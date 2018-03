Von Theresa Mair

Der Frühling ist da – zumindest auf dem Kalender. Der Frühling muss jetzt auch oft herhalten, wenn man sich müde, abgeschlagen und zu gar nichts mehr fähig fühlt. Doch alles kann man nicht auf die berühmt-berüchtigte Frühjahrsmüdigkeit schieben. Wenn die Erschöpfung länger anhält, dann ist es sinnvoll, die Eisenwerte im Blut kontrollieren zu lassen.

Eisenmangel ist weit verbreitet, die häufigste Mangelerscheinung überhaupt. Weltweit sind rund 1,4 Milliarden Menschen betroffen. „15 Prozent der Bevölkerung haben eine Form von Eisenmangel. Das sind 100.000 Tiroler“, sagt Günter Weiss. Der Direktor der Uniklinik für Innere Medizin II in Innsbruck erforscht seit 25 Jahren den Eisenstoffwechsel. Ende Jänner wurde zudem ein Christian-Doppler-Labor für Eisenmetabolismus und Anämieforschung an der Klink eröffnet. In der von Bund und Wirtschaftspartnern geförderten Einrichtung widmet sich Weiss mit seinem 25-köpfigen Team von Wissenschaftern der Grundlagenforschung und ihrer klinischen Anwendung. „Es geht darum, Tests zu finden, um die Diagnose von Eisenmangelzuständen zu vereinfachen und eine Vorhersage für die Wahl und Wirkung der Therapie zu treffen. Derzeit stehen orale Therapien, also Tabletten, und Infusionen zur Verfügung“, sagt Weiss. Eisentabletten würden vom Organismus nicht so gut aufgenommen und kämen bei leichtem Eisenmangel zum Einsatz. Infusionslösungen verteilen sich hingegen anders im Körper. Welche Effekte die Eisenzufuhr z. B. auf den Stoffwechsel, die Entzündung und Zellatmung haben, sei noch nicht genügend erforscht.

Keine Therapie auf Verdacht

Eisenmangel ist also nicht gleich Eisenmangel. Selbst auf Verdacht mit Eisentabletten herumzudoktern, bringt nichts und kann sogar gefährlich sein. „Jeder Eisenmangel hat eine Ursache, die man kennen muss“, betont Weiss.

Der Körper braucht Eisen zum Wachsen, für den Stoffwechsel und es dient der Energiegewinnung der Zellen. Eisen ist Bestandteil des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin und zuständig für den Sauerstofftransport im Blut. Das Spurenelement kann nur über die Nahrung aufgenommen werden. Jugendliche im Wachstum, Frauen im gebärfähigen Alter, Schwangere und ältere Menschen haben einen erhöhten Bedarf.

„Eisen wird vom Körper nicht ausgeschieden.“ Es geht bei Blutungen verloren: Gerade Frauen tendieren während der Monatsblutung dazu, in einen Eisenmangel zu rutschen, wenn sie den Verlust nicht durch eisenreiche Kost ausgleichen können. Zudem gebe es kleine genetische Unterschiede. „Manche nehmen Eisen gut auf, manche weniger, genauso wie es gute und schlechte Kostverwerter gibt.“ Die „schlechten“ Eisenverwerter müssten wohl immer wieder mit Medikamenten nachhelfen, damit ihr Eisenspeicher aufgefüllt wird. Hält Eisenmangel länger an, kommt es zu einer Eisenmangelanämie.

Auch Keime mögen Eisen

Es gibt auch eine Form der Eisenmangelanämie mit Entzündung, die so genannte Anämie chronischer Erkrankungen. „Eisen ist ein Wachstumsfaktor. Nicht nur der Körper braucht Eisen, sondern auch Erreger oder Tumorzellen, damit sie wachsen können.“ Die körpereigene Abwehr hat daher einen geschickten Mechanismus entwickelt. Sie zieht das Eisen aus dem Blut ab und versteckt es in den Zellen des Immunsystems, bis eine Erkrankung, wie z. B. eine Lungenentzündung, ausgestanden ist.

„Es wurde festgestellt, dass in Entwicklungsländern, in denen Infektionskrankheiten viel häufiger sind, manche Menschen von einem leichten Eisenmangel profitieren.“ Die WHO habe z. B. versucht, dem Eisenmangel in solchen Regionen mit Nahrungsmittelzusätzen entgegenzuwirken. Die Folge sei gewesen, dass viele Kinder gestorben sind, weil sie anfälliger für Infektionen wie Malaria wurden. Hierzulande, wo die Hygienestandards hoch und das Risiko, gefährliche Infektionen aufzuschnappen, relativ niedrig sind, versuche man jedoch, Eisenmangel auszugleichen.

Denn gerade bei chronischen Erkrankungen, wie chronischen Infektionen, Autoimmunerkrankungen oder Krebs, führt die Entfernung des Eisens aus dem Blut und dessen Speicherung in Immunzellen zur Anämie chronischer Erkrankungen.

20 bis 30 Prozent der über 75-Jährigen haben laut Weiss eine Anämie, die oft nicht ernst genommen werde. „Eine chronische Anämie schwächt Menschen, beeinträch­tigt ihre Lebensqualität und sie sterben früher.“ Es gehe darum herauszufinden, ob und wie der Patient durch die Behandlung profitiert und welchen Effekt die Eisenzufuhr auf die Grunderkrankung hat. „Gibt es positive Nebeneffekte oder Kollateralschäden? Jeder Patient braucht eine individuelle Eisentherapie“, betont Weiss. Im Labor und am Patientenbett, im Zell- und Tiermodell, mit klinischen Studien und Blutproben versuchen die Innsbrucker Forscher dieses Ziel zu erreichen.