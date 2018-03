Heinz Zak, eine Frage gleich zu Beginn: Wie viele Schutzengel haben Sie in Ihrem Leben schon gehabt? Heinz Zak: Ich habe nur einen, aber der ist fleißig. Nein, ganz im Ernst, ich habe ein paarmal schon großes Glück gehabt bei meinen alpinistischen Unternehmungen. Im Karwendel etwa ist einmal genau unter mir eine Schneewechte gebrochen, da habe ich mich zum Glück auf die richtige Seite kugeln lassen. Sonst wäre ich rund 200 Meter abgestürzt.

Wie ist das in solchen Situationen mit der Angst? Zak: Zum Glück habe ich, wenn es ganz brenzlig wird, keine Angst. Vielmehr hilft mir da meine positive Grundhaltung, dass doch noch alles gut gehen wird.

In der Vergangenheit haben Sie durch tollkühne Freesolo-Begehungen auf sich aufmerksam gemacht, auch durch Ihre Überschreitungen von drei Karwendelketten im Winter. Gibt es das besondere eine Erlebnis, das über allen anderen steht? Zak: Ja, das war sicher 2005 die Freesolo-Begehung der Route „Separate Reality“ (Grad 8/8+) im Yosemite. Da hatte ich sehr viel Luft unter dem Hintern.

Alpinist, Fotograf, Buchautor, Slackliner. Sie haben so viele Leidenschaften, gibt es noch eine, die man nicht kennt – z. B. Kochen? Zak: Ich kann zwar kochen, aber das ist sicher nicht meine Leidenschaft. Und außerdem füllen mich meine wahren Leidenschaften sehr aus, da bleibt nicht noch Zeit für etwas anderes.

Was kaum jemand weiß: Sie waren vor vielen Jahren sechs Jahre lang Lehrer an der Hauptschule in Scharnitz. Was wollten Sie Ihren Schülern weitergeben, was nicht im Lehrplan stand? Zak: Ich habe u. a. versucht, ihnen zu zeigen, dass jeder sein eigenes Leben hat. Und dass jeder das machen soll, was ihm Freude bereitet.

Derzeit sind Sie viel mit dem jungen tschechischen Kletterer Adam Ondra unterwegs. Was macht das Team Ondra/Zak aus? Zak: Adam ist für mich aktuell der beste Kletterer der Welt. Wir haben einen guten Draht zueinander, wir respektieren uns. Aber ich bin auch immer noch zum Fotografieren mit den „Huberbuam“ unterwegs oder mit dem jungen deutschen Alpinisten Fabian Buhl. Und das taugt mir.

Für Ihre Aufnahmen in den steilsten Wänden der Welt haben Sie sich ja ein besonderes Hilfsmittel gebastelt ... Zak: Ja, aus Pickelschäften habe ich mir Stelzen gebaut. Damit gelingen einem in der Wand spektakuläre Aufnahmen aus einer ganz anderen Perspektive.

In die Zukunft geschaut: Welche größeren Projekte wollen Sie noch umsetzen? Zak: Ich arbeite derzeit an einem Buch für National Geographic über die Berge Tirols. Dafür bin ich derzeit viel unterwegs, um genügend Fotos zu haben. Denn die Zeit drängt: Das Buch soll im Herbst 2019 erscheinen.

Heute aber wird erst einmal gefeiert – Heinz Zak begeht nämlich seinen 60. Geburtstag. Gratulation! Wie geht es einem an diesem besonderen Tag? Zak: Mir geht es wirklich gut, ich bin gesund und fit. Ich freue mich daher einfach jeden Tag, am Leben zu sein.

Das Interview führte Irene Rapp