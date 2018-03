Von Evelin Stark

Es ist ein ganz gewöhnlicher Morgen im Innsbrucker Hofgarten. Ein Stückchen abseits der menschenüberladenen Altstadt gelegen, vermutet man hier, wo die Natur ein friedvolles Umfeld bietet, angenehme Stille. Doch das ist nur im ersten Moment so. Nach der anfangs eingetretenen Ruhe innerhalb der Parkmauern passt sich das Gehör schnell an die Umgebung an.

Die Soundscape

Beim genaueren Lauschen macht sich der Lärm der Stadt bemerkbar: Da ist das Rauschen des Verkehrslärms, das immer wieder von Hupen und Sirenen unterbrochen wird. Auch das Dröhnen der Flugzeuge drängt sich auf. Der ein oder andere Vogel zwitschert da von den Bäumen, und hin und wieder mischen sich knirschende Schritte und Stimmen von anderen Parkbesuchern mit in die Geräuschkulisse.

Was beim Besuch des Hofgartens nach dem Anpassen des Gehörs klarer vernommen wird, nennt man eine Soundscape. Übersetzt ergibt sich aus den englischen Wörtern „sound“ und „landscape“, also soundscape, zu Deutsch das Wort Klanglandschaft. „Darunter versteht man die akustische Hülle, die einen Menschen an einem bestimmten Ort umgibt“, sagt Britta Sweers, Professorin für kulturelle Anthropologie der Musik an der Universität Bern.

Bei den Soundscapes gibt es wiederum eine Unterteilung in verschiedene Unterkategorien: „Man kann von natürlichen, ländlichen und urbanen Klanglandschaften sprechen“, erklärt die Wissenschafterin. Hierbei gehe es nicht so sehr um die Lautstärken-Abstufung – auch ein Wasserfall kann sehr laut sein –, sondern um die Transparenz.

Man unterscheide hier nämlich weiter zwischen einer Hi-Fi- und einer Lo-Fi-Landschaft In einer Hi-Fi-Soundscape können Einzeltöne herausgehört werden, während in einer Lo-Fi-Umgebung alle Klänge zu einem Klangwall verschmolzen sind. Das wäre zum Beispiel der Geräuschpegel, der in vielen Städten im Hintergrund zu hören ist. „Wenn dieser so hoch ist, dass Einzelsignale nicht mehr eindeutig identifiziert werden können, ist dies durchaus als problematisch zu bewerten – bis hin zu nachgewiesenen gesundheitlichen Belastungen, zum Beispiel ein dauerhaft erhöhter Adrenalinpegel“, erklärt Sweers.

Klänge und Geräusche sind schon sehr früh aufgenommen und beschrieben worden. Archive wie das Phonogrammarchiv in Wien hält solche Schätze.

Dort kann man Soundscape-Aufnahmen aus aller Welt bis zurück ins Jahr 1899 finden. In Kanada hat es in den 1970er-Jahren Komponisten gegeben, die sich mit der Beziehung zwischen Menschen und den sich ständig ändernden Umweltklängen beschäftigten. Raymond Murray Schafer war einer dieser Pioniere, sein Buch „The Tuning of the World“ ist eine Bibel für alle Soundscape-Forscher. „Jedoch hat die Forschung in den letzten zehn Jahren nochmals extrem zugenommen – so stark, dass man inzwischen von einer eigenen Forschungsrichtung spricht“, so Sweers.

Nicht nur das: Soundscapes werden in der Musik, der Radiokunst und im Film verwendet. Der britische Komponist Brian Eno hat speziell für Krankenhauspatienten eine „heilende Musik“ bestehend aus Soundscapes kreiert.

Field Recordings

Sehr hilfreich für die Erforschung von Klanglandschaften sind Field Recordings. Das sind Aufnahmen, die während der Forschung entstehen. „Wir nehmen die vorhandene klangliche Wirklichkeit auf, ohne sie zu schneiden oder verändern“, sagt Udo Noll.

Der Berliner Medientechnologe und Klangkünstler bietet seit über zehn Jahren auf seiner Webseite aporee.org eine Weltkarte der Geräusche – eine Sound Map. Field Recorder aus der ganzen Welt laden hier täglich ihre Aufnahmen auf die Seite, wo sie dann jeder anhören kann. Mit Google Maps verbunden können User ihre Ohren sprichwörtlich auf Weltreise schicken.

Ein hörenswerter Einstieg in die Welt der Geräusche ist „Radio Aporee“, wo durchgehend Field Recordings gespielt werden. Während dem Verfassen dieses Artikels ging die klangliche Reise des Radios etwa vom Kranichgeschrei in Kagoshima in Japan über einen Bauernmarkt im Wiener Stadtteil Favoriten bis zur alten Wassermühle im polnischen Danzig. „Das Radio nutzt die Sound Map und spielt so Aufnahmen rund um den Globus“, sagt Noll.

In die Klanglandschaften anderer Orte einzutauchen, bedeutet gleichzeitig, dass das Gehör aufmerksamer wird für die eigene Soundscape. Das eifrige In-die-Tasten-Tippen der Kollegin am Nebentisch ist so auf einmal viel präsenter. „Mein Hören hat sich komplett verändert. Ich sehe sofort, wo welche Geräusche herkommen“, sagt Noll, auch wenn er manche Geräusche wie den immer stärker werdenden Lärm des Flugverkehrs als unangenehm empfinde.

Wenn aus Klang Lärm wird

Der Flugverkehr gehört zwar nicht in die Top fünf der verhasstesten Geräusche der Österreicher, dennoch trägt er zur Lärmverschmutzung bei. Laut einer Studie vom Innsbrucker Audioversum sind die Spitzenreiter laute Automotoren. Auf Platz zwei liegt Baulärm, laute Musik belegt den dritten Platz, dann folgen Geschrei und quengelnde Kinder. „Unser Hörsinn ist von allen fünf Sinnen der feinste. Durch ihn können wir bis zu 400.000 Töne unterscheiden“, so Christina Beste, Leiterin des Audioversums. Da der menschliche Hörsinn aber rund um die Uhr aktiv sei – die Augen kann man im Gegensatz dazu schließen – könne eine anhaltende Geräuschbelastung schnell zum Gesundheitsproblem werden.

Dass unsere Soundscapes immer verschmutzter sind, bestätigt auch Britta Sweers: „Der Lärmpegel ist eindeutig angestiegen. Der Idealzustand ist nicht absolute Stille, sondern eine Klanglandschaft, in welcher jeder Klang seinen Platz hat.