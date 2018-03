Von Judith Sam

Innsbruck – So mancher dürfte es verschwenderisch finden, 8500 Euro für Alkohol auszugeben. Besonders, wenn man für die stattliche Summe nur ein Gläschen Whisky bekommt: Ende 2017 bezahlte ein Chinese während eines Schweiz-Urlaubs 10.000 Franken für Single Malt Macallan-Whisky aus dem Jahr 1878.

Als Rudolf Hundsbichler, der in Innsbruck den Claymore Whisky Club betreibt, davon erfuhr, wurde er hellhörig. „Meinen Kollegen und mir kam das eigenartig vor. In dieser Zeit wurden meines Wissens nach keine solchen Destillate hergestellt“, erinnert sich der 58-Jährige, während er in den Clubräumen, einer Oase im Keller seiner Pension, einen seiner besonders rauchigen Tropfen einschenkt.

Kurzum schrieb der Club schottische Whiskyspezialisten an, die recherchierten – und siehe da, das Getränk war statt 140 nur 50 Jahre alt.

„Skandal!“, der ausgebildete Speditionskaufmann schüttelt schockiert den Kopf, justiert seinen Kilt und streicht liebevoll über eine seiner 800 verschiedenen Whiskyflaschen.

Moment – sein Kilt? Ja, der Innsbrucker trägt den knielangen Wollrock stets bei Verkostungen: „Ich besitze fünf Kilts. Dieser ist mein Favorit, weil ich einer von nur fünf Österreichern bin, die ihn tragen dürfen.“ Dazu muss man wissen, dass sich „die schottische Version der Lederhosn’“ durch verschiedene Stoffmuster unterscheidet: „Jeder Clan hat sein eigenes. Deren Muster darf man nur nutzen, wenn man die Erlaubnis hat.“

Sein blau-gelber Wollrock ist noch spezieller: „Ich habe ihn mit der Auszeichnung ,Keeper of the Quaich‘ (,Hüter des Kelchs‘) erhalten. Die gleichnamige internationale Gesellschaft zeichnet damit Leute für ihre Verdienste rund um Whisky aus. Nur eine Hand voll Österreicher wurde so gewürdigt – für ihre Verkostungen, Schulungen und Ähnliches.“

Neben dem Kilt gab’s dazu einen silbernen Becher, den „Quaich“: „Aus dem trinken die Männer des Clans der Reihe um. So sammeln sie laut Tradition deren guten Geist.“

Herpes fürchteten die schottischen Ahnen offenbar nicht, denn der Becher darf nie gereinigt werden. Sonst ginge die gute Energie verloren. Gesundheitliche Bedenken müsse man aber nicht haben: „Im Gegenteil. Whisky fördert die Gesundheit. Britische Soldaten hatten während Einsätzen in Indien Whisky als Marschverpflegung. Kam kein Alkohol-Nachschub, stieg die Zahl der Magen-Darm-Erkrankungen.“

Warum? Guter Whisky lagert bis zu 70 Jahre in Holzfässern: „Die werden zuvor ausgebrannt. So bekommt die Oberfläche des Holzes Risse, der Alkohol dringt ein und das Getränk entwickelt seinen Geschmack – der je nach Holzart variiert.“ Die entstandene Holzkohle in den Fässern wirke wie Aktivkohletabletten.

Während Hundsbichler spricht, verstaut er ein Schwert, das Symbol der Claymores, in seinen stilvoll eingerichteten Clubräumen. Die Ledercouchen sind flankiert von Dutzenden Flaschen – mal haben sie die Form gläserner Krieger, mal sind sie schlicht, mal signiert. Eine trägt die Unterschrift des früheren britischen Botschafters. Der war bei den Claymores zu Besuch.

Egal, ob Gesundheit, Geschichte oder Geschmack – Hundsbichler ähnelt einer Whisky-Enzyklopädie. Nur auf eine Frage gerät er ins Stocken – dem Preis seiner teuersten Flasche: „Na ja, die ist so viel Wert wie ein Fiat Panda.“

All die Ausgaben dienen natürlich nicht nur seinem Genuss: „Ich verkaufe an Gastwirte, biete Verkostungen an und Whisky ist für mich eine Wertanlage – die man im schlimmsten Fall trinken kann.“ Ein Witz, der durchaus ernst gemeint war: „Seit Asiaten Interesse an Whisky gefunden haben, steigt der Preis. Letzte Woche wurde eine Flasche für 350.000 Euro verkauft, die noch vor zehn Jahren 50.000 Euro kostete.“

Kaum zu glauben, dass Hundsbichler seine Passion durch Zufall gefunden hat: „2002 machten wir einen Männerausflug – so was braucht einen Aufhänger, den man den Frauen sagen kann. Damals war Whiskymesse. Die haben wir besucht und los ging’s.“

Gilt es noch eine Frage zu klären: Trägt man wirklich nichts unter dem Kilt? Hundsbichler lacht: „Das schottische Militär hatte früher Kilts an. Da durfte man nichts drunter tragen.“ Der Offizier hatte einen Spiegel an einem Spazierstock, mit dem er zur Kontrolle unter die Wollröcke schaute.

Was den Innsbrucker Claymore Club angeht, nur so viel: „Wir haben bei einem karitativen Skirennen mitgemacht. Im Kilt. Uns war nicht wichtig, schnell zu sein, sondern nicht zu stürzen. Wenn Sie wissen, was ich meine.“ Hundsbichler schwelgt in Erinnerungen, lächelt, und nippt an einem seiner Whiskys, von denen nur 50 Flaschen hergestellt wurden.