze bis zum Sanktnimmerleinstag herumliegen. Wem jedoch der Dachstuhl über dem Kopf wegschimmelt, wird den Pilz verfluchen.

Diese Fähigkeit, hartnäckige Stoffe abzubauen, nutzt der Mensch auch bei der Insektenbekämpfung. Der Beauveria brongniartii etwa ist ein solcher insektenpathogener Pilz. Er hat es auf den Engerling abgesehen. Das Chitin der Insekten ist normalerweise schwer abzubauen. Der Pilz hat jedoch ein Enzym, das es knacken kann. Kirchmair berichtet von einer Wiese, die durch massiven Engerlingbefall von Erosion bedroht war. Der Schimmelpilz löste das Problem. Zur Demonstration hält Zeilinger einen kleinen Becher in die Höhe, in dem ein weiß eingesponnener Käfer zu sehen ist, ein Opfer des Beauveria brongniartii.

Die Schimmelpilze haben noch weitere erstaunliche Fähigkeiten: „Sie scheiden Mykotoxine aus. Diese Gifte dienen nicht nur der Kommunikation zwischen den Pilzen untereinander oder mit Bakterien, sondern werden als chemische Waffen gegenüber Konkurrenten eingesetzt. Bei pflanzenschädigenden Pilzen schwächen die Gifte die Pflanze und machen sie leichter besiedelbar“, sagt Zeilinger.

Schimmel wächst in Windeseile

Auch Lebensmittelschimmel produziert Gifte. Ein paar Erdbeeren verpackt in einen Plastiksack liefern dem Botrytis cinerea den besten Nährboden. Und nach dem suchen die Sporen, die allzeit bereit durch die Luft fliegen. Ist ein geeigneter Wirt gefunden, gibt es kein Halten mehr. In einem Keller, in dem ein Wasserschaden passiert ist, dauert es bis zum massiven Befall oft nur wenige Tage. „Der Pilz bildet mit seinen fädigen Zellen, den Hyphen, ein fadenförmiges vernetztes Geflecht ähnlich eines Strickwerks. Die Allergene, auf die wir Menschen reagieren, sitzen an der Oberfläche der Sporen“, erklärt Kirchmair.

Aber wie gesagt, nicht alle Schimmelpilze nerven: Der Penicillium nalgiovense ist – auch wenn er klingt wie eine bittere Pille – Edelschimmel auf der Salami. Und den holt man sich doch ganz freiwillig ins Haus.